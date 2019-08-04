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 Политика Украины, За рубежом
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 Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович председательствовал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме участия детей в вооруженных конфликтах.

В своем выступлении министр отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом, и польская сторона помогает детям в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Глава польского МИД Яцек Чапутович добавил, что следующее заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Эта тематика является ведущим мотивом членства Польши в Совете безопасности ООН: "Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересах Польши - укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должен быть ответ НАТО на невыполнение Россией ДРСМД, но это не размещение ракет такого типа, - Чапутович

В августе глава МИД Польши еще трижды будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности ООН: на тему международного права, Ближнего Востока и преследований на религиозной почве.

2 августа Польша в очередной раз в месяц взяла на себя председательство в Совете безопасности ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3141139
 
   
 Топ комментарии
 
У Грузии оккупированы Россией 20% территории.
Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ - Цензор.НЕТ 4533
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Не ври чучело.
Бомбил "Югославию" Милошевич и резал людей вместе с гебьем рашистским.
Американцы просто прекратили ваш беспредел и поэтому стоит скулежь уже 20 лет.
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Томагавки запустили не по югославии,а по Милошевичу и его бандитам типа гиркина,которые резали людей тысячими,устраивая этнические чистки.
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Даунбас, что тебе везде соевые боты мерещатся?
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У Грузии оккупированы Россией 20% территории.
Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ - Цензор.НЕТ 4533
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Кто-то признал Абхазию независимой страной?
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ
...но возникает проблема в том что скотомордые не признают никаких прав вообще.
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Агрессия рф-следствие кланово-олигархических разборок с 90-х,которое даже с привлечением всего мира,ничего общего с Независимостью не имеют,так как Независимость-это единение народа в единую систему власти и народа,т.е.-державу.Здесь же мы видим низкий уровень крепостного строя,которому кинули извне наземь горсть леденцов и они дерутся между собой.Такой шароварщине с балалайщиной ещё очень далеко до единения своей ваты с властью,чтобы перейти на следующий уровень развития.А война сладкой ваты с горькой лишь до первого настоящего дождя.
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Хоть нормальные разговоры в ООН пошли.
А то соберутся и какую то пургу несут и несут.
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Когда "Силу права" заменили "Правом силы" и в конце 90-хх годов стали бомбить Югославию, априори посчитали , что "Право силы" находиться на справедливой стороне у стран НАТО. Мало кому пришло в голову, что сила может оказаться не только у такой растущей экономики как Китай, но и сброшеной со счетов России. И это только начало.
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Не ври чучело.
Бомбил "Югославию" Милошевич и резал людей вместе с гебьем рашистским.
Американцы просто прекратили ваш беспредел и поэтому стоит скулежь уже 20 лет.
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Томагавки запустили не по югославии,а по Милошевичу и его бандитам типа гиркина,которые резали людей тысячими,устраивая этнические чистки.
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Опираться на право?????
Я так немного стеснясь спрсить, все таки сказывается воспитание, Чиполлино-1 и Чиполлино-2 мы уже видели. А.... будет продолжение Чиполлино-3.
И..съедает любопытство, кто подскажет что с зеленожопым сеньором Апельсином в конце? Все таки классика жанра!
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Ну а если серьезно. То следующим согласитесь, вполне логическим шагом будет...чистка населения. Так было всегда в России, иначе ОМОН с ног попадает. Назовите их Гулаг или домики Пол Пота, выберите по списку. Места концлагерей скорее всего будет ....выжженая земля от пожаров в Сибири....место то освободилось.
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Історія людства весь час підтверджує лише одну істину:сила права діє коли вона підкріплена правом сили. Україна в лиці Кучми мабуть забула це правило. А Зеленський мабуть його і не знає (адже його "Богдан" тільки навчається). А Україна вкотре наступає на ті самі граблі.
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