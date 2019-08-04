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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1424) Кулеба Дмитрий (147)

 Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба допускает изменение тактики поведения Украины в ПАСЕ после возвращения туда России, но при условии сохранения принципа "отвечать на удар ударом".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Украине было нанесено оскорбление, пощечина. Оскорбление - это плохое слово. Пусть будет пощечина. И мы должны на это ответить. Все - то есть здесь точка. Нельзя глотать это. Нельзя это оставлять без ответа. Если мы не дадим даже нашим партнерам, которые, к сожалению, в этой ситуации сыграли против нас, проигнорировали наши интересы, почувствовать негативные для них последствия, то этим мы только поощрим всех и в дальнейшем относиться к нам именно так. Поэтому относительно тактики я как посол открыт для обсуждения любых вариантов, но всегда (буду) защищать вот этот фундаментальный принцип. Нас ударили - мы должны ударить в ответ", - подчеркнул Кулеба.

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При этом он отметил, что по тактике могут быть разные решения.

"Может быть решение, например, не поехать в октябре на сессию Ассамблеи, может быть решение поехать. Оба решения на самом деле приемлемы. Но неизменным должен быть фундаментальный принцип, что то, что произошло - возвращение России в ПАСЕ так, как это произошло - недопустимо", - подчеркнул дипломат.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141157
 
   
 Топ комментарии
 
Смешно, зебил голосовавший за клоуна называющий Украину порноактрисой, ещё что-то вякает про национальный позор...
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1) Регистрация Зеленского в качестве кандидата в Президенты совершена вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины".
2) Верховная Рада 6-го июня приняла закон об импичменте. Президент обязан был в течение 15-и дней либо подписать закон, либо наложить вето. Не было сделано ни то, ни другое. Таким образом, с 22-го июня произошла узурпация власти, поскольку отсутствует законный способ сместить Президента с должности.
3) Верховная Рада распущена вопреки действующему законодательству: был проигнорирован закон по которому на формирование коалиции даётся месяц, а затем Раду нельзя распускать поскольку до очередных выборов оставалось бы менее полугода.

Если этот режим встретит активное сопротивление со стороны части населения - не удивляйтесь, и повторяйте про себя почаще мысленно пункты 1,2,3 Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8390
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И они не уйдут, конечно. Порноактриса будет принимать сколько угодно и от кого угодно. Они сделали это вместе
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Лол, после того как туда русню вернули, нужно быть последними чмошниками чтобы не уйти оттуда
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И они не уйдут, конечно. Порноактриса будет принимать сколько угодно и от кого угодно. Они сделали это вместе
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От того что Украина уйдёт из ПАСЕ хлопнув дверью, это будет как поведение маленького ребёнка ...
Это не решит никакие проблемы.
Надо быть умнее и хитрее , чем кацапы .
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ПАСЕ не решит никакие проблемы, вообще. Никогда...
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ПАСЕ это ещё трибуна, с которой можно выносить свои доказательства и аргументы...
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Надо работать на опережение,а не утирать сопли.
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Чтобы работать на опережение, необходимо, чтобы тот, кто это должен был делать более двух месяцев доносил делегации стратегию и тактику...
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Реакция - не всегда лучший modus operandi... я бы предпочел проактивность, игру на опережение, а не пассивное ожидание прпущенного удара... не знаю...я не дипломат... меня всегда больше привлекало резать правду по матке
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Началось... Бла-бла-бла пощечина..., бла-бла-бла мы не должны..., бла-бла-бла недопустимо..., бла-бла-бла, но мы готовы работать с расией, обсуждать варианты... Давайте, подставляйте другую щеку, зебилам нравится
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Та ще нiчого не робили , зачекай трохи . Як зробимо , то зразу почуєш Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4038
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Наробили ви вже по самі вуха. І все ховаєтесь за ПП.
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А ви "робіть" тихо. Щоби було як в анекдоті:
- Хто всрався?
- Невістка.
- Вона ж у полі жне?
- Вона у полі жне, а вітер сюди жене.
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Украине было нанесено оскорбление, пощечина. Оскорбление - это плохое слово. Пусть будет пощечина. И мы должны на это ответить. Все - то есть здесь точка. Источник: https://censor.net.ua/n3141157

Господи, вызовите уже на дуэль это ПАРЕ и успокойтесь.
Бойцовский клуб е-мое

Цели пребывания в ПАРЕ у Украины какие? Так их и добиваться надо. А то сплошное шоу демаршей и пощёчин.
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Ты смотри... зебильные...пардон, зеленые...
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Лалала Лалалала 6478e8b9 "Цели пребывания в ПАРЕ у Украины какие? ....."

Як там Німеччина проголосувала у ПАРЄ по **********?
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Вызови Меркель на дуэль/-шутит верноподданная путинской шлюхи меркель.То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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По факту - преЗедент програв цю дуель Макрону та Меркель. Слабак!
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Решением проблемы является только снос нынешнего режима. Иначе Украина будет шаг за шагом отступать, до полной потери государственности.
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Это не режим, а законноизбранная власть.
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1) Регистрация Зеленского в качестве кандидата в Президенты совершена вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины".
2) Верховная Рада 6-го июня приняла закон об импичменте. Президент обязан был в течение 15-и дней либо подписать закон, либо наложить вето. Не было сделано ни то, ни другое. Таким образом, с 22-го июня произошла узурпация власти, поскольку отсутствует законный способ сместить Президента с должности.
3) Верховная Рада распущена вопреки действующему законодательству: был проигнорирован закон по которому на формирование коалиции даётся месяц, а затем Раду нельзя распускать поскольку до очередных выборов оставалось бы менее полугода.

Если этот режим встретит активное сопротивление со стороны части населения - не удивляйтесь, и повторяйте про себя почаще мысленно пункты 1,2,3 Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8390
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Предидущая делегация в ПАСЕ, это национальный позор,который десятилетиями придется смывать...
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Смешно, зебил голосовавший за клоуна называющий Украину порноактрисой, ещё что-то вякает про национальный позор...
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Пеца это позор Украины,хорошо что уже был
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У чеській мові слово Pozor означає "Увага". Твої сородичі. кацапські окупанти, у 1968 р. цього не знали.
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Звучит приблизительно, как "вовка-еврейчик это позор Украины,хорошо что уже есть"...
Зебилоиды...ни логики, ни ума...ни опыта, ни знаний... ляп - лишь бы...
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Тётя Роза‏ @Anakoyher

- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности? - Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
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Как обосрать всех
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К слову выходца из рыгов
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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Думаю зелені не будуть дотримуватись постулату - бий у відповідь.
Підставлятимуть другу щоку.
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Поки зарплата капає він готовий працювати...
Головне щоб держава за цей цирк платила мільйони доларів...

Ех лавруша ти був правий...
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Так само як хомчак ревно виконує наказ ГК "нєстрєлять " , так і нова делегація в РЄ від України буде дотримуватися цього курсу . Щоб не нашкодити Кацапії , бо бєня порве кожного порушника .
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