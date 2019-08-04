 США планирует начать переговоры с РФ о контроле за нестратегическим ядерным оружием, - Эспер

На пути в Австралию Эспер сделал остановку на Гавайях, где прокомментировал журналистам ситуацию после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я не вижу сейчас никакой гонки вооружений... Я говорю, что этим занималась только Россия - они разрабатывали эти системы в нарушение соглашения, а не мы. И вы знаете, что имеется в виду под гонкой вооружений в традиционном смысле этого слова и в ядерном контексте. Просто сейчас мы не планируем создавать ракеты средней и меньшей дальности, оснащенные ядерными боеголовками. Это россияне, вероятно, разрабатывали - в нарушение договора - вооружение с ядерными боеголовками. Поэтому я не вижу здесь никакой гонки вооружений. Я вижу, что мы прибегаем к предупредительным мерам для наращивания возможностей, которые нам необходимы, чтобы гарантировать нашу способность справиться с российской угрозой, где бы она ни возникла", - отметил он.
По словам Эспера, из-за ликвидации договора придется пересмотреть некоторые вещи. "Например, Россия добавила в свой арсенал стратегические вооружения с момента ратификации договора СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. - Ред.). Нам нужно подумать о включении этого оружия в новое соглашение. Второе: мы должны подумать о многостороннем договоре с участием других стран... Если мы действительно хотим избежать гонки вооружений, нам нужен многосторонний договор. И третье: думаю, нам нужно выйти за рамки стратегии "нового СНВ" и действительно начать взаимодействовать с русскими по контролю за нестратегическим ядерным оружием. У них есть тысячи единиц такого оружия, насколько я помню, и нам нужно решить этот вопрос, чтобы обеспечить стратегическую стабильность", - подчеркнул глава Пентагона.
Прикольно. А чуть раньше эта балаболка угрожала Китаю разместить такие ракеты в течение нескольких месяцев:
"Пока точно неизвестно, когда это может быть сделано. "мне кажется предпочтительным (в течение. - Ред.) месяцев, но такие вещи имеют тенденцию занимать больше времени, чем вы ожидали", - сказал Эспер. Не уточнил министр обороны США также, где могут быть размещены ракеты, отметив, что этот вопрос стоит сначала обсудить с союзниками, которых он коснется" Источник: https://censor.net.ua/n3141137"
Но как можно с ними вести переговоры если они признают только язык силы - то есть этому стаду чужды законы цивилизованного мира, потому что ними руководит не здравый смысл, а первобытные инстинкты стада.
"Вторая Московская конференция - пятая по счёту и вторая из четырёх московских конференций странантигитлеровской коалиции, проходившая с 12 по 17 августа 1942 года. США представлял Аверелл Гарриман, специальный представитель президента США в Великобритании и СССР, Великобританию - Уинстон Черчилль, СССР - Иосиф Сталин". (Википедия)
А ещё Черчилль в 44-м в Москве, был... И это там есть...
"Меч победы", от короля Великобритании, по итогам Сталингрдской битвы, каким образом, вручили Сталину? Он этот меч передал Ворошилову, а этот придурок его рукоятью вниз, перевернул, и клинок оттуда, выскользнул, и чуть в пол, не шарахнул... Я эту кинохронику, ещё при СССР, видел...
Поналазите на форум, неучи, и "бульбы дуете", с важным видом...
О разоружении речь после того как разоружили Украину и Беларусь больше никогда и не шла.
Видно сразу с кем у США была холодная война.
В производстве молока,
Но наверно не догонят -
хрячь сломался у быка.
Если хряч тот подберут,
Направят умело,
Может солнце обоссут -
Вот бы зашипело!
Анекдот з життя
Телеканал Дождь
- На мой взгляд, действия сотрудников полиции достаточно мягкие
- Молодой человек, давайте с нами пройдём
Кандидата в Мосгордуму от ЛДПР Валерия Булыгина увези в автозак, пока он рассказывал нам, что думает о происходящем на акции 3 августа: (link: https://tvrain.ru/s/ytC/) tvrain.ru/s/ytC/
Добрий ранок !
Istoryk
Американський підхід до Росії - найбільшим ворогом Росії є сама Росія, потрібно зачекати поки Росія сама себе не завалить. (link: https://www.politico.com/magazine/story/2019/08/03/russia-separatism-vladimir-putin-227498) politico.com/magazine/story…
За ідеєю, ця фраза повинна нас заспокоювати. Повинна вселяти впевненість, що Київ не погодиться на перелицювання кордонів. Що пріоритетом служить будь-яка можливість повернути жовто-синій прапор на окуповані території.
Україна здобула свободу лише тому, що в'язниця завалилася
Але якраз в таких заявах немає нічого заспокійливого. Хоча б тому, що завдяки гібридній війні Україна перестала бути гібридним державою. Завжди є спокуса почати придумувати своє минуле із сьогодення. Заднім числом згладжувати кути, вирівнювати дороги, пом'якшувати суперечності. Але в тому й річ, що та довоєнна Україна могла похвалитися чим завгодно, крім суверенітету.
