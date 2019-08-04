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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1424) Ягланд (85) Кулеба Дмитрий (147) взнос (4)

 Украина заплатила ПАСЕ 400 тысяч для компенсации отсутствия взносов РФ и призвала остальные страны последовать примеру, но Ягланд блокировал эту инициативу, - Кулеба

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйон Ягланд выступил против инициативы Украины компенсировать отсутствие членских взносов РФ, которую исключили из ПАСЕ.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Украина сделала добровольную плату в 400 тысяч долларов в сентябре 2018 года.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины (Украина добровольно заплатила 400 тыс. евро вместо 316 тыс. - Ред.). То есть он занял такую ​​позицию, последовательно ее везде продвигал, что вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должен заплатить свой вклад и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого", - рассказал дипломат.

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По его словам, такая целенаправленная политика на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.

"И, конечно, когда генеральный секретарь занял такую ​​жесткую позицию, то даже те страны, которые размышляли над подобным шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию", - добавил Кулеба.

Постпред заявил, что своим шагом Укриана продемонстрировала, что готова не только требовать, но и поддержать ПАСЕ:

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нам пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали нечто очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, к Украине, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли".

При этом Кулеба считает, что в дальнейшем Укриана должна придерживаться своих обязательств и платить плановые членские взносы:

"Мы должны придерживаться своих юридических обязательств, платить те деньги, которые мы должны платить. Но аукцион щедрости закончился, я не вижу для него больше никаких оснований. Поэтому теперь я бы хотел от Совета Европы брать больше, чем ему давать. В широком смысле, не только в финансовом, но и в политическом".

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

Читайте также: Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141155
 
 
 Топ комментарии
 
Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8754
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портнов - дрібнота..краще згадайте про мертвечука, бойка, вілкула, труханова, новінського, дупу з гепою..не..?
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Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... Ягланд блокировал инициативу Украины поддержать ПАСЕ финансово для компенсации невыплаченных взносов РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8754
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портнов - дрібнота..краще згадайте про мертвечука, бойка, вілкула, труханова, новінського, дупу з гепою..не..?
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а хто їх посадить..? юГа разом з "реформованими" суддями..?
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"Давно хотів запитати виборців ЗЕленої Соплі."
проходьте далі..
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Судя по состоянию страны, "добре" они только воровали и платили порохоботам. А вот если посмотреть на ВВП на душу населения и на ИЧР, то от этого "добре" ничего не осталось.
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Тогда где открытые на них дела других правоохренителей , неподвластных Пороху ,,САП , НАБУ , ГБР , СБУ в конце концов .? Баканов ау-у ,, уснул что ли ? Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7818 .
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возможно движа в том направлении вообще не будет..
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Как кто? Главный зеленый шут. Вы ж визжали, почему Порошенко не садит свинарчуков и Ко. Чего ж не визжите, что новый гидрант по пляжам с шаурмой скачет и никого не садит?
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Чому досі не сидить Медведчук?\\\\\\\\

Ти єврей?
А чому Дура Луценко, ой, її чоловік Юра, сидить ше в кріслі Ляшка Гейпрокурора?
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дуже авторитетне посилання..
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а всі хто проти вашого пАрашенка то є зебіли..?
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Люди хочуть якихось змін на краще тому і голосували проти Падлошенко
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В 2014 приймав участь в розстрілах на Майдані, в 2014-2017 після втечі консультував ФСБ у війні проти України, приймав участь в юридичному супроводі окупації Криму. Нічого собі дрібнота.
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"В 2014 приймав участь в розстрілах на Майдані.."

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Так, підводив під це законодавчу базу - ти не знав?
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ну конечно, портнов - мелочь Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2381 Вам, зебилоидам, хоть ссы в глаза - всё божья роса..Только идиоты не хотят видеть, что происходит в стране последние 3 месяца. Продолжение следует...
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на вашем фоне он конечно же фигура..но на фоне мертвечука с новинским явно мелковат..
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дело не в том кто окажется на скамье подсудимых, а в том будет ли доказана их ВИНА!
портнову ничего прошлая власть так и не смогла предъявить, а тем более доказать.

