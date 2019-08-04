 Горбатюк до сих пор не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель Управления спецрасследований, который уже шестой год ведет дела Майдана, получив около 20 разрешений суда против "Беркута", в т.ч. против Кусюка, так и не начал процедуру осуждения. Заочного осуждения. Хотя есть ответ РФ о российском гражданстве Кусюка и других", - написала она.

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Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.

В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.