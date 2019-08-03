 Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Арахамия предлагается на главу фракции", - заявили в пресс-службе "Слуги народа".

Во фракции будут также 15 заместителей главы.

В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.