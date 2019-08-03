 Стефанчук станет вице-спикером ВР, а Корниенко может возглавить партию "Слуга народа", - Евгения Кравчук

Об этом сообщила в фейсбук спикер партии Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"На должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука. Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидат на должность председателя фракции - Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - сообщила она.
человек - гора в раде?
ну у кого еще такое чудо есть?
С Юзиком по очереди.
...офуенный начальник -- жинку тоже заместят? *)