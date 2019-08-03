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 Политика Украины
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Все про:ВР (23241) Слуга народа (193) Стефанчук Руслан (49) Корниенко (14)

 Стефанчук станет вице-спикером ВР, а Корниенко может возглавить партию "Слуга народа", - Евгения Кравчук

Во время общения президента Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии "Слуга народа" озвучены кадровые вопросы.

Об этом сообщила в фейсбук спикер партии Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"На должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука. Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидат на должность председателя фракции - Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

Стефанчук станет вице-спикером ВР, а Корниенко может возглавить партию Слуга народа, - Евгения Кравчук 01

Также читайте: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3141130
 
 
 Топ комментарии
 
З Інтернету:
Так що з'ясувалось у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?
Директор ДБР Труба визнав, що справа про розкрадання 100 млн в армії - сфальсифікована
Тобто, Труба зараз нам розповідає, що уся ця справ тупо сфальсифікована? Адже був гучний розголос, гучні обвинувачення, брифінги - а сьогодні нам прямим текстом говорять - ну, все не так. Для чого тоді усе це було? Чиє замовлення? І до того ж, закупівлі так і не розблоковано.
Як ми бачимо кАманда у своєї ненависті до досягнень попереднього Президента готова зруйнувати армію, фальсифікувати справи та проводити політичні репресії - абсолютно свідомо.
(Людмила Прокопович)Стефанчук станет вице-спикером, а Корниенко может возглавить партию "Слуга народа", - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 9037
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вроде нет сегодня в трускавец приезжал
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З Інтернету:
Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2643 А вот интересно мне, почему в новейшей украинской истории на тряпки остервенело рвали только двух президентов, Ющенко и Порошенко. Заметьте, не Кравчука, продавшего наше ЧМП (никогда ему не прощу!), не Кучму, отца олигархата, ни Януковича, отжимателя и проффесора, а именно вот этих двоих? Может потому что они были проукраинскими? Ну, как умели, но за Украину думали. Я смотрю на происходящее сегодня, вижу как меняется стилистика коммуникаций, вижу этих всех "уставших от войны", и тихо шизею. Вот ни разу не читала у россиян в постах и комментах, что они "устали от войны", наоборот, готовы дать смертный бой бандеровцам, фашистам и националистам украинским, эти имперские шовинисты. Чем они подпитываются? Своими СМИ? А мы чем? Похоже тоже их СМИ.(Irina Kuchma)
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3 как минимум украинских семьи будут работать тока на то шоб оно кушало хорошо....
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Три-пятнадцать не будет работать, у него длинные выходные...
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посчитай еще мои деньги - в слюнях тока не захлебнись....
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ти шо не бачиш? Усі в хлам,ледь ноги передвигають
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А чего бы и нет? ЗЕбилятня готова кормить, можно и 20 делать и 30. ЗЕбильня одобряет..Стефанчук стане віцеспікером, а Корнієнко може очолити партію "Слуга народу", - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8888
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от люблю я стефана, я вообще все необычное люблю...
человек - гора в раде?
ну у кого еще такое чудо есть?
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А этот свинарчук в кресле поместиться?
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В кресле Фимы Звягильского.
С Юзиком по очереди.
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Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей.

...офуенный начальник -- жинку тоже заместят? *)
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Дубинский из СН уже создает свое объединение...
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ага, послухаємо як голова верховної ради буде вести засідання на державній мові країни -агресорки.
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