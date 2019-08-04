 Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

Об этом Закревская заявила в интервью "Громадському радіо", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас у нас вообще критическая ситуация, потому что прокуратура решила, что продолжать следствие после 3 августа 2019 года она не будет. Они исходят из того, что первое подозрение объявляли по первому делу 3 августа 2018 года, игнорируя тот факт, что непосредственно Мангеру, Левину объявляли подозрение в декабре и в феврале", - сказала Закревская.
Адвокат напомнила, что по законодательству предельный срок проведения предварительного расследования - год.
"Они (прокуратура. - Ред.) ограничились для себя 3 августа, дальше, мол, расследование не продолжим. Я так понимаю, они ожидают, что стихнет общественный резонанс и это сойдет на нет", - добавила она.
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По мнению Закревской, шансы возобновить следственные действия еще есть.
"Если самостоятельно сейчас возобновят и подадут ходатайство о продлении, высчитывая срок правильно, у них будет время доработать следственные действия, которые еще не сделаны: допросить Павловского, который уклонялся от допроса длительное время, провести необходимые экспертизы, передать дело (в суд. - Ред.) по крайней мере по Мангеру", - отметила представитель потерпевших.
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Она напомнила, что еще двум лицам, которых семья Гандзюк считает причастными к преступлению, подозрения так и не были предъявлены. Это бывшие глава и замглавы Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Кончилися танцы.
Умирать, так с музыкой,
Запевайте, братци
Сайт Коломойського робить розрахунок того, скільки ви сплачуєте за електрику по схемі Роттердам+ вже два місяці після припинення цієї грабіжницької схеми
Пройдешь курсы в Трускавце, тогда возвращайся к нам!
мені не подобається брехня тому я тут.
Не воруй Пецины "лавры". В украинскую историю именно он войдет под этим "гордым" именем!
ПИСЬМО ГЕРОЯМ или в продолжение темы парада.
- Никогда не задумывались о том, как может «...надоесть война», людям, которые ни одного дня не были на войне?..
Это не война им надоела - это вы надоели со своей войной - на которую вы пошли, а они нет.
Даже, если, некоторым чудом война исчезнет, вы останетесь.
И после окончания войны они вас будут не любить ещё больше.
Потому, что они не пошли, а вы - рядом. Вот так возникает и держится «восточный (афганской, вьетнамский, иракский и пр.) синдром».
Этот синдром не возникнет, если помнить, что задачи, для решения которых вы пошли не войну (а они - нет) до сих пор не решены.
Когда эти задачи, через некоторое время, актуализируются снова - вы снова станете виноватыми, во второй раз: - устроили войну, надоели, «...ничего не сделали», снова жить мешаете.
Не обманывайтесь данью уважения и любви, которую они вам, якобы, приносят.
Они вас любят, когда вас нет рядом: на страницах газет и в ютубе. В жизни - вы их бесите, являясь живым напоминанием их несовершенства, живым отрицанием их натуры.
Чтобы вас полюбили, вы должны исчезнуть.
Этот тип людей любит только мертвых героев.
Вы не нужны. Вы мешаете им жить.
Вы постоянно напоминаете им про вещи, которые имеют значение чуть дольше, чем программа «Рассмеши комика».
Это не нужно. Это вносит напряжение.
Сегодня пиво в холодильнике есть? Телевизор работает? Так **** вы приебались, про проблемы завтра будем думать завтра.
Лучшее, что вы можете сделать - исчезнуть, как тип. Оставить их в покое.
Но вы, с вашей дурацкой любовью к Украине, вы же так не сделаете.
Вы будете мешать им жить.
Поэтому, они поддержат любое решение, которое позволит от вас избавится.
И таких решений им предложат во множестве. Бодрствуйте. Пригодится.
Олексій Арестович
У предыдущего президента не хватало политической воли, новому - хватает, - отец Гандзюк после встречи с Зеленским
Идите к Зеленскому под администрацию с лозунгом : "Кто убил Катю Гандзюк ?"
Никто не идёт - никому не интересно, кроме близких родственников. Выборов же нет, обгадить президента-кандидата не получится. Вот вам и искренность мотивации тех, кто стоял под окнами у Пороха . . . Пофиг им та Катя, Порошенко им был нужен. Уроды.