P.S. надеюсь сто через пять лет сидеть будут все, чья вина будет доказана, не зависимо от статуса и занимаемых в прошлом должностей.
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"Потоцкий", так ты и надуться никогда, толком, не мог... Только "пердел в лужу", регулярно...
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Не будите его, пусть зебделаеться по полной.
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Не ерничай, зебил... при всей очень сдержанной симпатии к пете следует признать, что его дипломатическая активность была на высоте...дешевому скомороху это вряд ли удастся... да и воспримут ли его всерьез, несерьезного шута?
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Alex Rozhenko - "Но ведь Петя великий дипломат... глыба на международной арене... мог продавить или договориться... "

И причём здесь Порох, когда это всё произошло уже при зЕ-козе, который не смог договориться с Меркель и Макроном в своих встречах с ними. Или ты не в курсе, что после этого Германия и Франция проголосовали за возврат ********** в ПАСЕ?
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При чому тут Порошенко? У тебе шо, це слово вже закарбовано в мізках?.
Невже тобі не зрозуміло, що <******* просто компенсувало Ягланду, більше ніж Україна компенсувала ПАСЄ?
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Буу-га-ха-ха-ха буу-га-ха-ха-ха буу-га-ха-ха-хаха
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Шота подсказывает,что помимо членских взносов в организацию депутатов ПАСЕ также крайне интересует вопрос взносов в свой личный амбар.
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Брезгует, Янгланд, каци видно вкуснее кормят.
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В результате потужных реформ и кумовства за пять лет все Европейские институции отвернулись от нас,ну а Пеца просто сбежал
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Так на всём этом зарабатывали Свинарчуки и Кононенки
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В понедельник им подвезут новые методички, где не будет упоминания не только Вальцмана, но и Свинарчука....
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о, о5 истерика Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6433
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А на кого же тогда они будут "волну гнать"? На "Блазня" - нельзя - грозится "криминалом"... (Вон, пригрозили тюрьмой тем, кто "фотожабу" с самосвалом, сбивающим "Блазня", создал и опубликовал). На Путина - боже упаси, "мы стремимся к устойчивому перемирию...". Так кого же "бякой", называть?!...
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В какую команду Зе взял Свинарчука? 😁😁 очередной соевый бред
На том фото Букин стоит вместе с Полтораком как директор Укроборонпрома.

И сам Полторак и Букин - оба потенциальные сидельцы. Там тюрьма плачет. Но пока нет нового правительства, президент работает с тем, что есть.
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Скандал! Зеленский взял Свинарчука в команду Слуг ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM


Кеш

24 лип. 2019 р. - Владимир Зеленский включил в состав своей делегации фигуранта дела Свинарчуков руководителя Укроборонпрома Павла Букина.
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И Полторака 😁
Потому что не сменился Кабмин

Какие вы тугие, это шота
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А чому пропустив, що відвернулися за крайні три миісяці?

Щоб і іншу ************* брехню не спростовували?
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Куда, позволь спросить??? Куда сбежал петя? Это - не праздное любопытство... такую ***** я слышал много раз со сцены 95 квартала, и это считалось очень юморным... так куда же сбежал петя, зебилоид?
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Выборы должны проводится раз в пару лет, решится куча проблем типа импичмента, гречкосейства, отзыва депутатов, необходимости Майдана...
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Никто не мешает Владимиру Александровичу сейчас все решить в пользу Украины...Правда, сейчас он больше способен решить вопросы по гастролям "95-го" квартала или сам цирк устроить...но будем ждать, когда он повзрослеет или ему разрешат.. Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4242
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ПАСЕ - це нікчемна депутатська всевропейська "курилка".
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Так ягланд таки не гей ?? А настоящий 3.14 рас?)))
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд

***********
Правильне написання імені, - Торбйорн.
"Тор" - скандинавський бог, "бйорн" - ведмідь.
ПиСи. А Торбйорн, - шутнік, однако, - любить сісьге. )))

Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3156
Ягланд блокував ініціативу України підтримати ПАРЄ фінансово для компенсації невиплачених внесків РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2787
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Украина добровольно заплатила 400 тыс. евро вместо 316 тыс. - Ред. Источник: https://censor.net.ua/n3141155
мдя, как всегда, заголовок перекручивается
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И какова теперь судьба переплаты в 84 тыс. евриков ? Забыл Кулеба упомянуть ...
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Украина заплатила ПАСЕ 400 тысяч для компенсации отсутствия взносов РФ

по пукнтам
1.расея с 2014 убивает укрсолдат
2.за енто ее выгнали с пасе
украина заплатила за расею 400 тысяч?? за то, что оная убивает укрсолдат??

ну не дебилы там енти климкины??

конченные
укрдно.
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Это контрибуция России за проигрыш в ПАСЕ?!?
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а в чому фішка? Заплатити недостачу, шоп не брати москву в компанію, чи всі платять, а москва п'є задарма?
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Ну не думайте, что барыга сделал это из уважения к Путлеру. Он сделал ему такую мстю...
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