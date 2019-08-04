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Все про:ВР (23246) Арахамия (15) Слуга народа (200)

 Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия

Программное обеспечение с технологиями искусственного интеллекта должно помочь отследить аномалии при голосовании. Это позволит избежать политической коррупции. В партии систему заранее прозвали "Большим братом".

Об это сообщил избранный народным депутатом от "Слуги народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить", - считает Арахамия.

Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как программа будет работать.

Арахамия отметил, что формирование во фракции групп нардепов по интересам - естественный процесс, а технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". "В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом - 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию", - сказал будущий нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного", - рассказал он.

"Она (система. - Ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник

По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат". "Будет система "Большой брат" смотреть за аномалиями", - сказал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3141154
 
   
 Топ комментарии
 
Первые успехи зебилов, Бене сделали подарок на 350 млн в месяц, но сами зебилы ныли какой дорогой парад.

Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 246 Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1303
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Каждая кацапа тянется к ГУЛАГу! Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4542
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Закон правильный: депутатская неприкосновенность. Это защита общества от диктатуры.
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>а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию.

Депутат, независимо от какой партии он находится в парламенте, имеет только одну задачу: обеспечивать интересы своих избирателей. Если над ним стоит Разумков с дубиной, то это не парламент, а "Верховная Рада УССР" под присмотром НКВД.
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...и далее начнётся выявление врагов народа, среди слуг народа.
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Да. Для них это единственный способ сохранить власть.
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Да не искусственного а система кремлевского интеллекта будет следить за голосованием слуги народа, а название правильное "большой брат"
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Система «Чєчєтов» коштувала дешевше.
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Могли бы назвать и посовременнее - "Диджитальная рука Чечетова". Для полного коворкинга. Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2325
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Насправді депутатів контролюватимуть чи вони голосують як партія веліла.
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В партии не может быть вакханалии. Большие дела делаются организованными людьми.
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но с другой стороны, имеет ли право депутат, по каким то вопросом право на особое мнение?
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Точно. Вахканалія твориться зовні, поза партією, після перетворення рішень цієї самої партії в життя. Це вже проходили.
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А они знают откуда взят образ большого брата, и что это не совсем положительный образ, а собирательный образ диктатуры?
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зрители квартала не знают, а остальное их не волнует
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 22 лип.

- Роза Моисеевна, что вы можете сказать про Зеленского?
- Могу сказать, Цилечка, что он так же отличается от своего кинообраза, как сантехник из ЖЭКа от сантехника из немецкого порно.
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но украинский ЗЕбиратель упорно продолжает смотреть немецкое порно и не чувствует перегара родного "слуги"
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Ще потрібні електронні нашийники, щоб при натисканні кнопки головним гицелем, Зе-мавп било струмом...
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Следующий этап -это вживление в голову депутатов от Слуги народа электронных чипов для управления при голосовании.
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От блін, а я думав, що вже стоять чіпи!
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Большой брат это Юзик, тоже с искуственным интелектом
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Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию.
Десять человек это читай фракция, как им дадут отмашку так они и проголосуют.Не они голосуют , а фракция посредством их голосует. Но наверное левых голосов будет меньше, читай депутата нет, а он проголосовал.
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це поки що невідомо..як воно буде..
бо поки що ГІВНО ВІДРАМИ жер Парубій..переголосовуючи по 10 разів у майже порожньому залі..
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- Тетя Сара! Тетя Сара! А ваш Моня какашки ест!
- Моня! Ненаедайся! Скоро обед!
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Интересно, строевую подготовку введут?
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Власть отдали ителлектуальным дегенератам!Поздравляю,овцытупые!
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А у кого забрали, только не надо о 3% думающих)))
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Его сначала на практику отдать надо было... к Омеляну! А ещё лучше и того оставить, и этого к нему делегировать. Ходили бы вдвоём по фоорумам раазныыым... такие...Штепсель и Тарапунька. Пока узнавать не начали бы...потом их от3,14здели бы!!!

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future is coming
ретрограды негодуют Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6171
скоро - одел очки нажал на кнопку
хлоп и ты уже 16-летняя японка с упругой попкой
ээхх.. завидую тем кто доживет до этих временСистема штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9657
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Назвали б уже "старший брат". А так в этой системе искусственного интеллекта я например интеллекта не за метил, а больше это похоже на лапшу Зе на уши и отмывание денег, бо интеллекту много не надо заметить, что кто-то из партии пошёл налево или перестал соглашаться с политикой власти. Короче афёра от аласании.
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Почему афёра? Система слежения за членами партии СН, чтобы отбить охоту к критическому мышлению. Чтобы никто из членов партии не пошёл, как Вы правильно пишете, "налево". Чтобы в партии не возникла внутренняя оппозиция. В желании контроля над партией нет ничего нового. Поменялись только технические средства. Однако, если партия будет становиться излишне тоталитарной, сознательные члены (а они везде есть) рано или поздно развалят такую партию изнутри.
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1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.

2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.

3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн

4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.

