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Все про:разминирование (287) СЦКК (528) Станица Луганская (31)

 Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК

В Общем центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявили о невозможности начала разминирования моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности саперам со стороны боевиков.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны СЦКК полковник Александр Борщевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - говорится в сообщении. 

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По словам Борщевского, прежде всего, необходимо начать работу по разминированию территорий. "Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт", - сказал он.

Руководитель украинской стороны СЦКК также отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательного миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. Борщевский подчеркнул, что пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале работ.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

2 августа, пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.

Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ЛНР, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141153
 
 
 Топ комментарии
 
То нафіга було починати цей 95-ковтав?
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Как же так! Там же наши люди, наши ополченцы!
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Повстанцев не предупредили,что с ними договорились Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР", - СЦКК - Цензор.НЕТ 2548
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Так обіцяв же відмінити Роттердам+ і знизити ціну на електрику.
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Ну і добре, нехай рогаті сидять у лайні...
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Этот мост уже символом прям стал

Главное, не выдавать желаемое за действительное. Соблазн-то велик.
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Нормальні люди з терористами перемов не ведуть а тут хтось "гарантії" безпеки від їх чекає.... зеб@нати чи що?!
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В военной среде циркулируют слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей

Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ.
Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.
Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.
Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт, - http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000
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Безусловно, "Квартал-95" мать родную продаст, если за это будет хорошо заплачено.
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якого хрєна ця благотворітєльность? Воно нам тра' - той мост??? Лугандонам воно інтєрєсно, а нам тіко врєд от того мосту
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Поки Російська Ф(п)едерація буде фінансово тримати російські і проросійські бандформування на території ОРЛО, поки й будуть різні провокації і обстріли, щоб постійно "підривати" різні "мирні" угоди і ініціативи... бо навіщо ж тоді цим уйобкам із ОРЛО і РФ платити російські рублі... тільки за те, щоб вони кашу в окопах і бліндажах жрали та дозволяли українським мінерам розміновувати їхні мінні поля, яких вони наставили по всій лінії розмежування...
Основна задача теперішнього політичного керівництва Російської Ф(п)едерації в ОРДЛО -- це постійне підтримування і проведення військових дій між російськими і проросійським військовими бандформуваннями віртуальних. фейкових "народних республік" і ВС України... тому всі ці "хотіння" від нового Головнокомандувача, нач.штабу і представників Євросоюзу щодо перемир'я на сьогодні так і залишаться не здійсненними... поки не зміниться політичне керівництво в РФ чи закінчаться в РФ грошенята для повного забезпечення російських бандформувань і колоборантних маріонеток окупаційного режиму в ОРДЛО...
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Я тоже не понял , лугандонцы разрушили мост ,так пусть сами и восстанавливают Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку "ЛНР", - СЦКК - Цензор.НЕТ 5190 Тем более , опять разрушат , что бы фашисты не прошли. Это же народная забава играть в партизан против фашистов , там еще и молодая гвардия появиться Ремонт моста в Станиці Луганській заблоковано через відсутність гарантій безпеки з боку "ЛНР", - СЦКК - Цензор.НЕТ 5190
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Ремонт моста в Станице Луганской заблокирован из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны "ЛНР" - война уже закончилась и решили мост восстановить?
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