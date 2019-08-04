 Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, оценка была проведена исследователями из Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S).
Ученые говорят, что это последний признак того, что Земля переживает беспрецедентное потепление.
Новые данные, собранные C3S, включают в себя наблюдения со спутников и наземных станций.
Отмечается, что июльские цифры, вероятно, будут самыми высокими за 40-летний набор данных организации.
Хотя исследователи не могут напрямую связать эти новые высокие оценки с изменением климата, среди ученых широко распространено мнение, что выбросы углекислого газа в результате деятельности человека изменяют фоновые температуры.
"Этот месяц был очень теплым, но для меня это на самом деле не главное. Главное, что все месяцы в течение 2019 года были очень теплыми по сравнению с другими годами. И эта тенденция вряд ли остановится, если мы не сделаем что-то для сокращения выбросов парниковых газов", - сказал BBC News доктор Фрейя Вамборг из Copernicus.
" Maks Kolorto
Уси на Майдан! Це Зеленський вынен! Досыть терпиты!"
Что за бред? Это например если бы я "лайкнул" комент типа:
\\\\\\\\\\Не скажу как любить ближнего, но можешь почитать Пиплию - как Яхве любил "детей своих".\\\\\\\\\\
И меня назовут "фанат Яхве"?
А ось північніше і східніше від Вас, на обісРашці, там взагалі чи не найхолодніший липень за дуже багато років, в масквабаді вдень багато вже декілька тижнів 12-14 всього.
На сотні кілометрів дим.
То се вже так вам було треба
Той Крим?!
В мемориз!
Солнце-это и есть ОН
Напоминаю: планета Земля в настоящий момент пребывает в "Кайнозойской ледниковой эре", т.е. у нас тут настоящий ледниковый период с низкими температурами. Причем именно текущий климат - это ПОТЕПЛЕНИЕ. Называется "голоцен". Наступил после "плейстоценового ледникового периода" (во время которого мамонтов сожрали всех, а неандертальцы уступили место у костра кроманьонцам).
Я к тому, что лучше бы они (наблюдатели) за магнитной инверсией больше следили будущей - как только оная случится, холода через несколько лет ударят такие, что нынешние юга Украины могут оказаться под ледяной коркой толщиной в пару километров.
И я сомневаюсь, что это кто-то там с зубилами стучал