 Арестованному крымскотатарскому активисту Бекирову нужна медицинская помощь, - Human Rights Watch

Заявление о состоянии Бекирова опубликовано на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - сказано в сообщении правозащитников.

Старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что Бекиров тяжело болен, поэтому родные и адвокаты опасаются за его жизнь.

"Он должен находиться в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", - считает Горбунова.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

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