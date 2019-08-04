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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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Все про:диаспора (278) украинцы (3002) заробитчане (355) Климкин (2278)

 За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев может оказаться за пределами родины. Он считает, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".

Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войны на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - указал Климкин.

По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев. Министр считает, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".

Также на Цензор.НЕТ: Более 3 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3141173
 
 
 Топ комментарии
 
Это же вы с шоколадным устроили,что в Украине невозможно стало нормально заработать.
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Просто при шоколадном стало проще выехать. А жопа тут была и задолго до него и останется еще долго после.
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Ну ничего нам уже порохоботы объяснили что это Украине только на пользу
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Единственная возможность для Владимира Аександровича спасти Украину- отменить безвиз и запретить выезд за границу трудоспособного населения.
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ты низвел президента до уровня министра иностранных дел(
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Единственная возможность для Владимира Аександровича спасти Украину- отменить безвиз и запретить выезд за границу трудоспособного населения.
************
І запрєтіть пісать х#йню в інтернетє!
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Пизвис не подстегивает украинцев уезжать в другие страны. Даже не упрощает поиск работы там.
Украинцы ехали и без пизвиса теми же темпами, что и с ним.
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В последнее время темпы значительно увеличились.
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Извиняюсь за занудство, но я бы слово "значительно" заменил на "катастрофически". (Хотя это уже не имеет большого значения).
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Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - указал Климкин. Источник: https://censor.net.ua/n3141173\\\\\\\\

- Алло, тов. Супрун? Вы знаете, у вас сбежал поциент. Да, я опишу - низкий, картавый, придуряется министром и постоянно старается умничать. Угу, да, понял, бить аккуратно, но сильно так как он не в себе. Да, ясно что брешет - через 5 лет 99% украинцев будет за границей, а он говорит шо только 50%. Ну немного недолечен он у вас, чего уж там...
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Ну не знаю. Мене влаштовують мої 6000 грн у вільній, незалежній державі. А продажні курви та кацапи нехай їдуть на Ъ.
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Це 200 євро. Що мало? Чи ти наркоман або алкоголік?
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Як ти відносишся до Степана Бандери?
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Вибачте, а вам скільки років та де саме ви мешкаєте?
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Прикольная у тебя зарплата.
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Мені вистачає. Курчатка, гусенятка, поросятка, навіщо ц гроші взагалі потрібні?
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Вот из-за таких как ты готовых работать за копейки и все проблемы.
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А скільки ти заробляеш? 6500 і вже господар життя?
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заведи пару деточек ,потом поговорим о твоих 6000грн
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Заведи собі 50 гусей, 10 поросят і поговоримо.
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ты мне не звезди ,что помимо работы содержишь 50 гусей и 10 поросят, у тебя времени не хватит и работать и жрать им варить
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Чому?
На селі це досить хороші гроші!
І якщо йому за п'ятдесят років та є власне господарство, то вистачить на прожиття...
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знаете я знаю что такое содержать 10 поросят, но увы на работу за 6000 уже времени не будет, а пенсия 6 шт на селе это блеф
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мєнтовська пєнсія в нього і ше є здоров'я. А біля тих свиней/гусей баба йому порає
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Главная задача, каковую решали Петро и Павло на пути евроинтеграции - обеспечение восточноевропейских стран ЕС дешевой украинской рабочей силой. И принцип их большой патриотической работы был прост и нагляден : чем больше украинцев уедет в ЕС, тем крепче евроинтеграция Украины. Хорошо поработали !
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Чим більше англійців виїде в США, тим більше американців будуть боятись московити.(Кромвель)
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Очень даже не дешевая! Это здесь она дешевая, а в ЕС она квалифицированная и нормально оплачиваемая - не ниже чем у коренного населения.
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Если Климкин всё еще будет гундеть потеряв корыто, то уедут уже послезавтра. Эту банду большинство украинцев гонит ссаными тряпками, а оно все ноет.
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хорошо, что теперь во власть пришли не бандиты, а справжни политыки, прохфесианалы сваего дила, тильки курсы у Трускавцях закинчять и выведуть краину у перши рядки мыровои иканомикы.
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Зате Юлька не у владі. Бо вона ж украланашефсьо За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 8045
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За цей час Україна не воювала ні з ким?
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С 2014 года не было беженцев, для которых не были припасены рабочие места на неоккупированных территориях?
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Сколько рабочих мест создано?
Сколько дополнительно налогов поступило в бюджет?
Лахта, ты уж выбери кого ругать или у тебя задача всех против всех настраивать?
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В последнее время Клим(Чугун)кин взял моду слишком часто отвлекаться от чистки тестюхиной российской медали «За возвращение Крыма». Нет бы, скрупулёзно сосредоточиться, изобретательно изловчиться да тщательно надраить заслуженную награду до состояния блеска главного зеркала телескопа «Хабл».
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Вот падла картавая! Так твой же шеф 5 лет создавал для этого условия! И еще сейчас совести хватает рот свой дурной открывать...
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Ну Климкин как бы говорит, что при Порошенко такого не был, мол это всё Зе! виноват. А Петра нужно на царствие вернуть.
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Перед самим побегом Порошенко встречался с Коломойским и пытался договорится с ним о своей неприкосновенности.

