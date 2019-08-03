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Все про:НАТО (6429) ракеты (803) Россия (73500) Чапутович (75)

 Должен быть ответ НАТО на невыполнение Россией ДРСМД, но это не размещение ракет такого типа, - Чапутович

НАТО должно решительно ответить на действия России в отношении невыполнения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но этот ответ должен быть ассиметричным.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласны с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что должен быть решительный ответ НАТО, но не такой симметричный, как размещение такого типа ракет (как это сделала Россия. - Ред.)", - заявил Чапутович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

По его словам, это должно быть предметом детального анализа в рамках НАТО.

Он добавил, что этот вопрос имеет особое значение для безопасности Польши.

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Также читайте: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3141133
 
   
 Топ комментарии
 
Я не знаю, чего у вас не сказали?
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные выебоны и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
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Новости с «должно» можно запросто не читать. Сотрясание воздуха похлеще 150 обеспокоенностей.
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24 июля 2019 г. в [место не будет указано по соображениям безопасности источников] под председательством президента РФ Путина, состоялось закрытое совещание высшего руководства РФ и ВС РФ по вопросам возможного прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
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Новости с «должно» можно запросто не читать. Сотрясание воздуха похлеще 150 обеспокоенностей.
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Зате є необмежений простір для коментарів.
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Страшніше ядерної зброї тільки американські авіаносці!
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24 июля 2019 г. в [место не будет указано по соображениям безопасности источников] под председательством президента РФ Путина, состоялось закрытое совещание высшего руководства РФ и ВС РФ по вопросам возможного прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На данном совещании отдельным докладом была доложена собравшимся ситуация в российско-украинских отношениях связанная с возможным прекращением действия договора.
Докладчик, генерал-майор [имя не будет названо по соображениям безопасности источников] отметил что на протяжении последних трех лет Украина добилась серьезных успехов в вопросе модернизации и создания ракетной техники собственного производства. В докладе было отмечено что принцип создания ракетной техники на основе собственного производства комплектующих, заложенный в украинскую ракетную программу, создает серьезные препятствия в оценке реального потенциала и количественного состава ракетных сил Украины.
В докладе было отмечено, что по имеющимся в распоряжении РФ данных Украине удалось создать несколько видов головок самонаведения высокой точности для ракет разного класса.
Украиной была создана масштабированная система непредсказуемого движения ракет на подлете к цели пригодная для установки практически на любые типы ракет.
Было отмечено, что Украина создала ракетное топливо собственного производства, позволяющее увеличить дальность полета ракет на 20-30% без конструкционных изменения и дополнительного переоборудования.
Внимание собравшихся было так же обращено на то, что по данным специальных служб РФ Украина умышленно занижала ТТД своего ракетного потенциала в характеристиках дальности полета.
В докладе было так же отмечено, что по данным спецслужб РФ на вооружении ВС Украины сейчас состоит от 25 до 40 ракет различного типа с дальностью полета до 1000 км. Потенциальные возможности Украины в производстве таких ракет оцениваются в 8-10 штук в месяц.
Докладчик особо отметил что еще один фактор угрозы для РФ со стороны Украины составляют последние модификации РСЗО "Ольха с дальностью полета до 200 км, что позволяет им с территории Украины накрыть ударом цель из категории А. Количество таких ракетных установок докладчик оценил в 250-300 с запасом ракет от 5 до 8 тысяч.
На вопрос "А может у них и гиперзвуковое оружие есть?" докладчик заверил, что два последних испытания гиперзвуковых ракет в Украине окончились неудачей.
Данный доклад был принят к сведению и подготовки решений на реагирование.
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Всегда с удовольствием читаю ваши аналитические материалы.
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Куйня повна, навіть не смішно, для яких дебілів це вигадують? Для виборців порошенка 8%?
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На мой взгляд смешно... Люблю нестандартный юмор близкий к абсурду.
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надо же.... это ж как при Пете все разворовали... Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 521
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так ведь других нет... хочешь анекдот?

"Зеленский заявил, что больше нет никаких препятствий для того, чтобы он мог наконец заняться своими прямыми обязанностями." (копирайт - мой Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 1628)
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Он дурак? У себя пусть хоть всю армию уволит и ассиметрично Рашке дулю скрутит, но если Рашка всем будет угрожать кучей ракет, которые произвести в сотни раз проще и дешевле, чем стратегические, то должна понимать, что нарвётся на такой же и даже более жёсткий ответ.
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Он не дурак. Рашку нужно душить санкциями, а не размещением бесполезных ракет.
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А, ну-ну, упирёт, душители! Уже 5 лет душат, толку - 0
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А перенесут с кораблей на землю "томагавки" и Кацапстан сразу сдастся.
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Для наземного базирования Томагавк староват и слабоват.
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В чём разница - стартовать с поверхности воды или земли?
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С земли меньше ограничений, ракет можно делать много и разных. Дело не в воде, а в скорости полета, мощности боеголовки, дальности. Медленный Томагавк, хотя и точный. Его преимущество только в крылатости (малозаметности для ПВО), но это повышает стоимость производства таких ракет. Фишка в стоимости, малые и средней дальности ракеты дешевые (относительно).
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Вы наверное не понимаете сути ДРСМД. Он не запрещал размещать ракеты на воде или в воздухе. Так что для НАТО с их огромным флотом и ВВС он был на руку, а кацапы вынуждены были строить вот такие кораблики река-море на 8 крылатых ракет, чтобы обойти его.
Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 5881

