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Все про:ВР (23241) комитет (387) Слуга народа (200)

 Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник

В партии "Слуга народа", которая победила на последних выборах в парламент, предварительно определились с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники пишет LB.ua.

Так, главой комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (номер 19 в партийном списке "Слуга народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации издания, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

По данным источников, Владислав Криклий (номер 12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета Рады по вопросам транспорта.

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Ирина Венедиктова (номер 3 в партийном списке) может возглавить комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (номер 20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) - комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (номер 11 в списке).

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады может возглавить Сергей Кальченко, адвокат из "Хиллмонт партнерс" и 24-й номер списка "Слуги народа".

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Другие партии могут претендовать на комитет по вопросам прав человека, новый комитет по реинтеграции. Также в "Слуге народа" думают над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики (но последний могут отдать Никите Потураеву из СН).

Источник: https://censor.net.ua/n3141149
 
 
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Такая зрада, партия СН набрала монобольшинство в Раде и будет назначать в комитеты своих людей, нет чтобы проверенных петиных шестерок Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник - Цензор.НЕТ 6778
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Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.Источник: https://censor.net.ua/n3141149тебя тут ничего не смущает?
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Смущает что головой этого комитета сейчас является Пашинский.
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Alex Rozhenko. Наверное лучше твоё Соловьиное г**но или Кисель со сливным бачком ?
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Конечно лучше свои шестёрки, они послушнее.
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Блин! Тока Венедиктовых нам и не хватало.!
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Остается интрига: какой же комитет возглавит свадебный фотограф?
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что-то высоко технологичное, инновационное.. ну что б добить окончательно!
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А может космоса? Будет звездочки щитать через телескоп...
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Буде всіх вчити фотографувати.
Почав з Пінзеника.
Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник - Цензор.НЕТ 983
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директор, *****, литейного завода в Черкасской области - глава Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны ... Нет слов, пилят!!!!!
Монастырский, Венедиктова, Криклий: в СН назвали вероятных глав комитетов Рады, - источник - Цензор.НЕТ 6048
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риск благородное дело.
только вот одно НО - зебилы уверены, что именно их, зебилов, это не коснётся.
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Мезенцева це та сама безробітна нянька ?
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что скоро? пипец Украине? не будет этого,через слезы и не дай бог кровь но не будет
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