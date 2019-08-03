 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как уточняется в сообщении пресс-центра ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела, применяя стрелковое оружие - вблизи Марьинки и Павлополя, передает Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли четыре раза - неподалеку от Крымского (из стрелкового оружия), Майорска (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Новолуганского (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия).
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня, ранен боец ВСУ.
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.Источник: https://censor.net.ua/n3140726
-ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
а то вишь, укропы стреляют а бедные парашники с ,,ОПОЛЧЕНЦАМИ" страдают.
Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
СОЯ ВЫ ЭТИМ ФАКТОМ НЕДОВОЛЬНЫ ?
тихої вам ночки, синочки!
пораненому соколу нашому - най-найскорішого одужання і повного відновлення...
Там же контрактники.