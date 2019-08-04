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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:Сарган (372) Горбатюк (361) Кусюк (2)

 Горбатюк до сих пор не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган

Процедура заочного осуждения экс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка, который неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве, в том числе разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, до сих пор не начата.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Управления спецрасследований, который уже шестой год ведет дела Майдана, получив около 20 разрешений суда против "Беркута", в т.ч. против Кусюка, так и не начал процедуру осуждения. Заочного осуждения. Хотя есть ответ РФ о российском гражданстве Кусюка и других", - написала она.

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Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.

В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.

Горбатюк до сих пор не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141151
 
 
 Топ комментарии
 
Вот оно что ,, так он значит ,сам провоцирует , а потом , когда получает по мордасам , бежит жаловаться админу .? Типичный зебил .. Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 1223 .
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Стукачок, ти знов тут?
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що за блатна феня? Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 4613 зразу видно порохобот та щирий патріот Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 324
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Вот оно что ,, так он значит ,сам провоцирует , а потом , когда получает по мордасам , бежит жаловаться админу .? Типичный зебил .. .
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А ты здесь и день и ночь сидишь. Как только откроишь цензор ,а тут как тут. ВОТ РАБОТКА У ТЕБЯ БЛАТНАЯ ))))
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Ти теж є в моїх скринах. Не буди лихо поки воно тихо.
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а що терпіти хамство свинтусів?
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тебя оскорбляет сам факт существования "порохоботов".. вам, зелебобикам, не угодишь!
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порохоботи-вимираючий вид,але деякі екземпляри ще зустрічаються на цензорі.
Горбатюк до сих по не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган - Цензор.НЕТ 1087
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Тебе даже твое фсб не поможет со своими дебильными картинками
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я тоже пиши жалобы на залетных ватанов, с целью их деактивации.. это гигиена сайта!
но в твоем случае, модератор не установил нарушений Правил Форума, так что получается ты "стукачок по напрасну"..
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Разве эта говорящая голова не в отпуске?
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Коли руки нічого не роблять, робить язик. Робота цього пана є лише у соцмережах. В то лише у вигляді жалобних виправдань, чому не робиться нічого у реальному житті.
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Можливо безкінечно дивитися на воду, на вогонь, та на те, як Горбатюк розслідує злочини майдана.
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Бо він такий самий, як той Косюк, копнути трохи і таке вилізе не те, що бігти летіти прийдеться.
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а вам здається що заочне осудження кусюку не гріє не знобить?
краще займаються суддями окружного суда поки й вони не втекли до Москви
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ти не заголос з такими картинками; ти - зажоп
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Вот именно! Зачем ты притащил картинку с кацапии? Ну и соответственно будешь получать по соплям, но культурно.
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понятно. Саме тому, до вас, зебілів нема жодних сантиментнів.
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.У кого это - у вас , ну зачем ты несёшь эту хрень . ? Избиратель Голоса это на 90%- избиратель Пороха , на выборах президентских .! По сути , это те , кого зебилы тут называют порохоботами . Похоже ты в Голосе " белая ворона" , чудом туда затесавшаяся .

Твоё место в слугах .
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якщо вам цікаво,я голосував за Зеленського і за його кандидата по мажоритарці і за "Голос" тому що
1.там дійсно гарний список порядних людей
2.Голос мало набирав потрібно було його підтримати
3.СН та Голос будуть союзниками у раді можливо до них долучиться Батькивщина.
не знаю чому порохоботи з такою ненавистю відносяться до прихильників Зеленського по-моєму це просто маячня або дурість.
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Тю . Это порохоботы то , виноваты Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 7712 ..? А разве зебилы их не провоцируют .??

Перед выборами все кому не лень , устроили настоящую травлю Порошенку и его сторонникам . Особенно преуспели в этом поклонники клована , никто так не пытался побольней "укусить" порохоботов как зебня, отсюда и корни ненависти к ней ..

