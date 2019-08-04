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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:Гордеев (50) Закревская Евгения (27) Гандзюк (361) Мангер (110) Рищук (20) Левин Алексей (7)

 Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

Представительница семьи убитой советницы мэра Херсона Катерины Гандзюк Евгения Закревская считает, что прокуратура не намерена продолжать досудебное расследование, мотивируя это истечением сроков.

Об этом Закревская заявила в интервью "Громадському радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас вообще критическая ситуация, потому что прокуратура решила, что продолжать следствие после 3 августа 2019 года она не будет. Они исходят из того, что первое подозрение объявляли по первому делу 3 августа 2018 года, игнорируя тот факт, что непосредственно Мангеру, Левину объявляли подозрение в декабре и в феврале", - сказала Закревская.

Адвокат напомнила, что по законодательству предельный срок проведения предварительного расследования - год.

"Они (прокуратура. - Ред.) ограничились для себя 3 августа, дальше, мол, расследование не продолжим. Я так понимаю, они ожидают, что стихнет общественный резонанс и это сойдет на нет", - добавила она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Баканов, звони этому черту Луценко", - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По мнению Закревской, шансы возобновить следственные действия еще есть.

"Если самостоятельно сейчас возобновят и подадут ходатайство о продлении, высчитывая срок правильно, у них будет время доработать следственные действия, которые еще не сделаны: допросить Павловского, который уклонялся от допроса длительное время, провести необходимые экспертизы, передать дело (в суд. - Ред.) по крайней мере по Мангеру", - отметила представитель потерпевших.

Также на Цензор.НЕТ: "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк

Она напомнила, что еще двум лицам, которых семья Гандзюк считает причастными к преступлению, подозрения так и не были предъявлены. Это бывшие глава и замглавы Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Источник: https://censor.net.ua/n3141156
 
 
 Топ комментарии
 
кстати, для тех кому интересно, то юридическую защиту обвиняемым (Мангер, и т.д.) оказывает юр фирма Сергея Власенко.. ну, тот, который "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины"... это многое объясняет!
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Луценко все улики уничтожил,так как в результате можно было выйти на своих
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ХЗ. Можуть просто змінити шило на мило, як і з президентом.
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Ждем что отпишет в фейсбуках говорящая голова сарган
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Баста, карапузики!
Кончилися танцы.
Умирать, так с музыкой,
Запевайте, братци
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Ничё. Выкинут кумпЛокуЛоЛа, буден новый генеральный, расследуют. Осталось чуть-чуть!
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Призначать якогось фотографа Генпрокурором і він тобі нарозслідує.
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В любом случае, лучше алкаша мародёрско-соевого.
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ХЗ. Можуть просто змінити шило на мило, як і з президентом.
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Илюха , выкинуть мало , надо все отжать у семейки Луценко , а их на зону закрыть лет на 700 .
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Цікавий сайт. Звеселило що пилосос, це порохотяг.)))
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кстати, для тех кому интересно, то юридическую защиту обвиняемым (Мангер, и т.д.) оказывает юр фирма Сергея Власенко.. ну, тот, который "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины"... это многое объясняет!
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Серьезно? Не знал... хотя, адвокаты - проститутки за деньги, а не торжество правосудия... адвокат, он такой
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патамушо, Мангер сам є членом Старківщини
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я знаю, но не только поэтому.. до избрания Зеленой Шмаркли, дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Пороха, а информацию для штаба "Матькивщины", поставляли адвокаты обвиняемых.. а когда выборы закончились, то дело Гандзюк перестало быть интересным для бабы Йули и её политтехнологов.. я очень сочувствую родителям Гандзюк - смерть их дочери и их самих просто использовали в грязной борьбе против Пороха.. Хотя Порох тут "неприделах"..
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як це може бути педро лексійович неприделах якщо він 5 років потужно реформував прокуратуру-суди-поліцію до того ж призначив голову херсонської ога який теж причетний до вбивства
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Володя! пожуй просроченной шаурмы и успокойся!.. не приставай к взрослым дядям с туповатым (неинтересным) троллингом.. Троллить тоже нужно уметь!..
Пройдешь курсы в Трускавце, тогда возвращайся к нам!
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я регулярно троллю.. Это весело!.. попробуй!
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А что ж ты тогда делаешь, Вовчик? Как называется твоё... вот то, что ты пишешь? Ты 5 лет крал, ДА ДА- КРАЛ, тихарил налоги, лупил преступления, крышевал- подбрасывал, брал хабари и прочее. Ты западлячил всем- ВСЕМ предложениям или нововведениям, ты без устали гадил в том числе и Порошенко, в том числе и здесь, на Цензоре... А теперь возмущаешься, что все плохо? Или все это делали остальные, а ты не при делах, ты хороший? Тогда как же ты, хороший, причисляешь себя к плохим, кто ничерта не сделал для государства, только для себя? Прикинь- а никто- НИКТО, кто работал НА Порошенко- никто не жалуется на жизнь... А кто гадил- тот вдруг не стесняется заявить, что он зубожилое чмо, скулящее, что его обмародерили... Прикольно? А задуматься, почему так, не хочешь?!!
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если бы я крал,я бы сюда даже не заходил,гулял на наворованное и крал дальше
мені не подобається брехня тому я тут.
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Та суть не в том,что именно ТЫ крал, суть- что и мне не подобаеться брехня. А брехня в том и есть... То есть, толпа, именующая себя "народом" и есть брехня. Против которой и должен, выходит был быть Порошенко, которых и должен был драть как... Да по всякому. В том числе и реформируя (самолично, да Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 6296 ) полицию. Брехливый народ, у которого все виновны, но не он... Извини, Вова, но если ты не хочешь задуматься, о чем я, то и не поймешь дальше, что бы я не написал... И повторюсь- последнюю мою фразу предыдущего поста перечитай ВНИМАТЕЛЬНО, попробуй...
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"дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Пороха". Дело Гандзюк было "информационной торпедой" против Батькивщины. И в общем-то, у свинарчуков довольно успешно все получилось, одного конкурента они устранили.
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до речі кому цікаво генкрокурор на сьогодні пецін друг югік сейшельський
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Ну разумеется, что если Мангер из Батькивщины, то и защищать его будет "любимый адвокат бабы Йули" из "Матькивщины". Что же ты, дурачок, тут странного заметил. А вот что нельзя объяснить, так это почему луценковская прокуратура хочет дело закрыть? Может потому, что у них нет никаких доказательств против Мангера?
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от подлая система...ну подлая же... и, кстати, этот прой**об я ставлю в вину петраляксеича... т.е., назначив мужа женщины 3го тысячелетия генитальным пгокугогом, ПАП изрядно подорвал свою репу...
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Странная тётка. За 5 лет еще не поняла, что барыжная пгрокугатуга не расследует НИЧЕГО.
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А что же зе-барыги молчат ? Искусственный интеллект "Большой Брат" не позволяет ?
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"Зе-барыги"? Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 9976 А что, они разве уже перегнали все гос.бабки на свои оффшоры и смародерили кучу бабок в вооющей стране? Когда успели, "мерзавцы"???
Не воруй Пецины "лавры". В украинскую историю именно он войдет под этим "гордым" именем! Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 1967
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А що там розслідувати, якщо і так все зрозуміло хто замовив. А от посадити - це відкрити кругову поруку висоскопосадовців.
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Луценко все улики уничтожил,так как в результате можно было выйти на своих
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пардон, какая пропущена буква)))) "К" или "З" ???? )))))) Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 8513
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Можете вставити ту, яка вам до вподоби. Зараз саме перехідний період.
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Бояре и Паны никогда своих не садили в Украине. Это история говорит, а не я.
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ПИСЬМО ГЕРОЯМ С сайта: https://www.srblog.co.ua/page/oleksij-arestovich-pismo-gerojam © Социальная реальность

