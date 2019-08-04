 Оккупанты с полуночи осуществили 4 прицельных обстрела, - Минобороны

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток сегодня, 4 августа, зафиксировано уже 4 прицельных обстрела российско-оккупационными войсками наших позиций на линии боевого соприкосновения", - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк.
Он добавил, что сразу после полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников Верхнеторецкого. Всего враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.
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Также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды - вблизи населенного пункта Пески.
"Потерь от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Защитники Украины придерживаются "режима тишины" и находятся наготове в отношении любых коварных и провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск", - заверил Гуцуляк.
Заборона відкритого вогню і відсутність у бійців ВСУ елементарного оснащення змушують задуматися про існування не афішуються домовленостей нової влади, якщо не з маріонетками, так з Кремлем безпосередньо.
Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в своєму мікроблозі на "Деловой столице".
За словами експерта, останні події в армії і навколо неї не можуть не викликати тривогу. Перш за все, ситуація на лінії зіткнення в останні дні демонструє різке посилення позицій бойовиків на тлі повної заборони на ведення вогню у відповідь з боку ВСУ.
Рішення ТКГ в Мінську про початок розмінування в районі моста біля Станиці Луганській і "дзеркальний" початок демонтажу оборонних споруд означає тільки ослаблення наших позицій на цьому вкрай важливому стратегічно напрямку.
"Уже очевидно, що окупаційна влада не збираються виконувати свої зобов'язання, зате усі бойовики в районі Станиці Луганської отримали пов'язки неіснуючого Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК). І все. Це типовий російський підхід, коли в рамках Мінських угод і інтеграції окупованих територій Донецької і Луганської областей нам пропонують просто оголосити амністію і взяти бойовиків з "Корпусов Народної міліції" на утримання Києва. Фейкові "миротворці" на російсько-українському кордоні - з тієї ж серії.
Мало того, останні події у прифронтовій зоні змушують задуматися про існування не афішованих домовленостей нової влади, якщо не з маріонетками, то з Кремлем безпосередньо.
А як по-іншому можна розглядати факт відключення від електропостачання ГО "Луганське енергетичне об'єднання" відразу дев'яти (!) Військових об'єктів в ключовому районі нашої оборони - м. Щастя. У найближчі дні енергетики відключать у м. Сватове, Біловодськ, Білокуракине і Попасна. В умовах триваючої війни це або диверсія, або свідомий підрив боєздатності нашого угруповання на Луганському напрямку. На цьому тлі інакше оцінюєш чутки про те, що у військовому середовищі до кінця року всі військові частини відведуть за межі адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей", - вважає експерт.
Жирохов наголосив на тому, що побічно наказ про персональну відповідальність за відкриття вогню у відповідь вкрай негативно позначився на моральному дусі всього угруповання. Адже мало кому хочеться виступати мішенню в тирі, не маючи можливості хоча б відповісти. І це на тлі того, що армія відчуває реальні проблеми з укомплектованістю.
"Причому не тільки на рівні контрактників, а й на рівні офіцерського та сержантського складів. Так, не дарма, наприклад, Міністерство оборони України оголосило про додатковий набір на навчання у військові заклади вищої освіти та військових коледжів сержантського складу? Цілком ймовірно, що в підсумку курсантів наберуть, але чи варто говорити про їхню якість?
І ще: для того, щоб повністю виконати вимоги росіян і убезпечити себе від гніву нового президента, генерали вирішили питання з частково контрольованими збройними формуваннями. Дуже швидко з фронту був виведений полк НГУ "Азов", командування і особовий склад якого мали свої уявлення про виконання того чи іншого наказу.
Серйозні проблеми намічаються і на рівні стратегічного планування та оперативного командування. Новопризначений начальник Генерального Штабу очікувано влаштував не тільки "перетрушування" особового складу, а й вирішив повністю реорганізувати підлеглий йому Генштаб. У якому вигляді це буде проведено, стане відомо тільки після 1 вересня, реальні кроки будуть зроблені не раніше 1 січня 2020-го, але вже зараз багато офіцерів, які мають реальний бойовий досвід, вважають за краще або йти в запас (якщо "календар" дозволяє) або переводитися у бойові частини. А це дуже погане явище - фактично втрачається бойовий досвід, напрацьований кров'ю і потом. Немає ніякого сумніву, що в разі великомасштабного загострення їх покличуть назад, але, скільки квадратних кілометрів нашої території ми втратимо на той час - невідомо", - додав військовий експерт.
Він переконаний, що серйозні проблеми виникли з іще одним важливим компонентом боєготовності.
"Спершу під вигаданим приводом практично зупинили закупівлі бронежилетів і предметів речового постачання для армії. А, як то кажуть, "зима близько" і в чому будуть ходити наші військовослужбовці на фронті - незрозуміло. Розраховувати на волонтерів, як це було в 2014-му, вже годі й говорити.
Друге важливе рішення - припинення через суд впровадження нової системи харчування в армії. Судячи з усього, ми повертаємося у важкі 1990-ті роки, коли основною їжею солдата-строковика була вода і капуста в різних комбінаціях. Як це вплине на набір нових рекрутів - питання риторичне.
На тлі розмов про реорганізацію "Укроборонпрому" фактично зупинені закупівлі критично важливих для армії позицій. Бронетранспортери БТР-4 не купують, бо "сталь не тієї системи", а БТР-3ДА - "дуже дорогі"", - уточнив Жірохов.
Він також повідомив, що різко впали державні асигнування на оборону.
"Про це не прийнято говорити вголос, але деякі факти, які потрапляють у відкриту пресу, говорять самі за себе. Так, військовим довелося відмовитися від закупівлі комплексів мультимедійних тренажерів розрахунків ЗРК" Бук-М1 "для 96-го Київського зенітної ракетної бригади і п'яти мультимедійних комплексів для підготовки операторів зенітного ракетного комплексу С-300П для 38-го об'єднаного навчального центру Повітряних сил Збройних сил України.
Зрозуміло, що це окремий випадок, проте якщо в закупівлях відмовили бригаді, яка безпосередньо відповідає за протиповітряне прикриття столиці і єдиному в країні навчального центру ППО, то можна уявити, що відбувається в інших частинах. За неофіційними даними фактично закупівлі товарів, робіт і послуг для Міноборони зупинилися по всій країні.
Так що в цілому тенденція вкрай негативна. І хотілося б помилитися в своїх прогнозах в тій частині, що Росія обов'язково скористається такою абсурдною для воюючої країни ситуацією і завдасть свій удар по українських позиціях", - підсумував військовий експерт.
или ЗЕвказивка потери скрывать?
Отрыв тромба.
Земля стекловатой.
...
Но за это время 6 раненых. ШЕСТЬ человек. Это потери. Санитарные потери, и еще неизвестно, сколько из них станут безвозвратными. То есть, убитыми, двухсотыми. Объясните там кто-нибудь этому великому полководцу ЗЕбилу, что раненые - это тоже потери. Так принято считать на войне… Это потери, господин генерал - украинофоб. Или товарищ, господин.., как удобнее? Для их родителей, для их детей, для их побратимов. Для всей Украины это потери, потому что никогда эти ребята уже не станут прежними. А кто-то из них может не выжить или стать калекой. А кто-то будет всю жить жить на таблетках". А в ответ блеяне "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, всеми силами соблюдая при этом жёсткое условия прекращения огня".
а Зеленский со своей сворой доиграется до путча. терпение у армии не резиновое.