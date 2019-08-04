 США планирует начать переговоры с РФ о контроле за нестратегическим ядерным оружием, - Эспер

На пути в Австралию Эспер сделал остановку на Гавайях, где прокомментировал журналистам ситуацию после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я не вижу сейчас никакой гонки вооружений... Я говорю, что этим занималась только Россия - они разрабатывали эти системы в нарушение соглашения, а не мы. И вы знаете, что имеется в виду под гонкой вооружений в традиционном смысле этого слова и в ядерном контексте. Просто сейчас мы не планируем создавать ракеты средней и меньшей дальности, оснащенные ядерными боеголовками. Это россияне, вероятно, разрабатывали - в нарушение договора - вооружение с ядерными боеголовками. Поэтому я не вижу здесь никакой гонки вооружений. Я вижу, что мы прибегаем к предупредительным мерам для наращивания возможностей, которые нам необходимы, чтобы гарантировать нашу способность справиться с российской угрозой, где бы она ни возникла", - отметил он.

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По словам Эспера, из-за ликвидации договора придется пересмотреть некоторые вещи. "Например, Россия добавила в свой арсенал стратегические вооружения с момента ратификации договора СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. - Ред.). Нам нужно подумать о включении этого оружия в новое соглашение. Второе: мы должны подумать о многостороннем договоре с участием других стран... Если мы действительно хотим избежать гонки вооружений, нам нужен многосторонний договор. И третье: думаю, нам нужно выйти за рамки стратегии "нового СНВ" и действительно начать взаимодействовать с русскими по контролю за нестратегическим ядерным оружием. У них есть тысячи единиц такого оружия, насколько я помню, и нам нужно решить этот вопрос, чтобы обеспечить стратегическую стабильность", - подчеркнул глава Пентагона.

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