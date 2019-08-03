 Должен быть ответ НАТО на невыполнение Россией ДРСМД, но это не размещение ракет такого типа, - Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласны с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что должен быть решительный ответ НАТО, но не такой симметричный, как размещение такого типа ракет (как это сделала Россия. - Ред.)", - заявил Чапутович.

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По его словам, это должно быть предметом детального анализа в рамках НАТО.

Он добавил, что этот вопрос имеет особое значение для безопасности Польши.

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

2 августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.