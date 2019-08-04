 Украина заплатила ПАСЕ 400 тысяч для компенсации отсутствия взносов РФ и призвала остальные страны последовать примеру, но Ягланд блокировал эту инициативу, - Кулеба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Украина сделала добровольную плату в 400 тысяч долларов в сентябре 2018 года.
"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины (Украина добровольно заплатила 400 тыс. евро вместо 316 тыс. - Ред.). То есть он занял такую позицию, последовательно ее везде продвигал, что вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должен заплатить свой вклад и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого", - рассказал дипломат.
По его словам, такая целенаправленная политика на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.
"И, конечно, когда генеральный секретарь занял такую жесткую позицию, то даже те страны, которые размышляли над подобным шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию", - добавил Кулеба.
Постпред заявил, что своим шагом Укриана продемонстрировала, что готова не только требовать, но и поддержать ПАСЕ:
"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нам пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали нечто очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, к Украине, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли".
При этом Кулеба считает, что в дальнейшем Укриана должна придерживаться своих обязательств и платить плановые членские взносы:
"Мы должны придерживаться своих юридических обязательств, платить те деньги, которые мы должны платить. Но аукцион щедрости закончился, я не вижу для него больше никаких оснований. Поэтому теперь я бы хотел от Совета Европы брать больше, чем ему давать. В широком смысле, не только в финансовом, но и в политическом".
Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
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Ти єврей?
А чому Дура Луценко, ой, її чоловік Юра, сидить ше в кріслі
ЛяшкаГейпрокурора?
портнову ничего прошлая власть так и не смогла предъявить, а тем более доказать.
P.S. надеюсь сто через пять лет сидеть будут все, чья вина будет доказана, не зависимо от статуса и занимаемых в прошлом должностей.
И причём здесь Порох, когда это всё произошло уже при зЕ-козе, который не смог договориться с Меркель и Макроном в своих встречах с ними. Или ты не в курсе, что после этого Германия и Франция проголосовали за возврат ********** в ПАСЕ?
Невже тобі не зрозуміло, що <******* просто компенсувало Ягланду, більше ніж Україна компенсувала ПАСЄ?
На том фото Букин стоит вместе с Полтораком как директор Укроборонпрома.
И сам Полторак и Букин - оба потенциальные сидельцы. Там тюрьма плачет. Но пока нет нового правительства, президент работает с тем, что есть.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
Кеш
24 лип. 2019 р. - Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина.
Потому что не сменился Кабмин
Какие вы тугие, это шота
Щоб і іншу ************* брехню не спростовували?
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Правильне написання імені, - Торбйорн.
"Тор" - скандинавський бог, "бйорн" - ведмідь.
ПиСи. А Торбйорн, - шутнік, однако, - любить сісьге. )))
мдя, как всегда, заголовок перекручивается
по пукнтам
1.расея с 2014 убивает укрсолдат
2.за енто ее выгнали с пасе
украина заплатила за расею 400 тысяч?? за то, что оная убивает укрсолдат??
ну не дебилы там енти климкины??
конченные
укрдно.