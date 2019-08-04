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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:протест (4491) Россия (73507) Линкявичюс (149) Ринкевич Эдгар (30)

 Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство

Министры иностранных дел Литвы Антанас Линкявичюс и Латвии Эдгар Ринкевич осудили массовое и необоснованное применение насилия на акциях протеста в Москве.

О ситуации в РФ и Линкявичюс, и Ринкевич высказались в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", - написал Линкявичюс.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил разгон протеста в Москве и призвал отпустить задержанных: "Еще один день жестокого подавления мирных демонстраций в Москве. Россия должна придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция задержала более 800 протестующих. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Также на Цензор.НЕТ: ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141163
 
   
 Топ комментарии
 
не превращается, пардон,...она всегда им была...все стабильно! как и сто лет назад!!!
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Она давно превратилась, просто оформлять не хотят...
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тануна...
З зебілом і нам таке ж саме загрожує! Наприклад: "Як Зеленський повторює Путіна. Сім прикладів" - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49211494 Тут не вистачає восьмого, про розгін Майдану... А - буде...
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Маячня, повністю притягнуте за вуха, в стилі "Путін ходить в туфлях, і Зеленський теж". Якщо суспільство знайде якісь реальні параллелі, як наприклад з Порошенко, ви це одразу почуєте. Його порвуть в блогах, на форумах, в коментах стримів, в роликах на youtube так само, як порвали Пороха. Зрадоботи його з лайном змішають значно швидше і переконливіше за ЗМІ та порохоботів.
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Да ладно уж.Это не тот масштаб.
В советской историографии выражение традиционно связывалось с высказываниями Ленина. В статье «События на Балканах и в Персии», опубликованной в октябре 1908 года, он пишет[3]:
Предстоит новое избиение персидских революционеров войсками Николая Кровавого. За неофициальным Ляховым следует официальная оккупация Адербейджана и повторение в Азии того, что сделала Россия в Европе в 1849 году, когда Николай I посылал войска против венгерской революции. <…> Тогда России приходилось играть роль европейского жандарма против некоторых, по крайней мере, европейских стран.
В школе нам так и говорили ,что царская Россия была ЖАНДАРМОМ Европы.Сейчас настал виток спирали истории, но с новым масштабом.Всё повторяется ,как нас учили в школе.Так что Путин повторяет историю двухвековой давности от Николая 1 и последующих царей.Вот это масштаб.
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Как сказать... такая махина со сборищем зомби под боком... Я переживаю, если честно.
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Тем более, есть такой неприятный момент: когда у карлика падает рейтинг, он начинает мутить воду у соседей... Повод для переживаний есть.
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В прошлый раз избито 700 человек, задержано 1300. В этот раз меньше, но тоже около 300. У нас побили 30 студентов и Яныку дали пинка под зад тут же! Мда... Украина - не роисся.
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ЯНык был в 2013. В 2019 малоросский люмпен сам себе ярмо назад на шею накинул. Ещё немного и 73% малоросских хохлов будут протестующих майдаунами называть. Проверяй..
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Она давно превратилась, просто оформлять не хотят...
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не превращается, пардон,...она всегда им была...все стабильно! как и сто лет назад!!!
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Бруки превращаются, превращаются бруки...(С)))))
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Буки российские превращаются...Превращаются Буки (по мнению россии) в украинские...
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" Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство "

И за это министрам платят гроши ? Я это и без этих министров знаю .
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Это шо еще за чудо бабусино ? Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 869
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Это тот , шо за гроши будет петь под дудочку заказчика
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...ну, ты ж пукаешь задаром -- чего ж на тебе не заработать? *)
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Та нехай зарабатывает . Мне смешно то , как недалекие ставят невзорова в роль какого-то образцового чувака . А вам известно , невзоров международный террорист и принимал участие в Приднестровье ? И не только в Приднестровье , но и в Прибалтике Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 5782
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Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 8327 КОзлятник винторогий, у тебя с под рогов кокошник торчит..
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Та я помню ... Я - кремлевский агент , а ты - шоколадный путриот Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 6992
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Ты, или молодой, или дурной, или нанятый.
Нормальный человек, на протяжении своей жизни, не упирается рогом в одни ворота, а меняет своё мировоззрение -- согласно своей совести, опыта и честности.
Ты критикуешь Невзорова... ...о нём мнениия разные -- о тебе одно -- ...ну ты понял -- сам обозвался...*)
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У тебя с головой непорядок . невзоров бегал с оружием в руках на чужой территории . Если я к примеру буде бегать в Гамбурге с пистолетом , то как это будет называться ? Дошло ? Вдогонку тебе ... Пореченков тоже международный террорист . Ферштейн
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Ты, в Хамбурге, с пистолетом!? ...попкин -- имей совесть -- ты никуда, окромя, как поверзать, бегать не могёшь...*)
Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель?
Или турки на работе: Алекс, ты шо, мусульман убивал? 1979.
Так ты не турок -- они люди -- а ты дурилка виртуальная...
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" Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель? "

