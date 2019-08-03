 США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, - министр обороны Эспер

По словам министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера, ракеты средней дальности наземного базирования вскоре будут размещены в Азии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. После того, как накануне приостановили действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), администрация Трампа формально не связана соответствующими обязательствами.
Пока точно неизвестно, когда это может быть сделано. "мне кажется предпочтительным (в течение. - Ред.) месяцев, но такие вещи имеют тенденцию занимать больше времени, чем вы ожидали", - сказал Эспер. Не уточнил министр обороны США также, где могут быть размещены ракеты, отметив, что этот вопрос стоит сначала обсудить с союзниками, которых он коснется.
Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не будет удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80 процентов китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соразмерные мощности в регионе.
Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.
2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
2. Да на*рать, это их проблемы. Или кадыровцы на Донбассе для тебя норма?
2. Нет.
- это лишь признаки оккупации. убийство главнокомандующего? инициатора войны? прямой геноцид?
цели войны в Чечне - нефть, бабло и контроль над вооруженной группировкой? ну ну. такие войны могли котироваться (и адекватно восприниматься народом) в 14м-18м веке с монархами которым нехрен делать. сейчас - это дно.
СССР или моджахежы?
PS. Мл. пом. столяра тебя не возьму - совесть не позволит. Будешь дубовые скамьи для церквей майстрячить - самая несложная работа у меня.
"В чем проблема? В том, что те ракетные двигатели, которые мы производим и продавали в Америку - это научно-технические достижения СССР! И эти разработки были настолько прогрессивные и мощные, что пережили совок еще на 30лет. А сама Россия них*я не может разрабатывать, изобретать, придумывать, развивать. Ездят чисто на научном потенциале Советского Союза… Но как мы видим и этот потенциал почти закончился и скоро в космической отрасли России настанет тотальный п*здец", - отмечает Telegram-канал.
Напомним, Украина задумала построить базу на Луне. Проект обсудят на комитете Ассоциации "Космос"."
По Марксу- каждая развитая страна указывает путь развития менее развитым.
Как по мне- Китай сейчас это СССР в период индустриализации