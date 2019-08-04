 Опираться на право, а не на силу, - Чапутович в Совбезе ООН осудил агрессию РФ

В своем выступлении министр отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом, и польская сторона помогает детям в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.
Глава польского МИД Яцек Чапутович добавил, что следующее заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Эта тематика является ведущим мотивом членства Польши в Совете безопасности ООН: "Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересах Польши - укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу".
В августе глава МИД Польши еще трижды будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности ООН: на тему международного права, Ближнего Востока и преследований на религиозной почве.
2 августа Польша в очередной раз в месяц взяла на себя председательство в Совете безопасности ООН.
...но возникает проблема в том что скотомордые не признают никаких прав вообще.
А то соберутся и какую то пургу несут и несут.
Бомбил "Югославию" Милошевич и резал людей вместе с гебьем рашистским.
Американцы просто прекратили ваш беспредел и поэтому стоит скулежь уже 20 лет.
Я так немного стеснясь спрсить, все таки сказывается воспитание, Чиполлино-1 и Чиполлино-2 мы уже видели. А.... будет продолжение Чиполлино-3.
И..съедает любопытство, кто подскажет что с зеленожопым сеньором Апельсином в конце? Все таки классика жанра!