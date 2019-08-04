 Террористы за минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции ОС: ранен боец

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки - из стрелкового оружия; рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия; в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; окраина Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Травневым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

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"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела украинских позиций: вблизи Верхнеторецкого - из миномета калибра 82-мм; дважды в районе Песок - из стрелкового оружия; рядом с Широкиным - из стрелкового оружия.