ПИСЬМО ГЕРОЯМ или в продолжение темы парада.

- Никогда не задумывались о том, как может «...надоесть война», людям, которые ни одного дня не были на войне?..

Это не война им надоела - это вы надоели со своей войной - на которую вы пошли, а они нет.

Даже, если, некоторым чудом война исчезнет, вы останетесь.

И после окончания войны они вас будут не любить ещё больше.

Потому, что они не пошли, а вы - рядом. Вот так возникает и держится «восточный (афганской, вьетнамский, иракский и пр.) синдром».

Этот синдром не возникнет, если помнить, что задачи, для решения которых вы пошли не войну (а они - нет) до сих пор не решены.

Когда эти задачи, через некоторое время, актуализируются снова - вы снова станете виноватыми, во второй раз: - устроили войну, надоели, «...ничего не сделали», снова жить мешаете.

Не обманывайтесь данью уважения и любви, которую они вам, якобы, приносят.

Они вас любят, когда вас нет рядом: на страницах газет и в ютубе. В жизни - вы их бесите, являясь живым напоминанием их несовершенства, живым отрицанием их натуры.

Чтобы вас полюбили, вы должны исчезнуть.

Этот тип людей любит только мертвых героев.

Вы не нужны. Вы мешаете им жить.

Вы постоянно напоминаете им про вещи, которые имеют значение чуть дольше, чем программа «Рассмеши комика».

Это не нужно. Это вносит напряжение.

Сегодня пиво в холодильнике есть? Телевизор работает? Так **** вы приебались, про проблемы завтра будем думать завтра.

Лучшее, что вы можете сделать - исчезнуть, как тип. Оставить их в покое.

Но вы, с вашей дурацкой любовью к Украине, вы же так не сделаете.

Вы будете мешать им жить.

Поэтому, они поддержат любое решение, которое позволит от вас избавится.

И таких решений им предложат во множестве. Бодрствуйте. Пригодится.

Олексій Арестович
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Верховенство права, о котором рапортовал Петр Алексеевич
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Так прокуратура то парашенківська, злочини Пеці вони точно не будуть розслідувати, або знайдуть бомжа та повісять на нього усі гріхи
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Ця прокурватура сама вся повинна сидіти з конфіскацією, разом з генплоулолом.За бездіяльність і корупцію. Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 5851
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Пороха уже 2 месяца как нет и что ? Расследование продвинулось ?
Идите к Зеленскому под администрацию с лозунгом : "Кто убил Катю Гандзюк ?"

Никто не идёт - никому не интересно, кроме близких родственников. Выборов же нет, обгадить президента-кандидата не получится. Вот вам и искренность мотивации тех, кто стоял под окнами у Пороха . . . Пофиг им та Катя, Порошенко им был нужен. Уроды.
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