Ок , так и запишем . Во Франции не было никаких террактов , и Шарли Эбдо нихто не расстреливал . Там просто были люди которые кому-то дали Присягу .
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...я не вижу твое причастности никчему... -- токо шо, попердеть во все стороны.
Кто ты такой? -- откуда, зачем, кто тебя послал?
Думаю, шо ты дурак. ...но, на работе...*)
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Ну шо , тормоз , по делу есть шо сказать , а - аааа
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По делу -- с тобой, хоть и тошно, но без тебя не так смешно... -- ты ж олицетворяешь противника, своим куприком... *)
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Это все , тормоз , чи продолжение будет ?
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Не знать, кто такой Невзоров? Куприк, как тебя занесло на политический сайт?
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" Куприк, как тебя занесло на политический сайт? "

Я подкидыш , меня тут бросили Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 8457
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Так лежи молча и слушай, набирайся ума.
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Если я буду молчать , то мне пригожен больше стекломоя не даст
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Прибалты этими заявлениями привлекают к себе внимание остального мира заранее, пока кремлевские правители не захотели их присоединить, выбивают помощь в ЕС И США для себя.
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Это точно, у Макрона против желтых жилеток все было мирное - и слезоточивый газ и дубинки и пострадавшие! А задержанные, то обычные прохожие, которых просто развозили по домам! А может в странах Балтии про методы Макрона и вообще про Францию не в курсах? К стати, там недавно в Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ, который доходил до второго этажа...ну, то такое, может газ был целебным? Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 5433
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В этом тоже есть позитив . Чем больше путин убет своих рабов , тем меньше их приедет в Украину убивать украинцев
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Нема позитиву, нема! "бабы еще нарожают" (с)
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Украина тоже сейчас быстро идет в ту же сторону полицейского государства.
Это вообще никого не волнует
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Пока есть только попитки и прощупивание
емуной системи народа.
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Идет не идет, но не упадем мы до уровня рашки. По крайней мере по причине отсутствия бешенных ресурсов в стране и послушной толпы, у нас нет почвы для взращивания тоталитаризма. Может появиться тенденциозный диктатор на короткий период, я такое допускаю, но тоталитаризм в классическом виде - нет! Даже то, что у нас такой большой процент за зелю, ошибочно воспринимается как послушание народа. Нет - послушание культивируется столетиями, как в рашке. У нас просто переменчивое незрелое общество, но ОБЩЕСТВО.
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Что то в этом обществе уровень жизни с каждым новым правителем все хуже и хуже
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А Україна ні? Окрім багатотисячної армії мусорів дармоїдів ще й поцгвардію держава кормить яка і нахрін не потрібна
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Россия быстро превращается в полицейское государство/ Копирование и повторение-работа артистов.-Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик : "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция / С сегодняшнего дня кроме полиции улицы будет патрулировать Нацгвардия .
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А в Виннице за порваный пальтрет перзидента пэдра чувака посадили. Так что все стабильно без резких рывков...
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ЗЕбилтяня ещё не утала разганять гебнявый фейк?? Ты чучело ту 5 лет испражнялось на Порошенок как хотело чего ж тебя не посадили??
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Хорта закрили за расизм і напади на іноземних студентів.
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На посмотри, гнида! Вот он, Юрий Павленко :
Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство - Цензор.НЕТ 6615
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Ничего удивительного ЗЕбилы это кацапы. Мышление мировозрение ЗЕбила = кацапу. Так что ЗЕбильня и не против полицейского государства..скорее всего ЗЕбилы как раз за это и голосовали..шоб барин сапогом в харю бил, да посильней..73% зебилов заскучало за отпечатком барского сапога на своей зебильной харе...печалька для Украины.
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73 % против коррупции порошенко,а порошенко копировал путина
Так,что думай бот
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а це - вже старий зебіл, з методичкою...
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якийсь новий зебіл засвітився... чи касап? Нє, ну, я розумію, що "убил брата" - на касапщині, це нормально, вірять. А от прогуглити, за що насправді сів отой нацжон (майбутній, звичайно: тоді ще аваков ними не курирував) їм ще мізків не вистачає...
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***
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет

И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги).

