 Должен быть ответ НАТО на невыполнение Россией ДРСМД, но это не размещение ракет такого типа, - Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы согласны с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что должен быть решительный ответ НАТО, но не такой симметричный, как размещение такого типа ракет (как это сделала Россия. - Ред.)", - заявил Чапутович.
По его словам, это должно быть предметом детального анализа в рамках НАТО.
Он добавил, что этот вопрос имеет особое значение для безопасности Польши.
Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.
2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
"Зеленский заявил, что больше нет никаких препятствий для того, чтобы он мог наконец заняться своими прямыми обязанностями." (копирайт - мой )
Теперь же кацапы в выигрыше (на КамАЗы ракеты ставить дешевле и удобней), а НАТО пофиг - они всё способны решить флотом и ВВС.
Американцам давно пора обновлять свои ракетно-ядерные силы, это давно для всех очевидно. Но это не значит, что им нужны именно наземные РСМД.
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные ******* и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
уверен,они согласятся..
Вот что сможет конкретно сделать армия Польши, если армия РФ первой ударит по ее территории ядерными боеголовками? Ассиметрично плескать руками по подвалам? Армии уже не будет, отвечать будет некому.