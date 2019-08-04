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 Политика Украины, Общество
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Все про:авиация (1804) ВВС (194) Зеленский (2369) поздравление (752)

 Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Военно-воздушных сил Украины.

Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Украины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику.

"Благодарен всему личному составу Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил, небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ – надежно защищенным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения родине", - говорится в поздравлении Зеленского.

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В то же время президент подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" полковника Александра Буряка, прапорщика Виктора Гороховского и полковника Виталия Палагуту. Медалью "За защиту родины" награждены: старший солдат Владимир Витвицкий, старший сержант Сергей Заиченко, майор Юрий Левинский, прапорщик Александр Спильный и майор Игорь Филюшкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3141168
 
 
 Топ комментарии
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Не все могут смотреть в завтрашний день 😂
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почекаю, що про перші 75 днів зєДебіли напишуть. Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 8530
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Так ти ж був проти Порошенка, який це створював.
Ти або хрест зніми, або зроби пришиваніє...

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я і зараз проти порошенка, який своєю брехнею та угодовством з ворогами України привів до влади зє та його зебуїнів. Шо сказати то хотіло, порохняве?
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Поцікався, скільки податків сплатила ліпецька фабрика "Рошен" до бюджету РФ.
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То давай, вивалюй! Так само - з підписами, печатками тощо.
І про фінансування 95-квохтак з мокшанського держбюджету - поряд.

А ми порівняємо - хто куди сплатив і кому за що грошенят насипали...
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А ти співстав скільки податків заплатила Рошен росіїї, і скільки россія Україні за продукцію Рошен.
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В тему/Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир.
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Може до того, шо надєжди русскіх браттєв, знову накрились моржовою# ?
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В нього язик колись втомиться стільки балакати?
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Сколько текста написали, столько и озвучит...профессиональная привычка.. Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 7288
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Какой артист погибает!
С латинского: Qualis artifex реrео![квалис артйфэкс пэрэо].
Последние слова римского императора Нерона (37-68), произнесенные им перед самоубийством, - он всю жизнь считал себя по призванию прежде всего актером, а уж затем императором.
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артист з нього як з гівна куля - сортирний гумор і кавеенівський далеко не найвищий рівень.
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согласен, но Вы же не станете утверждать, что зато он - великий император ? Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 1720
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твого зебуїна, його власною кривою лапкою створений - точно.
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Поздравляем наших военных летчиков Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 295
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Пиар уже закончился и Пеца сбежал позорно
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Багряний,всі твої висери порохогнид будуть в унітазі!)
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Молодец Зеленский! Теперь не стыдно за Президента.
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Вы посмотрите предвыборные выступления порошенка во время вояжа по стране. Вот там действительно проблемы с головой... Там уже последняя стадия шизофрении, только стационар и изоляция
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тот кто сам себе ставит Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 3538, в 9 из 10 сам у себя отсасывает. где ты смотрел "предвыборные выступления" Петра, ходил, следил? 2 дня назад писала что не смотришь телевизор 5 лет. секта ЗЕбил73, 112, ньюз,иван, Г+Г, Ж+Ж
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Если смайл в сообщении ассоциируется с сексуальными действиями, то помощь нужна вам. Это первое. Второе - ютуб в помощь, там есть видео его выступления в разных городах Украины.
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ты ассоциируешься с пациенткой психушки, который ласкает свои ягодицы, приговаривая-"какая же я молодец". второе-биомасса возомнила себя людьми, и вместо того что бы копать ямы и мешать цемент, круглосуточно водит рылом по монитору и телеэкрану. не читающее, необразованное, тупое и трусливое, стало в своих мечтах пупом земли. посмотрим где ты будешь сраться от очередной мобилизации, и пускать поносом при следующем Майдане.
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я сама дочь военного....тута не все однозначно
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А зате у нас Чорноземи!!!111
Ну і там, "бренд" є один Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ВВС і нагородив вісім осіб медалями - Цензор.НЕТ 9858
І пісні про панщину...(пісні = пєсні) Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ВВС і нагородив вісім осіб медалями - Цензор.НЕТ 8411
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Украинские летчики-истребители стали лучшими на мировых авиашоу "Riat-2019"
СРЕДИ ПИЛОТОВ ИЗ 25 СТРАН УКРАИНЦЫ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.


