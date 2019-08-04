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 Общество
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Все про:климат (70) погода (2551)

 Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus

Температура за первые 29 дней июля была выше, чем рекорд, установленный в июле 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, оценка была проведена исследователями из Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S).

Ученые говорят, что это последний признак того, что Земля переживает беспрецедентное потепление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек

Новые данные, собранные C3S, включают в себя наблюдения со спутников и наземных станций.

Отмечается, что июльские цифры, вероятно, будут самыми высокими за 40-летний набор данных организации.

Хотя исследователи не могут напрямую связать эти новые высокие оценки с изменением климата, среди ученых широко распространено мнение, что выбросы углекислого газа в результате деятельности человека изменяют фоновые температуры.

"Этот месяц был очень теплым, но для меня это на самом деле не главное. Главное, что все месяцы в течение 2019 года были очень теплыми по сравнению с другими годами. И эта тенденция вряд ли остановится, если мы не сделаем что-то для сокращения выбросов парниковых газов", - сказал BBC News доктор Фрейя Вамборг из Copernicus.

Также читайте: Около миллиона видов под угрозой исчезновения, природа приходит в упадок с беспрецедентной скоростью, - доклад ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3141138
 
 
 Топ комментарии
 
А в Україні липень 2019 був холоднішим, ніж у 2018 році.
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Что то я в Сумах не заметил теплого июля. Я даже такого холодного июля не помню когда был.
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А в Україні липень 2019 був холоднішим, ніж у 2018 році.
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А в нас жахлива спека, вже другий тиждень.
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Уси на Майдан! Це Зеленський вынен! Досыть терпиты!
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Глупее твоего вскукарека выше придумать невозможно Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus - Цензор.НЕТ 5202
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Истерику дальше продолжать не будешь, порохобот?
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зебил, это ж не я истерически кукарекнул, а ты. Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus - Цензор.НЕТ 3663
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все, остался доволен? Теперь точно угомонился?
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Мне интересно психическое состояние индивидуума, который на комент о сильной жаре в Пеннсилвании,США реагирует вот так

"Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus - Цензор.НЕТ 4451 Maks Kolorto

Уси на Майдан! Це Зеленський вынен! Досыть терпиты!"
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Это у тебя жахлива спека, виновата в потере чувства юмора.
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Что за бред? Это например если бы я "лайкнул" комент типа:

\\\\\\\\\\Не скажу как любить ближнего, но можешь почитать Пиплию - как Яхве любил "детей своих".\\\\\\\\\\

И меня назовут "фанат Яхве"?

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если бы не только на Цензоре сидел знал бы , что июль 2019 самый холодный за последние 20 лет для Киева.
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А в Гваделупі корова копнула фермера, але не вцілила
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Что то я в Сумах не заметил теплого июля. Я даже такого холодного июля не помню когда был.
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Це на самому північному сході, а на заході та в центрі Україні більш-менш нормально, лише трохи холодніше, чим звичайно та ще більше дощів, ні ж минулі, дуже сухі роки.

А ось північніше і східніше від Вас, на обісРашці, там взагалі чи не найхолодніший липень за дуже багато років, в масквабаді вдень багато вже декілька тижнів 12-14 всього.
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У нас целый месяц холодно, ночью +12 днём +23 в среднем, плюс дожди, за 31 день месяца, дней 20 дождей. Я реально такого месяца не помню. Летом в курточке лёгкой хожу. Детей в садик одеваем как осенью 😁
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Горить Москва, червоне небо,
На сотні кілометрів дим.
То се вже так вам було треба
Той Крим?!
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Самый жаркий был июнь. На востоке Украины жара не опускалась ниже 33 градусов весь месяц
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У меня сейчас, на 4 градусах северной широты, значительно прохладнее, чем было в прошлом и позапрошлом годах, градуса на 2- точно. Я не упомню ранее, чтобы в 6 утра было 22 градуса. А сейчас- легко. Даже странно. И дождей значительно меньше, кстати. А ливень был единственный пока, за всё лето. Единственное, что постоянно: по прежнему отсутствуют пятна Солнце. Ни единого! Уже около 2-х лет.
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Как вы думаете, это чудо что-то способно потревожить??? Уже ж сползает, но всё равно спит!

Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus - Цензор.НЕТ 6954
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Читал... Тока я за Солнцем наблюдаю уже десятилетия и пятна были всегда! Когда-то меньше, когда-то больше. А вот чтобы вовсе не было, да ещё и два года- не упомню, ни разу.
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Тоже наблюдаю. А как объяснить такое простое явление - вчера было +35, а сегодня +20? Облаков и ветра не было ни вчера, ни сегодня. (Другое Солнце привесили? Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus - Цензор.НЕТ 6993 )
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Бред. Ну и продолжайте бредить. Смайлик классный! Хороший выбор.
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Без смайлика был бы бред. А так...пусть будет шутка. Но только про "другое Солнце". Остальное наблюдалось.
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У вас на зауралье даже солнце есть? Поразительно, в царстве мрака и такое
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Температура за первые 29 дней июля Источник: https://censor.net.ua/n3141138
В мемориз!
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Вот почему на Солнце отсутствуют пятна... Как просто всё оказалось!
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где они наблюдали, прохладно же было половину месяца
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В Киеве было прохладно, а в Каталонии *(и не только) горели леса от жары в июне. При этом 200 км на север оттуда - снова прохладно.
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Я не сомневаюсь, что намеряли там на "максимум наблюдений". Но делать выводы из этого далекоидущие - не стоит.

Напоминаю: планета Земля в настоящий момент пребывает в "Кайнозойской ледниковой эре", т.е. у нас тут настоящий ледниковый период с низкими температурами. Причем именно текущий климат - это ПОТЕПЛЕНИЕ. Называется "голоцен". Наступил после "плейстоценового ледникового периода" (во время которого мамонтов сожрали всех, а неандертальцы уступили место у костра кроманьонцам).

Я к тому, что лучше бы они (наблюдатели) за магнитной инверсией больше следили будущей - как только оная случится, холода через несколько лет ударят такие, что нынешние юга Украины могут оказаться под ледяной коркой толщиной в пару километров.
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Сруцким с поросоевыми тема неинтересна-Зели нету,а им Америку догнать бы В производстве молока,Но наверно не догонят -хрячь сломался у быка.Если хряч тот подберут,Направят умело, Может солнце обоссут - Вот бы зашипело!
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Наверное, на Гренландии, это там дофига льда откололось от основной массы...
И я сомневаюсь, что это кто-то там с зубилами стучал
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Если где то плохо то от этого всегда кому то хорошо.По недарозумению это мы. Может с климатом повезет,раз своего ума нема.
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В Бердянске очень комфортный июль был! Вода в море до +26, воздух - выше +30 не поднимался, ночью - ниже +20 град. Ветров почти не было! Солнечно!.
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В июле 31 день, если что. А не 29, как тут пишут. И такого прохладного ещё не помню.
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В Черкассах в июле ночью +12 максимум +16, днем +21 до +26. Такого холодного июля не помню. И сухо без дождей. Дожди пошли только на днях. Такое вот глобальное потепление. В прошлом году в сентябре было теплее.
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Вывод: пора заканчивать углеводную эру и выбрасывать углекислый газ в атмосферу. Так что Путин для экологии сделал больше, чем Гринпис. Вся Европа ,да и мы тоже дружно откзываемся от угля, нефти , газа. И активно вводим ветро- солнечно- электростанции. И электромашины, электросамокаты, электровелосипеды. Даже у нас, если присмотреться, на улицах много электро- появилось.
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Вы ето о чем? В Украине последние годы лета нормального теплого нету. Уже не говорю что осень холодная
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