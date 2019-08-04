 Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВВС и присвоил восемь наград

Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это праздник мужественных людей, которые днем ​​и ночью охраняют воздушное пространство Украины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику.

"Благодарен всему личному составу Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных задач. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих этого мощного вида Вооруженных сил, небо над Украиной всегда будет мирным, а наш народ – надежно защищенным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения родине", - говорится в поздравлении Зеленского.

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В то же время президент подписал указ о награждении медалью "За воинскую службу Украине" полковника Александра Буряка, прапорщика Виктора Гороховского и полковника Виталия Палагуту. Медалью "За защиту родины" награждены: старший солдат Владимир Витвицкий, старший сержант Сергей Заиченко, майор Юрий Левинский, прапорщик Александр Спильный и майор Игорь Филюшкин.