https://ru.tsn.ua/********/ukrainskie-letchiki-istrebiteli-stali-luchshimi-na-mirovyh-aviashou-riat-2019-1383060.html
РЕСПЕКТ !
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На совєтских Су-27 білоруського конструктора Павла Йосиповича Сухого, з двигунами українського конструктора Архипа Михайловича Люльки.
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Ну ты этим только показал, что российские Су-27 лучшие в мире? А то что ни Украина, ни Беларусь не создали больше ничего подобного, за время своей независимости, говорит только о том, что без СССР эти страны ничего не умеют.
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Росия за время своей "независимости" не создала ничего подобного Ан-124. и это с учетом того что они серийно производились в Ульяновске.
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Документация и права на Ан-124 остались в Украине. ПАО "Ил" разрабатывает тяжелый транспортный самолет Ил-106 для замены Ан-124 "Руслан", новая машина должна появится в 2025-2026 году.
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Как думаешь, если бы документация и права на самолеты семейства Су принадлежали бы Украине, к дветыщекакому году в России появился бы аналог самолета Су-35?
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Для довідки. Єдиний транспортний літак від Ілюшенців, це Іл76 розробляли в кб Антонова. Потім за якісь розбратів окремим наказом передали в кб Ілюшина. Так, що власного досвіду в них обмаль.
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А що росссія створила нового?
Совєтскій супер пупер ПАК ФА, для якого вже надцять років ніяк не перозмірять АЛ 39 до АЛ41?
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Выпускаются в Комсомольске-на -Амуре. Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 9740
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, ранее Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина, КнААПО) - авиастроительное предприятие в городе Комсомольске-на-Амуре.
Производитель самолётов марки «Су», ведущее производственное предприятие Авиационной холдинговой компании «Сухой». В настоящее время участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100. Здесь выпускаются одноместные и двухместные модификации самолетов семейства Су-27, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ, проводится ремонт и модернизация самолетов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМС России.
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Маладэц, нагуглил. От Су-27, разработки бывшего СССР , там остался только планер.
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Базовый Су-27 оснащён парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф с форсажными камерами. Масса двигателя - 1488 кг, тяга - 12500 кгс. Двигатели расположены в широко разнесенных мотогондолах под хвостовой частью фюзеляжа. Двигатели АЛ-31Ф, разработанные конструкторским бюро «Сатурн», отличаются низким расходом топлива как на форсаже, так и на режиме минимальной тяги. В настоящее время производятся во ФГУП "НПЦ газотурбостроения «Салют» и в Уфимском Моторостроительном Производственном Объединении.
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"Двигатели АЛ-31Ф, разработанные конструкторским бюро «Сатурн»" - В 198...году
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і створені Архипом Михайловичем Люлькою, який бува тролив кацапів переходячи у спілкуванні на українську мову.

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Та б*же, а кто разрабами раб.отал то? Совки.
А кто совки? Рабы.
то есть таджик тоже скажет шо СУ-шка - наш.
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Из статей " Порошенко наградил" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью на тему во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ капралу лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать , грозные заявы на СМИ выкладывать.Любит наш гидрант это дело. / А с ленточками для перерезания-проблема.И не потому что ленточек не хватает.
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Ти про що..?- Не плюй в колодец. Вылетит-не поймаешь.
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Та с неё летчица, как из г...на пуля. Если бы не Медведчук, то выкинули бы ее из училища за тупость и проф непригодность.
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Оба-на ))
Тема про Зе'...
Сейчас все порохофилы сюда слетятся Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград - Цензор.НЕТ 4522
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Бессилием порохососов удовлетворён,бестолковая трескотня,которую не читают даже 1(один)%населения идёт насмарку,но вы пороховальцы усердствуйте а мы радуемся
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ЗЕдебіли, ви зробили це разом.
Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!
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наджо бы американам намекнуть, шо мы не против принять в дар пару полков Ф-35...а то на древних 40-летних сухарях много не навоюешь...
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И отдадим их в счет долгов за газ как и ТУ-160 Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ВВС і нагородив вісім осіб медалями - Цензор.НЕТ 2178

У парашников ракеты есть. тактические - у нас будь хоть 100 Б-2, их просто разнесут на базах
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А ленка? Ленка-дылда, юзик, лысый и вся эта срань 95 канкан сплясали? Спели? Посмеялись? Со сцены поздравил? В шутовском антураже? Просто не представляю вовку-еврейского мальчика вне сцены...он там хоть отчубучил чего в конце поздравления?
Унизительно слышать такое от чорта, смешившего эбонитовыми палочками, когда избивали, и зарождался Майдан... от дурака, насмехавшегося над Украиной, как над порноактрисой...вы это чучело воспринимаете?
А хлопцам - больше часов налета, и чтобы пересели с мигов на миражи или F-22
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А-я-яй, какая же лютая зрада. Верно, соя?
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А что на трибуне делает соевый мародер в парике и с накладным носом?
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Это вообще ничего) ссащий военных, зекретин повторяет за Порошенко, но если тот свою Армию награждал, то зебоба, отбирающию у армии даже еду, снова полным дебилом выглядит
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"Еду отобрал у армии" зебоба или украинский суд, потужно и мыролюбно реформированный главарем свынарчуков?
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Надеюсь, не пожелал "крепче руль в руках держать" и поменьше "ГАИшников", на дорогах?...
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зебоба не обосрался в близи от военных стоять или через охрану передал награды
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Великий Президент, Великие дела. Я счастлив что в столь нелегкое время у руля стал такой выдающийся Человек!
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Я согласен. Кацапне теперь надо наконец-то нанести адекватный удар проклятым жидобандеравцам и разбомбить к епеням Воронеж.
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Главком(если штаны носит) тихонько приезжает в части ВВС, раздает государственные награды и подарки(я бы вынудил "ахметок" купить подарки) и так же тихонько умахивает в свой ОП/АП.
Хотя.... может он и сделал так как я сказал......



ну да, конечно.
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