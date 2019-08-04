 Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия

Об это сообщил избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", - считает Арахамия.
Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.
Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам - естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". "В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом - 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию", - сказал будущий нардеп.
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"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного", - рассказал он.
"Она (система. - Ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.
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По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат". "Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями", - сказал Арахамия.
Депутат, независимо от какой партии он находится в парламенте, имеет только одну задачу: обеспечивать интересы своих избирателей. Если над ним стоит Разумков с дубиной, то это не парламент, а "Верховная Рада УССР" под присмотром НКВД.
- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
но украинский ЗЕбиратель упорно продолжает смотреть немецкое порно и не чувствует перегара родного "слуги"
Десять человек это читай фракция, как им дадут отмашку так они и проголосуют.Не они голосуют , а фракция посредством их голосует. Но наверное левых голосов будет меньше, читай депутата нет, а он проголосовал.
бо поки що ГІВНО ВІДРАМИ жер Парубій..переголосовуючи по 10 разів у майже порожньому залі..
- Моня! Ненаедайся! Скоро обед!
ретрограды негодуют
скоро - одел очки нажал на кнопку
хлоп и ты уже 16-летняя японка с упругой попкой
ээхх.. завидую тем кто доживет до этих времен
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
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https://ukrmir.info/chas-zubozhinnya-dlya-kolomojskogo-skoro-zakinchitsya/
А вообще , что это за херня ? Сначала понабирали неизвестно кого , теперь думают , как б не продались их бойцы невидимого фронта .
...стукачи, послушники и палачи, опять станут Государственной Машиной...
Это было недавно, это было давно... (с)
А тут всі повинні тертися своїми причєндалами, щоб показати любов до зеленоізбранного.
І система буде слідкувати, хто сачкує, недобросовєстно виконує свій вєрноподданєчєський обов'язок.
Те тоже под присмотром кгб
А в остальном нормуль.
Каждому зе депутату 220 к креслу и как только
программа отсемафорила сразу ток в задницу)
Иначе можно было царя назначить и все
Источник: https://censor.net.ua/n3141154"
А почему нет, собственно говоря?
Он что, стесняется назвать сумму, во сколько обойтется налогоплательщикам "Рада в смартфоне"?
Его компания заказ получила, штоле?
Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!