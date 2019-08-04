 За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин

Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войны на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - указал Климкин.
По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев. Министр считает, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".
Также на Цензор.НЕТ: Более 3 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, - Минсоцполитики
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І запрєтіть пісать х#йню в інтернетє!
Украинцы ехали и без пизвиса теми же темпами, что и с ним.
- Алло, тов. Супрун? Вы знаете, у вас сбежал поциент. Да, я опишу - низкий, картавый, придуряется министром и постоянно старается умничать. Угу, да, понял, бить аккуратно, но сильно так как он не в себе. Да, ясно что брешет - через 5 лет 99% украинцев будет за границей, а он говорит шо только 50%. Ну немного недолечен он у вас, чего уж там...
На селі це досить хороші гроші!
І якщо йому за п'ятдесят років та є власне господарство, то вистачить на прожиття...
Сколько дополнительно налогов поступило в бюджет?
Лахта, ты уж выбери кого ругать или у тебя задача всех против всех настраивать?
В окружении Порошенко говорят, что он плакал перед Коломойским и обещал ему невероятную сумму денег, отмену ареста со стороны лондонского правосудия
воно дійсно змінилось.
тепер побачимо, як зелькіна команда нас збагачуватиме і спитаємо з них і їхніх виборців.
сказав, то нехай звітує.
якщо є можливість, чому б і не скористатись.
справа в тому, що прогнозують ще більше переселення, коли вулиці стануть порожніми.
на щастя нічого подібного зараз я не спостерігаю.
але ж вона помирає останньою, так ?
Я був вражений, коли взнав, що будь-який чужоземець, громадянин будь-якої держави, який знаходиться на території Польщі з родиною і легально працює, має право, наприклад, на отримання по 500 злотих щомісяця на кожну неповнолітню дитину... Незалежно від рівня доходу. Що молодь до 26 років, навіть негромадяни Польщі, звільнено від прибуткового податку...
Україна або знищить (точніше, відмовиться) від корупції, бо корупція ввійшла у всі сфери державного та суспільного життя, як і в Росії, Туркменістані, Узбекистані, Киргизії, Таджикистані тощо - або корупція перетворить країну в ніщо.
Навіть з ФРН їдуть.
Степ та воля - козацька доля.
А наша тупая бьідлоєлита пойдет возглавлять глобальное украинство)))
И чем этот охлос отличается от крысчан и лугандонцев, которые голосовали за московские зарплаты?
...половина сама свалит, половину посадят... ...останется только одна половина -- 74% ...*)
Ты готов к такому финансовому Щастью, Али? *)