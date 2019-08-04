 Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, оценка была проведена исследователями из Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S).

Ученые говорят, что это последний признак того, что Земля переживает беспрецедентное потепление.

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Новые данные, собранные C3S, включают в себя наблюдения со спутников и наземных станций.

Отмечается, что июльские цифры, вероятно, будут самыми высокими за 40-летний набор данных организации.

Хотя исследователи не могут напрямую связать эти новые высокие оценки с изменением климата, среди ученых широко распространено мнение, что выбросы углекислого газа в результате деятельности человека изменяют фоновые температуры.

"Этот месяц был очень теплым, но для меня это на самом деле не главное. Главное, что все месяцы в течение 2019 года были очень теплыми по сравнению с другими годами. И эта тенденция вряд ли остановится, если мы не сделаем что-то для сокращения выбросов парниковых газов", - сказал BBC News доктор Фрейя Вамборг из Copernicus.

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