Посеете ветер - пожнёте бурю ,, классика !! .
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1.я б розумів якщо ви захищали дійсно порядну людину але на жаль ви переводите свій час та нерви
2.це ж Порошенко а не "зебіли" призначили Гладковського а потім не "відрубали" йому руки а призначили головою корпорації Богдан
3.порох просто вас надурив жодні ваші вангування не справдилися а для того щоб визнати свої помилки потрібні мужність та розум.
це буря в стакані і впадання в дитинство. або старечий маразм.
Зеленський майбутнє а порох -минуле.
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Я захыщаю того кто 5 лет не давал кацапам подмять под себя Украину . Того кто смог организовать сопротивление подлым планам х.йла по Украине ,, и добиться международной её поддержки , санкций для агрессора и т.д .

Польза , которую принёс Порох Украине , всё же несомненно больше его грехов . Вот поэтому я его и защищаю , невзирая на гладковских , свинарчуков и др. фуфло . Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 9791 .
А Зе , кроме игры йухом на пианине , пока больше ничем не отметился . Вот когда он сделает для страны хотя бы половину того ( той пользы ) что сделал Петро , тогда я может его и восприму как и своего президента тоже . Пока же ,он мне чужой . И малорос .. !
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петя й тут приписав собі чужі по захисту України Україну врятували добровольці,волонтери,солдати,люди яких петя завжди зневажав та використовував.
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Хватит уже молоть эту чушь . На переговоры по помощи Украине , по санкциям , поставкам вооружений , безвизу , ассоциации с ЕС и многому другому , хиба ездили волонтёры Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 9908 .??? Армия тоже восстановилась сама по себе Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 2600 . ?? Ну и ну ,, чудеса прям . Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 333 .
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1. Яценюк з його урядом реформаторів врятували Україну в 2014 -15 роках що зробив петя використав а потім Барна виніс "кроліка"
2.стосовно безвізу петя теж використав европейців всі антикоррупційні реформи які були прийняті під безвіз були заблоковані
3. не можна постійно бути в ролі жертви це грає рік-два а коли світ бачить що країна залишається коррумпованою і тільки просить цю країну перестають поважати,Петя вкрав 5 років життя в кожного і завдав страшного удару по патріотизму тому що прикривав ним свої оборутки.
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Не надо делать из Яценюка жертву . Его сгубили интриги ,, Сцепились два тяжеловеса в политике , каждый хотел прихватить власти по максимуму , Яценюк схватку проиграл ,, (кто то один должен был проиграть) Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 8851 . Хотя , премьер он был , конечно очень толковый . !
В общем , завязываем этот бесполезный " базар" ,, один хрен , ты мне ничего не докажешь , а я тебе .
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Хлопчику, розслідуванням злочинів часів майдана займається спецпідрозділ, створений ще Махніцьким. І замінити нікого не дозволяють ті, хто фактично приватизували слідство: працівники цього підрозділу на чолі з Горбатюком, адвокати та частина активістів. А за реформу прокуратури відповідав Сакварелідзе, який взагалі нічого в цьому напрямку не зробив.
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Как в этой новости отмазать петю-не представляю...Но ждём
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А чего его отмазывать? Он и только он виноват во всем, ведь он папиредник или как ? Делать ничего не надо, активируй режим игнор.
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Не надо словоблудия.Он виноват в совершенно конкретных вещах.Одна из них-незасуженные хотя бы заочно вот такие вот кусюки.За 5(пять) лет-нихрена...
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Зебудь, это уже прошлое. За бездействие будет отвечать И не переймайся, а Зеленский все иправит, но это не точно.
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Почему за пять петиных президентских лет этот очевидно преступный персонаж не был осуждён?Ответь на элементарный вопрос.
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А шо це дасть? Він сюди вже не повернеться.
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Почему? Власть в параше очень даже может резко поменяться и кусяка в знак примирения могут прислать в праздничном целлофане аки конфету.
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сейчас кусюкам на мордовии работы много, они там восстребованые ********* и его карликовым менахемом менделем. Почему власть не берет аренду с русни за использование этого беркутявого мусорка?
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зебіл, піди і візьми. Чи тобі невідомо, що вони навіть рішення міжнародних судів не виконують? А тут... ти хоч інфу прочитав, про що Сарган говорить? Що Горбатюку навіть не розпочав досудового розслідування?
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А сама Сарган чем пять лет занималась ?
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зарплату из бюджета всегда вовремя получала - это разве не занятие?
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как чем? мыролюбством и реформизмом. это сарган устроила что дамбасню ждут дома.
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Якби не адвокати потерпілих. якби не самі потерпілі на Майдані, якби не сім'ї загиблих - Юра Луценко давно вже би погнав геть Горбатюка з цього розслідування і поставив би більш результативного начальника на це Управління спецрозслідувань...
А так... Тут, напевне, як в тому ж анекдоті про династію адвокатів: дід вів справу в суді (розслідував), батько вів, а онук здуру взяв, виграв і закрив; і династії обрізало джерела надходження... ображаються... Горбатюк, видать, ще той син того діда...
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И как только рука поднимается в том, что за 5 лет так и не привлекли никого к ответственности, обвинять родных Небесной Сотни.

