" Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство "

О ситуации в РФ и Линкявичюс, и Ринкевич высказались в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Отвратительно снова видеть массовое применение насилия против мирных демонстрантов, выступающих за свободные и демократические выборы в Москве. Россия быстро превращается в полицейское государство. Кремль должен прекратить применять силу, нарушать права человека и немедленно освободить задержанных", - написал Линкявичюс.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил разгон протеста в Москве и призвал отпустить задержанных: "Еще один день жестокого подавления мирных демонстраций в Москве. Россия должна придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".
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Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция задержала более 800 протестующих. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.
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З зебілом і нам таке ж саме загрожує! Наприклад: "Як Зеленський повторює Путіна. Сім прикладів" - https://www.bbc.com/ukrainian/features-49211494 Тут не вистачає восьмого, про розгін Майдану... А - буде...
В советской историографии выражение традиционно связывалось с высказываниями Ленина. В статье «События на Балканах и в Персии», опубликованной в октябре 1908 года, он пишет[3]:
Предстоит новое избиение персидских революционеров войсками Николая Кровавого. За неофициальным Ляховым следует официальная оккупация Адербейджана и повторение в Азии того, что сделала Россия в Европе в 1849 году, когда Николай I посылал войска против венгерской революции. <…> Тогда России приходилось играть роль европейского жандарма против некоторых, по крайней мере, европейских стран.
В школе нам так и говорили ,что царская Россия была ЖАНДАРМОМ Европы.Сейчас настал виток спирали истории, но с новым масштабом.Всё повторяется ,как нас учили в школе.Так что Путин повторяет историю двухвековой давности от Николая 1 и последующих царей.Вот это масштаб.
И за это министрам платят гроши ? Я это и без этих министров знаю .
Нормальный человек, на протяжении своей жизни, не упирается рогом в одни ворота, а меняет своё мировоззрение -- согласно своей совести, опыта и честности.
Ты критикуешь Невзорова... ...о нём мнениия разные -- о тебе одно -- ...ну ты понял -- сам обозвался...*)
Но, хорошо -- вот я Совку Присягу давал -- и трошки побегал за Совок. Так шо -- я теперь на всю жизнь калека и предатель?
Или турки на работе: Алекс, ты шо, мусульман убивал? 1979.
Так ты не турок -- они люди -- а ты дурилка виртуальная...
Ок , так и запишем . Во Франции не было никаких террактов , и Шарли Эбдо нихто не расстреливал . Там просто были люди которые кому-то дали Присягу .
Кто ты такой? -- откуда, зачем, кто тебя послал?
Думаю, шо ты дурак. ...но, на работе...*)
Я подкидыш , меня тут бросили
Это вообще никого не волнует
емуной системи народа.
Активиста, который во время протестных событий в Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года разорвал портрет Президента Украины Петра Порошенко, осудили на 4 года и 6 месяцев.
Так,что думай бот
Проблема главная России -
Не власть плохая, а народ.
Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет
И день и ночь о ней мечтает,
Тиранам лижет сапоги
И цепи рабства прославляет
(В цепях не руки, а мозги).
Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков,
Где правят кнут, топор и плаха
На протяжении веков.
Страна ничтожного народа,
Чье рабство в генах и в крови,
Страна подонков и уродов
Без правды, чести и любви.
Имперских злобных шовинистов
И черносотенцев тупых,
Под красным флагом коммунистов
И сталинистов-реваншистов
Здесь столько, что не лезут в стих.
Страна господ, рабов и быдла...
Ее история - точь-в-точь
Слепая старая кобыла,
Что ходит кругом день и ночь.
Борис Стомахин
Зато, 2 военных праздника с пешим парадом -- класс!
И выступление Детского Украинского Народного Ансамбля -- уровень профессионалов совкового периода! Я просто балдел...
Там ведущий, случайно сказал: Слава Украине! -- я в ответ гаркнул: Героям Слава! -- так, я оказался не один -- ...правда не нашёл потом второго, "кто вытянул петь со мною" ... *)
Наконец-то ознакомились с текстом!
Зачем кацапам вообще вьіборьі?
Они бьіли против демократии, против Запада, против демократического вьібора и развития Украиньі, за скрепьі и сцаря.
Имеют то, за что боролись и поддерживали.
Зачем их защищать их права?
Пусть катятся в болота и средневековье, и дрочат на Сталина, они же єтого хотели.
Там напопичилось все найгірше, яке взагалі існує в світі.
Пусть работают и верят в скрепьі)))
1. Власть концентрируется в руках одной группы; 2.уничтожается система сдерживаний и противовесов;3.парламент формируется из политически ничтожных фигур, подчинить, купить, обмануть которых легко;4.нивелируется значение СМИ. Обещанная борьба с олигархами в наших условиях тоже вещь опасная. Их противостояние препятствовало концентрации власти в одних руках. А если при поддержке государства у нас останется один, но очень жадный одигарх (как в раше), кто будет финансировать следующий Майдан? А следующих выборов может и не быть. Надеюсь, бред написал.
В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других - исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, - размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них - писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется "Праздником неуклонности" (1 мая ) и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой - осенью, называется "Праздником предержащих властей" (7 ноября ) и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.
Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.
Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот - полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно Город, который из Глупова переименовывается в "вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск". Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него… шпион!