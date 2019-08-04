 Непогода обесточила 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Вместе с тем сообщается, что в Одесской области 3-4 августа в результате интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и г. Одессы.

"Всего за сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды (откачано более 1 тыс. 300 м куб. воды), 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распила и уборки деревьев. От ГСЧС привлекалось 90 человек личного состава и 20 единиц техники", - добавили в ведомстве.