У 1991 році Україна отримала незалежність не в результаті своїх діяльних зусиль. Її національно-визвольний рух важко було порівняти за масштабами з тими, що існували в Польщі чи Литві. Заради власної незалежності ці країни прагнули втекти з в'язниці. На відміну від України, яка здобула свободу лише тому, що в'язниця завалилася.
Можливо саме тому такі 23 роки існування країни були епохою гібридної незалежності. Те, що дається даром, цінується значно менше, ніж те, що відвойовується самостійно. На два пострадянських десятиліття країна застрягла між часами, намагаючись сформулювати сенс свого існування.
Але саме Москва поставила крапку в історії української «багатовекторності»
«Позаблоковість». «Багатовекторність». «Міст між Європою і Росією». Головний зміст українського вибору був у відмові від вибору. У збереженні своєї «суміжності». «Транзитності». «Гібридності», якщо завгодно.
2014-й став для України саме тим, чим мав стати 1991-й. Рік перемоги повстання. Рік вторгнення. Рік, в якому почалася історія збройної боротьби за власну свободу. Зла іронія: якби Росія не наважилася на війну, український дрейф був би куди меншим. А доля другого Майдану, з великою часткою ймовірності, нагадувала б долю першого.
Але саме Москва поставила крапку в історії української «багатовекторності». Змусивши країну відповідати на прокляті питання. Змусивши рубати гордієві вузли і ухвалювати рішення. Колишній баланс був порушений - і це дозволило Україні зайнятися українізацією самої себе.
Коли українські політики повторюють, що пріоритетом є територіальна цілісність - це звучить тривожно
І головним набуттям останніх п'яти років став суверенітет. Україна отримала право самостійно визначати своє майбутнє. Не узгоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратись на окрики Москви і не вслухатися в голоси, які звучать з Кремля. Класичний шлях, який проходить кожна колонія в момент розставання з метрополією. Україна почала цей шлях пізніше, ніж її західні сусіди, але краще пізно, ніж ніколи.
І коли українські політики повторюють, що пріоритетом є територіальна цілісність - це звучить досить тривожно.
Тому що російське вторгнення на Донбас - це війна не за території. Москві не потрібні східні регіони України, їй потрібна вся колишня радянська республіка. Підконтрольна, вторинна і буферна. Надзавдання Кремля полягає в тому, щоб вручити Києву Донбас у ролі троянського коня. Щоб той виконував роль повідця на шиї українського суверенітету. Щоб формальна підпорядкованість регіону Києву компенсувалася фактичним контролем Москви.
Якщо офіційна Україна і справді вирішить повернути Донбас - вона зможе домогтися цього досить швидко. Досить дати автономію. Легалізувати бойовиків за допомогою амністії і виборів. Москва передасть «Моторолі» контроль над кордоном і збереже свій вплив на регіон. І якщо «пріоритет» - це «кордон», то політики відзвітують нам про «історичний вихід із глухого кута».
Правда вони промовчать про те, яку ціну ми за це заплатимо.
Вся нинішня війна йде не за території, а за суверенітет. Комусь може здаватися, що лінія фронту - це плацдарм для звільнення Донбасу. Але поки Росія продовжує експансію, справедливіше буде сказати, що фронт - це «лінія оборони». Завдання якої - домогтися того, щоб доля «ЛДНР» не спіткала Харків або Одесу.
Якщо Москва визнає за можливе обміняти окупований схід на контроль над усією Україною - вона без зволікання це зробить. Попутно позбувшись санкцій, статусу ізгоя і звання «загрози світові». Якщо для Києва пріоритетом буде повернення територій за всяку ціну - то дуже скоро ми знову повернемося в наше гібридне минуле. В якому, до того ж, не буде Криму. Зате з'явиться свій територіальний «Чорнобиль», за допомогою якого Москва буде знищувати українське право на майбутнє.
Уникнути цього можна лише в тому випадку, якщо червоною лінією для Києва буде суверенітет.
Немає жодної причини погоджуватися на механічну реінтеграцію, якщо в обмін Москва зажадає віддати майбутнє країни
Той самий, що країна знайшла зовсім недавно. За який вже заплатила життями тринадцяти тисяч людей. І за який - будемо чесні - продовжить платити доти, доки в Росії не ослабнуть її фантомні імперські болі. Через цей шлях проходила будь-яка колишня колонія - і в нашому досвіді немає нічого унікального.
Суверенітет важливіший, ніж території. Саме він повинен служити тими контрольними вагами, на яких Київ стане зважувати ціну будь-якої угоди. Саме за суверенітет Україна бореться останні п'ять років. І саме його Москва намагається обнулити протягом всієї історії незалежності нашої країни. Україна не має жодної причини відмовлятися від Донбасу і Криму. Але точно так само у неї немає жодної причини погоджуватися на механічну реінтеграцію, якщо в обмін Москва зажадає віддати майбутнє країни.