5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.

6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.

7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".

8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.

9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.

10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.

11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.

12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».

13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.

.

https://ukrmir.info/chas-zubozhinnya-dlya-kolomojskogo-skoro-zakinchitsya/
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Вот сейчас все приходят в экстаз от обещаний снять с депутатов неприкосновенность, а я вспоминаю времена Майдана, который я наблюдала своими глазами в Киеве, работая рядом с этими событиями. Когда менты начинали наступление на протестующих, то между ними и ментами становились оппозиционные депутаты, у них даже были жилеты с надписью "Народный депутат" Это помогало отбивать наступления ментов, депутатов те все же боялись трогать. А если бы не было неприкосновенности депутатов, их мочили бы как и всех остальных и они не могли бы помогать отбиваться.
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в россии насрать на статус депутата. если он не из правящей партии.
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Какой интеллект? За вас шария и рыгов проголосовало около 65% они ваш интеллект шапками закидуют.
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У Богдана отличное чувство юмора! Но троллит он тупо всех!!!
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Я не понял, они собираются эту программу подключить к компьютеру Рады? И что будет с теми депутатами, которые будут голосовать не так как велит Беня?
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А дух імператора визивати будуть? Триндець.Тобто *******.
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Так зачем тогда нужны статисты в таком количестве ? Просто пусть Разумков жмёт одну большую кнопку .
А вообще , что это за херня ? Сначала понабирали неизвестно кого , теперь думают , как б не продались их бойцы невидимого фронта .
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ты отстал от жизни, Разумков, это не актуально! "недоРАЗУМков" или "маРАЗМумков".
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Большой брат подразумевает массовый стук.
...стукачи, послушники и палачи, опять станут Государственной Машиной...
Это было недавно, это было давно... (с)
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Система "Большой брат,"нам не нужни СМИ для общения с народом", осталось всем купить по бюсту гаранта и ждать когда он замироточит.
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В бюсты будет вставлена система "Большой брат", которая будет следить за вашим поведением.
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Прокльонська терла своєю піською бюст Миколашки.
А тут всі повинні тертися своїми причєндалами, щоб показати любов до зеленоізбранного.
І система буде слідкувати, хто сачкує, недобросовєстно виконує свій вєрноподданєчєський обов'язок.
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А як ж тоді мозок дУпутата? Його відімкнуть чи взагалі ампутують? А совість, а власна думка, а думка виборців...? От пілять, будемо мати ВР - безмозгла і безмовна масовка. зЕбіли, ви таке вибирали? Хоча, а що вас питати, за вами ж Великий брат слідкує. І слідкує, і думає і рішення видає. То звіздець вже... повний.
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Були набране зазомбоване стадо (ніхто), у яких відключені мізки.
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Це тепер Бєня буде з пульта ними керувати ? До речі,в комплекті :
Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 683
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Так никто и не сомневается, что "большой брат" (Россиия ) будет следить за своими подопечными -Слугами народа. Для запугивания они даже убили несчастную гардеробщицу с ВР. Если не будут подчинятся, то достанут везде и накажут.
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Шось смахивает на еднорогов из раши
Те тоже под присмотром кгб
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Порохоботы, шо вас так возбудило?...боитесь что ИИ даст оценку соевым как антиукраинской ОПГ...?...тем более это не секрет.
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Боимся, зе!бильчик, что ИИ ( купленный и установленный за бюджетные деньги) сгорит ***** в первом же включении от уровня интеллекта выпускников Гарвар... прости, Трускавца.
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О, зебілько вилізло із своєю методичкою про "порохоботів" та "сою" - дивись щоб мозолі не лопнули на пальцях від потуг! Ти краще спостерігай за "слугами нароту", які тепер будуть просто кнопкою Бені у ВРУ без права вибору!
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Назвать только надо "Большой сват")
А в остальном нормуль.
Каждому зе депутату 220 к креслу и как только
программа отсемафорила сразу ток в задницу)
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та ми в диктатуре скоро рашку переплюнем
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Вообще то смысл депутатства в том что он сам принимает решения а не голосует по приказу.

Иначе можно было царя назначить и все
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Теперь "зеленые" депутаты станут слугами "большого брата"..
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"Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта"
Источник: https://censor.net.ua/n3141154"

А почему нет, собственно говоря?
Он что, стесняется назвать сумму, во сколько обойтется налогоплательщикам "Рада в смартфоне"?
Его компания заказ получила, штоле?
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Жеріть зе недоумки і підплясуйте ригівській гниді((( Ви цього добивались.




Колишня депутатка від "Партії Регіонів"
Таїсія Повалій
заявила, що у грудні дасть перший за 5 років концерт реваншу антиМайдану!
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если бы я где то встретил этого бородатого уе@ка, как на фото, без сожаления дал 50 гр на опохмелиться стекломоем. ужОс. оно и по одежке и по уму одинаковое ущербное, компашка вырожденцев.
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... " четверть тысячи зелёных жаб должны квакать в унисон, иначе, болото высохнет........
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