В окружении Порошенко говорят, что он плакал перед Коломойским и обещал ему невероятную сумму денег, отмену ареста со стороны лондонского правосудия
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Говорят, что за это Коломойский пообещал отдать Порошенко половину украденного из Привата.
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Они уже вместе думают , как ослабить Зеленского,даже по блогам Дубинского все понятно .
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***** посылал нах при Меркель и Оланде - а перед беней плакал!
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За Пєцю його платні тролі будуть віддуватись. Гройсман каже, що їх десятки тисяч. Років за п'ять на примусових в автодорі збудують усі наші дороги. Ну, я так думаю, що встигнуть За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 8877
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пишут, что у меркель просил через лондонских лоббистов. Но я не знаю, правда это или нет.
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не, пишут что просил у бабы Лизы II британское подданство через немецких лоббистов! За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 166
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Якщо в країні не станеться позитивних змін, то цілком ймовірно що на нас очікує велике переселення.
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Тав к*за пять рочків * ..стали ..*жити по новому * !?
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а ніхто і не обіцяв шикарного життя.
воно дійсно змінилось.
тепер побачимо, як зелькіна команда нас збагачуватиме і спитаємо з них і їхніх виборців.
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все чекаєш шо тебе хтось збагатить? і хто це ви питати будете? срані 8% баранів? аж смішно
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а ніхто за язика зельку не тягнув.
сказав, то нехай звітує.
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На,баранів було у нас на президентських виборах 46%,на парламентських - 21%,з них і запитувати будуть.Всі їх знають,електоральні уподобання не секрет для сусідів,знайомих і співробітників.Хоча уже зараз дехто йде у відмову.
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Вообще-то оно уже сталось, после того как никаких изменений не произошло.
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звісно. якщо в країні поряд платять 1,5-2 тис у.е, а вдома 300-40, то вибір очевидний.
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400 у.о.
якщо є можливість, чому б і не скористатись.
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Ну то есть, великое переселение состоялось и до этого.
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А что так? В пределах нормы типа. Да?
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як хочете.
справа в тому, що прогнозують ще більше переселення, коли вулиці стануть порожніми.
на щастя нічого подібного зараз я не спостерігаю.
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Прогнозировали видимо те же самые, которые прогнозировали доллар по 400 и дефолт к осени? Тогда и не удивительно.
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я чула ті самі прогнози з вуст Зеленського в період гонки.
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после жизни по новому Пе, у вас теперь вся надежда на Зе?
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особисто я надії не маю.
але ж вона помирає останньою, так ?
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Климкин начал активничать строить прогнозы А вось кудато пристроят не хочется уйти в никуда
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Я то думаю, куда пропал Великий Комбинатор...А он Глобальное Украинство возглавлять полетел!!! За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 2236
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Клімкін розумна і проукраїнська людина, тільки не для охлосу, охлосу лиш би нажертись, а потім 95 квартал і іржать біля ящика!
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Поки в Україні буде тотальна корупція, брехня, здирництво - тут не буде можливості для будь-яких чесних людей займатись бізнесом. А отже, не буде інвестицій і технологій, не буде масштабного просування українських товарів на експорт, не буде робочих місць, не буде захисту державою прав працівників. Тобто, люди будуть їздити туди, де все це є.
