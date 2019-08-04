 Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Украине было нанесено оскорбление, пощечина. Оскорбление - это плохое слово. Пусть будет пощечина. И мы должны на это ответить. Все - то есть здесь точка. Нельзя глотать это. Нельзя это оставлять без ответа. Если мы не дадим даже нашим партнерам, которые, к сожалению, в этой ситуации сыграли против нас, проигнорировали наши интересы, почувствовать негативные для них последствия, то этим мы только поощрим всех и в дальнейшем относиться к нам именно так. Поэтому относительно тактики я как посол открыт для обсуждения любых вариантов, но всегда (буду) защищать вот этот фундаментальный принцип. Нас ударили - мы должны ударить в ответ", - подчеркнул Кулеба.

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При этом он отметил, что по тактике могут быть разные решения.

"Может быть решение, например, не поехать в октябре на сессию Ассамблеи, может быть решение поехать. Оба решения на самом деле приемлемы. Но неизменным должен быть фундаментальный принцип, что то, что произошло - возвращение России в ПАСЕ так, как это произошло - недопустимо", - подчеркнул дипломат.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.