Теперь же кацапы в выигрыше (на КамАЗы ракеты ставить дешевле и удобней), а НАТО пофиг - они всё способны решить флотом и ВВС.
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Тогда зачем этот поляк распереживался? Зачем США открыло новую ракетную программу, если им и так хорошо?
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Вопрос можно и без флота и ВВС решить (стратегическими ракетами)
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Поляк распереживался как раз чтобы не открывать новую ракетную программу.
Американцам давно пора обновлять свои ракетно-ядерные силы, это давно для всех очевидно. Но это не значит, что им нужны именно наземные РСМД.
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Можно разместить катапульту. Камни швырять, авось что-то долетит куда нужно.
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да ладно...мид польши одно,а нато-совсем другое. Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 7329
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А ті депутати від Польщі у ПАРЄ, які проголосували за повернення росії - третє.
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Я не знаю, чего у вас не сказали?
Но вчера США открыло новую ракетную программу в ответ на парашные ******* и игнор американского ультиматума.
Какя-то новейшая технология, которая многие годы лежала в закромах...
...ну шо? Дядюшка Ронни вечно живой...*)
-- поддержал!
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опять я пропустил... пашешь, пашешь...
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-- это было секретное ночное сообщение! *)
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пан Чапутович,а попробуйте с нарасией Пакт о ненападении подписать,не размещая ракет...
уверен,они согласятся.. Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 3376
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Та пан Чапутович понятно чего боится. Что его поляки, под зад коленом выкинут, когда возле их домиков НАТО начнет такие ракетки размещать.
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То есть поляков совсем не смущают такие же ракеты в Калининградской области с дальностью полёта 500 км, которые до Рамштайна явно не достают?
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Та всё их смущает. Тока если реально там начнут размещать, а по идее- начнут, то Чапутовичу таки придется стать сакральной жертвой. Без этого- не обойтись.
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Ну тогда пущай рассчитывают на "благоразумность" Путина и на мощь армии войска польского. Глядишь произойдет чудо и Путин не сойдет окончательно с ума или поляки смогут победить автоматиками Берилл российские Искандеры
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Сами понимаете, "идею надо подкармливать"(с). Из Рашки профинансируют волну протестов, не слабо профинансируют. Ну и... понятно, что кого-то придется отдать, на съедение. Наверное, мужик решил- что его.
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Так чего ж он тогда так болтает??? Не! Наверное- таки не всё равно!
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Ukrepliajet svoju mocnost poliaki.Nenado tak govoryt sto u nix net texniki u nix pokubki serioznyje,nacynaja Patriot systemami,leopardami,F-35.Eto kak by ruskoj PVO nezbyvajemyje samolioty.
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Один залп Искандеров всё это может испепелить в один момент, на системы Пэтриот рассчитывать не стоит, они никогда не боролись с подобными маневрирующими быстролетящими целями, а время на реагирование у них будет максимум минут пятнадцать-двадцать (время подлета к цели).
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F-35 na to jest stob unictozyt vse pVO ruskije kotoryje imejetsia na etot den .Vy vydyte sto delajet Izrael nagluju bjut po ruskim PVO v Siriji,ix fiksirujet no uze post faktum.Rakety uxodyt ili po svojim ili v Kipr. Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович - Цензор.НЕТ 4723Patrioty jest raznyje varianty po Iskanderam ja neimeju mnogo informaciji,tak nebudu i sporyt
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MGM-140 ATACMS vot eti poliaki toze imejut oni iz toj ze seriji oni svyse 300 kilometrov mozet byt.Tut toze varianty raznyje,tak sto otvet byl by sakrusytelny
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Какой ещё сокрушительный? Какие Ф-35? Ф-35 это куча дорогого бесполезного металла в случае атаки ядерными ракетами. Чтобы дать сокрушительный ответ, нужно, чтобы в ракетах боевая часть была с ядерным зарядом, а не обычный ссаный фугас или кассетник.
Вот что сможет конкретно сделать армия Польши, если армия РФ первой ударит по ее территории ядерными боеголовками? Ассиметрично плескать руками по подвалам? Армии уже не будет, отвечать будет некому.
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Moozet otvetyt i jadernymi bombami toze.Vsia imejucaja texnika eto pozvoliajet i ne zabute sto u nix 10000 amerikanskix soldat vot na etom toze mozno stavyt tocku.Sto eto amerikansy ruskije uvydeli v siriji.Ne tot uroven
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polsa jest NATo strana dumajete kto dali by ruskim brosatsia jadernoj bomboj,da srazu polucyla obratno i ne odnu bombu
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Не пойму я этих ватников везде только удобряют чернозём, на Дальнем востоке пожарами китайцам удобряют землю,а на юго востоке Украины удобряют своими двухсотыми
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Усі договори з росією не будуть виконані, тому одразу починайте нову "Холодну війну".
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колдвар не прекращался. просто сейчас у русни решили забрать последнее, чтобы мордва с голоду начала пухнуть.
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Возможшо, но москва и санкт-петрбуг должны ощутить себя под непосредственной угрозой ядерного удара.
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так у русни ни члененград ни мацквабад не прикрыты пво оно у удмуртов отсутствует. не говоря уже о других поселениях засрашки.
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Где российская элита держит свое наворованое бабло, семьи, бизнес? Отобрать, всех выгнать и более не впускать - вот ответ раше получше ракет.
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Еврошлюхи в очередной раз обеспокоились и спали на колени перед ******.
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Не расширяли бы НАТО на страны бывшего Варшавского договора, может и Искандеров в Калининграде и Крыму не было.Но украинцы готовы встать на защиту Европейских ценностей и даже отдать жизнь за свободу и независимость Европы.Ибо мудры с рождения.И у них был Сикорский,Бендера и Шухевич. А сейчас гетьман иудей.Героям слава.
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