Я був вражений, коли взнав, що будь-який чужоземець, громадянин будь-якої держави, який знаходиться на території Польщі з родиною і легально працює, має право, наприклад, на отримання по 500 злотих щомісяця на кожну неповнолітню дитину... Незалежно від рівня доходу. Що молодь до 26 років, навіть негромадяни Польщі, звільнено від прибуткового податку...
Україна або знищить (точніше, відмовиться) від корупції, бо корупція ввійшла у всі сфери державного та суспільного життя, як і в Росії, Туркменістані, Узбекистані, Киргизії, Таджикистані тощо - або корупція перетворить країну в ніщо.
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І що з Польші ніхто не виїзджає?
Навіть з ФРН їдуть.
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Що в цьому поганого для вільної людини.
Степ та воля - козацька доля.
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Клован должен аннулировать загранпаспорта зебилов.
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ще годувати їх? пристрелити, шоб 5 років не мучились
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Клімкін провалив все, що тільки можна провалити у зовнішніх справах України. І чому Клімкін три роки не підказував Пєцє, щоб той призначив посла в Британію? Це ж один з наших гарантів по Будапешту. І чому не підказав Пєцє до Мінська запросити американців і британців? Забув?
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Да, могут, рыбы - где глубже. И правильно. Не каждому с ватой воевать охота, сыкунов много пофигистов, я - старый пердун к примеру а надежа все равно последней умирает. Еще власть поменяем НО в рабство в рашку нееее.
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Если буржуи будут платить копейки, внутренний рьінок и производство развиваться не будет, то так и произойдет.
А наша тупая бьідлоєлита пойдет возглавлять глобальное украинство)))
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Непонятно только это он жалуется на то что они натворили или хвастается достижениями.
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Массовый отьезд украинцев начался именно последние годы.
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Похоже, всемирный сговор, что 15 миллионов украинцев в стране достаточно, похож на правду. Во всяком случае усилия всех украинских властей к этому ведут. А тут и словесное подтверждение.
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Властей!? А не охлос "решает", что за 5 лет можно обеспечить зарплатами как в заМКАДье или как в Брюсселе?
И чем этот охлос отличается от крысчан и лугандонцев, которые голосовали за московские зарплаты?
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Дякуемо всем без исключения гетманам независимости.Угробили страну.
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-- "точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с."
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За границу через несколько лет может выехать половина украинцев, - Климкин

...половина сама свалит, половину посадят... ...останется только одна половина -- 74% ...*)
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Зебилики таки полные зебилы раз навострили лыжи за рубеж и не хотят получать обещанные зелей 3000 евро зарплаты в Украине .
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Вони обіцяли 4000 євро, тому не знижуйте суму👿
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Добре, що Порошенко нічого не обіцяв. Чесна людина... Казав: "крав, краду, і буду красти, а вчителям дулю, а не зарплату!"
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Если у педагогов будет 4000 гринов, то тогда, у родителей учеников должно быть 8000! -- евро...
Ты готов к такому финансовому Щастью, Али? *)
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Ідіоте, якраз при Зеленському потік емігрантів впав, а ти почитай, скільки при Порошенкові виїхало.
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"Він вважає, що в світі має сформуватися "глобальне українство". За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5516 Так ось для чого Порошенко разом з Клімкінім і всією свинокомандою створювали такі умови, щоб українці за кордон виїжджали? Щоби глобальне українство створити? Яка "многоходовочка", Путін би позаздрив.
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А почему при Порошенко этот министр подобных речей не вел ?
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кто же вам бедненьким на зарплаты по 100000 гр в месяц отчислять будет
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