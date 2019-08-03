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 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники с полуночи до вечера 3 августа обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Как уточняется в сообщении пресс-центра ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела, применяя стрелковое оружие - вблизи Марьинки и Павлополя, передает Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли четыре раза - неподалеку от Крымского (из стрелкового оружия), Майорска (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Пивденного (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия), Новолуганского (из подствольного гранатомета и стрелкового оружия).

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня, ранен боец ВСУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141129
 
 
 Топ комментарии
 
Это совсем не ознчает ..что перемирие нарушено..（с（хомчак_иловайский））
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"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня,"
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
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А когда закончится перемирие, зебилы?
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Это совсем не ознчает ..что перемирие нарушено..（с（хомчак_иловайский））
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Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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ну да для Хомчак солдаті єто мясо тем более украинци
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Откуда такой вывод, если не было ни одного погибшего? Практически каждый день погибающим "мясом" в/с были при По. Я уже молчу пpо раненых.
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"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня,"
не нарушая соглашения о перемирии - знаем, читали....
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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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думаю, поранені хлопці іншої думки.
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Это надо спросить у них: устраивает ли их ситуация, когда их сослуживцы гибли практически каждый день и было большое количество 300-х. С другой стороны, при нынешнем положении - несколько раненых, включая их самих. Я думаю, что ответ будет очевидным.
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Придурок ни одного погибшего с начала перемирия !!!!! Или для сои жизнь солдат ничто
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это ты придурок,они хвастаю гражданские не гибли,а солдаты это не люди,их можно и не считать за людей? так? утырок
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"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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ага а подрывы на минах на дорогах,это ж не стрельба это не в счет?
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Соглашение было о прекращении огня. Мины закладывали и до этого.
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Они устали, они отдыхают, какая война:
-ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
а то вишь, укропы стреляют а бедные парашники с ,,ОПОЛЧЕНЦАМИ" страдают.
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Вважаєш що тобі з Гамерики видніше? Ну-ну. Можу сказати що миру там не буде.
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С этими спекулятивными нострадаунутыми предсказаниями иди на конкурс экстрасенсов. Мне это не интересно. По факту: "Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов".

Хомчак считает, что в целом текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Источник: https://censor.net.ua/n3140726
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Не может быть! Команда ЗЕ договорилась же.
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НИ ОДНОГО ПОГИБШЕГО С НАЧАЛА ПЕРЕМИРИЯ !!!!!!
СОЯ ВЫ ЭТИМ ФАКТОМ НЕДОВОЛЬНЫ ?
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И не говори...ни одного сепара с начала перемирья не только не погибло...но даже и не ранено...в отличии от украинских воинов..
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А ты знаешь, что некоторые ранения - хуже смерти? И что некоторые раненые ждут смерти, как избавления от мучений - как физических, так и душевных?...
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ну да, трехсотые без глаз, без конечностей это лучше.
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Сколько в/с потеряло глаза и/или конечности за время последнего соглашения о прекращении огня?
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Якщо стріляють, то це вже не перемиріє, а шо поки що немає загиблих, то це таке. Завтра може бути інакше.
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Так завтра и разговор будет, а пока грубых нарушений соглашения о прекращении огня не было. И из этого надо исходить.
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С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6631

тихої вам ночки, синочки!
пораненому соколу нашому - най-найскорішого одужання і повного відновлення...
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не война, а сплошное перемирие с обстрелами
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грубых нарушений соглашения о прекращении огня не было.
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Говорив щойно з військовослужбовцем- забрали все. Хлопці тільки й того що стоять. Беззбройні. Під мінами та снарядами.
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І вони мовчать ?
Там же контрактники.
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Та спамте цього "фніна", він же копійку заробляє на ваших відповідях.
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