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.

Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.

Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.

Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.

Борис Стомахин
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За пять дней в Вильнюсе на той неделе, ни одного мента не встретил -- даже не знаю, как они выглядят?
Зато, 2 военных праздника с пешим парадом -- класс!
И выступление Детского Украинского Народного Ансамбля -- уровень профессионалов совкового периода! Я просто балдел...
Там ведущий, случайно сказал: Слава Украине! -- я в ответ гаркнул: Героям Слава! -- так, я оказался не один -- ...правда не нашёл потом второго, "кто вытянул петь со мною" ... *)
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Тю, та мы за три месяца до "Большого брата" добрались -так что в этом мы и кацапстан в легкую сделаем
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Та не плакай) не все ж вам, кацапам, первым в говнище нырять
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Если за тобой уже пять лет следит Большой брат, то с этим надо к психиатру
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Министр внутренних дел россии Владимир Колокольцев: "По результатам проведения у задержанных во время шествия в Москве криминалистических, [и других] экспертиз, а также по итогам ознакомления высшего командного состава МВД РФ с текстом российской Конституции принято решение...
Наконец-то ознакомились с текстом!
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Пуйло показало где место вате.
Зачем кацапам вообще вьіборьі?
Они бьіли против демократии, против Запада, против демократического вьібора и развития Украиньі, за скрепьі и сцаря.
Имеют то, за что боролись и поддерживали.
Зачем их защищать их права?
Пусть катятся в болота и средневековье, и дрочат на Сталина, они же єтого хотели.
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Про анльно-оральньіе темьі про Украину на ютубах и инетах пенсионерьі писали?
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Чого тільки гидкого на расії не наплодилось ..
Там напопичилось все найгірше, яке взагалі існує в світі.
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кацапы, да разнесите вы в хлам свою страну, чож вы за рабы такие... зато потом сможете мечтать о приеме в ЕС и НАТО и кредитах МВФ...много не дадут, да вы и сами будете им должны по жизни...будьте как все...
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Так в них нема свої країни, є якась федерація, в столиці якої кавказці кожний тиждень ріжуть по десятку руських
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Они и так по уши в кредитах и без МВФ)))
Пусть работают и верят в скрепьі)))
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Превращается?!Да она как бы давно уже полицейское государство, тольrо проснулись что ли?
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История развивается по спирали, и только Россия бегает по кругу. Наверное, резьба сорвана.(с).
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Не дуже скоро, раз в 50 років втрачає 10-15 відсотків території.
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Ну че фанаты Зенита все таки вломили толпе ОМОНА. Но наш Майдан был более организованным и профи. Я думаю они научатся.
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Ідыёты - масковія гэта фашыстаўская "дзяржава" (арда).
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Зато РФ в ПАСЕ вернули! Торжество бабла над европейскими ценностями. К сожалению, у нас складываются все предпосылки повторить рашу:
1. Власть концентрируется в руках одной группы; 2.уничтожается система сдерживаний и противовесов;3.парламент формируется из политически ничтожных фигур, подчинить, купить, обмануть которых легко;4.нивелируется значение СМИ. Обещанная борьба с олигархами в наших условиях тоже вещь опасная. Их противостояние препятствовало концентрации власти в одних руках. А если при поддержке государства у нас останется один, но очень жадный одигарх (как в раше), кто будет финансировать следующий Майдан? А следующих выборов может и не быть. Надеюсь, бред написал.
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Немало людей считает, что Салтыкоа-Щедрин видел будущее России не хуже Нострадамуса.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других - исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, - размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них - писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется "Праздником неуклонности" (1 мая Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу - Цензор.НЕТ 7321 ) и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой - осенью, называется "Праздником предержащих властей" (7 ноября Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу - Цензор.НЕТ 7321 ) и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот - полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно Город, который из Глупова переименовывается в "вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск". Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него… шпион!
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