 Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград

Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Украины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику.
"Благодарен всему личному составу Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил, небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ – надежно защищенным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения родине", - говорится в поздравлении Зеленского.
В то же время президент подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" полковника Александра Буряка, прапорщика Виктора Гороховского и полковника Виталия Палагуту. Медалью "За защиту родины" награждены: старший солдат Владимир Витвицкий, старший сержант Сергей Заиченко, майор Юрий Левинский, прапорщик Александр Спильный и майор Игорь Филюшкин.
Ти або хрест зніми, або зроби пришиваніє...
І про фінансування 95-квохтак з мокшанського держбюджету - поряд.
А ми порівняємо - хто куди сплатив і кому за що грошенят насипали...
С латинского: Qualis artifex реrео![квалис артйфэкс пэрэо].
Последние слова римского императора Нерона (37-68), произнесенные им перед самоубийством, - он всю жизнь считал себя по призванию прежде всего актером, а уж затем императором.
И два Вована..."
Ну і там, "бренд" є один
І пісні про панщину...(пісні = пєсні)
СРЕДИ ПИЛОТОВ ИЗ 25 СТРАН УКРАИНЦЫ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.
https://ru.tsn.ua/********/ukrainskie-letchiki-istrebiteli-stali-luchshimi-na-mirovyh-aviashou-riat-2019-1383060.html
РЕСПЕКТ !
Совєтскій супер пупер ПАК ФА, для якого вже надцять років ніяк не перозмірять АЛ 39 до АЛ41?
Производитель самолётов марки «Су», ведущее производственное предприятие Авиационной холдинговой компании «Сухой». В настоящее время участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100. Здесь выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства Су-27, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ, проводится ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России.
А кто совки? Рабы.
то есть таджик тоже скажет шо СУ-шка - наш.
Тема про Зе'...
Сейчас все порохофилы сюда слетятся
Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!
У парашников ракеты есть. тактические - у нас будь хоть 100 Б-2, их просто разнесут на базах
Унизительно слышать такое от чорта, смешившего эбонитовыми палочками, когда избивали, и зарождался Майдан... от дурака, насмехавшегося над Украиной, как над порноактрисой...вы это чучело воспринимаете?
А хлопцам - больше часов налета, и чтобы пересели с мигов на миражи или F-22
Хотя.... может он и сделал так как я сказал......
ну да, конечно.