Воистину нет дна у соевой мерзости.
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у таких от зебілів начисто відсутнє сприйняття - не те що реальності; а й того що їм доводять. Видать, в них засвоєння теореми Піфагора лише на рівні "штаны на все стороны равны".
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он преступник Украины с одной стороны, но с другой стороны под его руководством сейчас опускают "дорогих" москвичей нехило.. - ломают им кости и остатки достоинства....
Масквичи проклинают его сплевывая выбитые зубы...
Мне он нынешний очень даже нравица...
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Интересно, это она кому жалуется?
(Исходя из статьи на ЦН, то типа нам, форумчанам?)
И что мы должны сделать? Наказать Горбатюка?

Иди к Горбатюку и жми на него... По СМИ она шляется, видите ли...
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Я не верю в эту игру в хорошего и плохого прокурора. Имхо все там в доле: и Горбатюк, и Луценко.
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Соевое кодло... Если одним выражением...
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Кусюк еще вернется и будет в Аваковской палюции начальником работать. Как говорил Парашенко, нельзя выгонять людей с таким большим опытом.
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Так, Кусюк- цінний кадр для Зеленського.
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Боится потому что знает что беркуты и ПР нова влада уже скоро возвратит в Украину
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Горбатюк все вірно робить.Кричали "Слава Беркуту",їжте не обляпайтесь,а то вже скиглять,заберіть його собі

Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 8517
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Кусюка надо не преследовать, а наградить. Если бы он не дал люлей на Майдане, то Украину никто бы не принял в ЕС и НАТО в 2035 году.
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Кстати
Помимо всего прочего
Вопрос: как у таких конченых родителей вырастают такие хорошие дети
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В Мордоре и у этих "хороших детей" всё хорошее заканчивается когда возникает вопрос о независимой Украине и принадлежности Крыма.
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Твої ;хорошіє дєті; убивали і убивають українців. Так що сподіваємося що Косюк тим ;хорошім дєтям; поперебиває хребти.
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Выросли уже подальше от Совка. а второе детвора уже сидит в нэте . читают и тд . Далеко не все либерасты против Украины и Крым - наш . таких там не более 10 % поэтому они нам на - руку и они наши союзники .
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Та пусть ещё вправит мозги москалям.
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Горбатюк посажен потрошиной гнидой саботировать преступления против Майдана - это ж явно давно. И я не исключаю, что горбатюк вообще работает на кремль, а значит враг Украины, бо пять с половиной лет и ноль результату, зато денег прокуроры сожрали на расследования наверное не один уже миллиард.
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С каких это пор Горбатюка должно интересовать хоть что-то,кроме должности Генпрокурора Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган - Цензор.НЕТ 9291
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За совка в беретах ходили підстаркуваті доценти та професори ВНЗ (не всі, але багато любили берети). Нині ж відтиснули арку на фасаді берета (без арка нема шику) та натягнули на баняки мусорів російських.
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Горбатюк это амеба , которая должна сидеть рядом с Луценко . У Горбатюка девиз - время идет , служба идет , жизнь продолжается ( жирная ) .
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сарган, напиши свою кляузу начальнику Горбатюка.
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За порушення ЗАКОНУ.
А хотелкі севастопольского бидла Євгена нікого не цікавлять.
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Горбатюк по сути занимается саботажем - он уже 5 лет абсолютно безрезультатно якобы что-то расследует, но все еще даже следственные эксперименты не провел - зато блокирует создание памятника-музея Майдана, аргументируя это непроведенными следственными экспериментами.
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