Павло Казарін - оглядач Крим.Реалії
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода
Оригінал - на сайті Крим.Реаліїhttps://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-drugoryadni-terytorii/30090867.html
Типо как они крайние или больше нуждаются в этом суверинитете,а остальным нужен дешевый газ.
Главное, чтобы раша подписала его...
То, что она не будет его выполнять, на это и расчёт...
Ведь для санкций нужен юридический аспект...
А там, мерзавцы, есть такая опция как «очная ставка». И вам обоим придется поднять свои задницы и прийти на это процессуальное действие лично. Без кортежей с мигалками и государственной охраны…
Двух предателей Украины - бывшего президента Петра Порошенко и бывшего начальника генштаба Виктора Муженко приглашаю встретиться в суде. Очень надеюсь на их явку и возможность плюнуть обоим предателям в лицо.
Об этом написал около часа назад в ФБ народный депутат Семен Семенченко.
Эти два негодяя в 2014 -2015 полгода не укрепляли Дебальцево. Затем сдали Углегорск и несколько дней врали, что он «наш». Потом дали команду на вывод войск из Логвиново (что на главной трассе Артемовск - Дебальцево). Якобы «на ротацию». Туда бодро зашли войска РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Дальше не предупредили об этом украинские войска и наших офицеров и солдат подня расстреливали на этой трассе как в тире.
Дали укрепиться оркам в Логвиново и загнали всю группировки Дебальцево в полукотел. Затем генерал-полковник Воробьев дал команду через голову Муженко - выводить войска из Дебальцево. Потому что еще бы пара дней и был бы второй Иловайск. А седовласый «отец нации», теряя скупые слезы в Минске, сдал бы Украину намного круче, чем в итоге получилось с Минском-2.
И войска пошли «на выход». Прорывались полями и балками с боями. А дороги простреливались танками РФ. И эти два котловодца - Муженко с Порошенко кричали о «славной победе» и «гениальном плане отхода», который они «разработали».
А чтобы заткнуть рот тем, кто видел все своими глазами, придумали сказку о том, как какой-то неустановленный «злой гений» передал Семенченко «совершенно секретный план вывода войск из Дебальцево». Семенченко его ночью якобы опубликовал и два «гениальных полководца» всю ночь «меняли планы выхода,чтобы спасти солдат».
Но я то ладно. Отделался подстроенной аварией на дороге 01.02.2015 (где был только ранен). Водитель 128 - 200 (оторвало голову), «Медка» с «Донбасса» убило, а несколько ребят получили ранения со мной. Правда, сверху «крышкой гроба» полетели заранее заготовленные статьи в «Обозревателе» о том, «как пьяный Семенченко на БТРе врезался в медицинскую машину с роженицей «.
Но то такое - грязи и так тогда лилось слишком много. Гораздо больше не повезло погибшему с интервалом в несколько часов бригадному генералу Исе Мунаеву, а также умершим с разным диагнозом с интервалом в полгода основным участникам тех событий (Генерал Воробьев умер в своем кабинете 11.02.2017. Заместитель главы АП Таранов утонул, катаясь на водном мотоцикле 18.09.2016. Заместитель командующего АТО Валентин Федичев, который командовал непосредственно в Дебальцево, умер по дороге на службу 26.10.2016).
Прочитав несколько дней назад интервью Порошенко «Украинской правде», я с удивлением снова читаю этот бред о «Семенченко опубликовал секретный план выхода войск». Эти два долбодятла, а также их сторонники из числа «постоянно благодарных» вообще карту боев видели?
Это же не джунгли Вьетнама - это Донбасс, там все как на ладони видно. В чем заключался этот «совершенно секретный план»? Сдать Углегорск и Логвиново? Подставить измученных боями солдат под перекрестный огонь противника? Заставить боевого генерала Воробьева действовать на свой страх и риск (т.к. Порошенко с Муженко держали солдат в котле до последнего)?
Вот поэтому я и подаю в суд. Там Виктор Муженко и Петр Порошенко покажут, где тот фб- пост в котором я опубликовал «совершенно секретный план», когда я это сделал и почему у них идет мор свидетелей. А так как Порошенко с Муженко 100% сами в суд не появятся, то параллельно подаю заявление в СБУ и ГБР о «государственной измене». На самого себя. ГПУ и СБУ Порошенко не хватило пяти лет у власти, чтобы меня привлечь к ответственности и опросить? Сделаю это за вас.
А там, мерзавцы, есть такая опция как «очная ставка». И вам обоим придется поднять свои задницы и прийти на это процессуальное действие лично. Без кортежей с мигалками и государственной охраны. Обещаю вам обоим - вы получите незабываемые впечатления от нашей встречи, отбросы…