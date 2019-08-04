 Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет LB.ua.

Так, главой комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (номер 19 в партийном списке "Слуга народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации издания, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

По данным источников, Владислав Криклий (номер 12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета Рады по вопросам транспорта.

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Ирина Венедиктова (номер 3 в партийном списке) может возглавить комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (номер 20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) - комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (номер 11 в списке).

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады может возглавить Сергей Кальченко, адвокат из "Хиллмонт партнерс" и 24-й номер списка "Слуги народа".

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Другие партии могут претендовать на комитет по вопросам прав человека, новый комитет по реинтеграции. Также в "Слуге народа" думают над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики (но последний могут отдать Никите Потураеву из СН).