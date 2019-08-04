 Горбатюк до сих пор не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Руководитель Управления спецрасследований, который уже шестой год ведет дела Майдана, получив около 20 разрешений суда против "Беркута", в т.ч. против Кусюка, так и не начал процедуру осуждения. Заочного осуждения. Хотя есть ответ РФ о российском гражданстве Кусюка и других", - написала она.
Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".
В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.
В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.
Стукачок, ти знов тут?
но в твоем случае, модератор не установил нарушений Правил Форума, так что получается ты "стукачок по напрасну"..
краще займаються суддями окружного суда поки й вони не втекли до Москви
Зеленский о премьере и Раде: Приглашаем Вакарчука к разговору
Твоё место в слугах .
1.там дійсно гарний список порядних людей
2.Голос мало набирав потрібно було його підтримати
3.СН та Голос будуть союзниками у раді можливо до них долучиться Батькивщина.
не знаю чому порохоботи з такою ненавистю відносяться до прихильників Зеленського по-моєму це просто маячня або дурість.
Перед выборами все кому не лень , устроили настоящую травлю Порошенку и его сторонникам . Особенно преуспели в этом поклонники клована , никто так не пытался побольней "укусить" порохоботов как зебня, отсюда и корни ненависти к ней ..
Посеете ветер - пожнёте бурю ,, классика !! .
2.це ж Порошенко а не "зебіли" призначили Гладковського а потім не "відрубали" йому руки а призначили головою корпорації Богдан
3.порох просто вас надурив жодні ваші вангування не справдилися а для того щоб визнати свої помилки потрібні мужність та розум.
це буря в стакані і впадання в дитинство. або старечий маразм.
Зеленський майбутнє а порох -минуле.
Польза , которую принёс Порох Украине , всё же несомненно больше его грехов . Вот поэтому я его и защищаю , невзирая на гладковских , свинарчуков и др. фуфло . .
А Зе , кроме игры йухом на пианине , пока больше ничем не отметился . Вот когда он сделает для страны хотя бы половину того ( той пользы ) что сделал Петро , тогда я может его и восприму как и своего президента тоже . Пока же ,он мне чужой . И малорос .. !
(с)
2.стосовно безвізу петя теж використав европейців всі антикоррупційні реформи які були прийняті під безвіз були заблоковані
3. не можна постійно бути в ролі жертви це грає рік-два а коли світ бачить що країна залишається коррумпованою і тільки просить цю країну перестають поважати,Петя вкрав 5 років життя в кожного і завдав страшного удару по патріотизму тому що прикривав ним свої оборутки.
В общем , завязываем этот бесполезный " базар" ,, один хрен , ты мне ничего не докажешь , а я тебе .
А так... Тут, напевне, як в тому ж анекдоті про династію адвокатів: дід вів справу в суді (розслідував), батько вів, а онук здуру взяв, виграв і закрив; і династії обрізало джерела надходження... ображаються... Горбатюк, видать, ще той син того діда...
Воистину нет дна у соевой мерзости.
Масквичи проклинают его сплевывая выбитые зубы...
Мне он нынешний очень даже нравица...
(Исходя из статьи на ЦН, то типа нам, форумчанам?)
И что мы должны сделать? Наказать Горбатюка?
Иди к Горбатюку и жми на него... По СМИ она шляется, видите ли...
Помимо всего прочего
Вопрос: как у таких конченых родителей вырастают такие хорошие дети
А хотелкі севастопольского бидла Євгена нікого не цікавлять.