 Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Украине было нанесено оскорбление, пощечина. Оскорбление - это плохое слово. Пусть будет пощечина. И мы должны на это ответить. Все - то есть здесь точка. Нельзя глотать это. Нельзя это оставлять без ответа. Если мы не дадим даже нашим партнерам, которые, к сожалению, в этой ситуации сыграли против нас, проигнорировали наши интересы, почувствовать негативные для них последствия, то этим мы только поощрим всех и в дальнейшем относиться к нам именно так. Поэтому относительно тактики я как посол открыт для обсуждения любых вариантов, но всегда (буду) защищать вот этот фундаментальный принцип. Нас ударили - мы должны ударить в ответ", - подчеркнул Кулеба.
При этом он отметил, что по тактике могут быть разные решения.
"Может быть решение, например, не поехать в октябре на сессию Ассамблеи, может быть решение поехать. Оба решения на самом деле приемлемы. Но неизменным должен быть фундаментальный принцип, что то, что произошло - возвращение России в ПАСЕ так, как это произошло - недопустимо", - подчеркнул дипломат.
Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
Это не решит никакие проблемы.
Надо быть умнее и хитрее , чем кацапы .
- Хто всрався?
- Невістка.
- Вона ж у полі жне?
- Вона у полі жне, а вітер сюди жене.
Господи, вызовите уже на дуэль это ПАРЕ и успокойтесь.
Бойцовский клуб е-мое
Цели пребывания в ПАРЕ у Украины какие? Так их и добиваться надо. А то сплошное шоу демаршей и пощёчин.
Як там Німеччина проголосувала у ПАРЄ по **********?
2) Верховная Рада 6-го июня приняла закон об импичменте. Президент обязан был в течение 15-и дней либо подписать закон, либо наложить вето. Не было сделано ни то, ни другое. Таким образом, с 22-го июня произошла узурпация власти, поскольку отсутствует законный способ сместить Президента с должности.
3) Верховная Рада распущена вопреки действующему законодательству: был проигнорирован закон по которому на формирование коалиции даётся месяц, а затем Раду нельзя распускать поскольку до очередных выборов оставалось бы менее полугода.
Если этот режим встретит активное сопротивление со стороны части населения - не удивляйтесь, и повторяйте про себя почаще мысленно пункты 1,2,3
Зебилоиды...ни логики, ни ума...ни опыта, ни знаний... ляп - лишь бы...
- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности? - Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
Краткий курс от Леши Гончаренко
К слову выходца из рыгов
Підставлятимуть другу щоку.
Головне щоб держава за цей цирк платила мільйони доларів...
Ех лавруша ти був правий...