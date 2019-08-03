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 Политика Украины
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Все про:ВР (23241) Арахамия (15) Слуга народа (193)

 Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

Бизнесмен, член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия может возглавить фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Арахамия предлагается на главу фракции", - заявили в пресс-службе "Слуги народа".

Во фракции будут также 15 заместителей главы.

В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.

Источник: https://censor.net.ua/n3141125
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже, отбыл на многолетнее лечение в мальдивскую глубинку.
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Ты лучше посмотри,где там пэтя канул в неизвестность .. Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде - Цензор.НЕТ 2810
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Ты лучше посмотри,где там пэтя канул в неизвестность ..
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Похоже, отбыл на многолетнее лечение в мальдивскую глубинку.
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а какова причина того что эти комменты отмечаются как спам?
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А на нары кого ?Или простить все его художества ..
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кроме него больше некого?можно пока начать со своего спонсора
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соскучился?зелебеню контроллируй.бо на рабочем месте не бывает.персонал оп жалуется Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 1098 .бумаги не подписаны...
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Арахамия - его назначили потомучто он из всех зедрочеров в парламенте читать умеет
им же надо чтоб ктото читал смс от Богдана и говорил какие кнопки нажимать
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Истина видна в мелочах - АРА (Аваков) ХАМ ( гопник Зеля) И Я (он).
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Му наме из давьид, гарвардский акцент после занятий в трускавце у него появился.
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Твоё муканье очень показательно, продолжай, Milka-Roshen.
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Для вменяемых:
Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[6]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[7][8]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[9].

Вивчав економіку у Європейському університеті[9][8].

В березні 2014 року Давид Арахамія разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади[10][11]. З цього розпочалася волонтерська ініціатива «Народний проект», яка стала однією з провідних у своєму роді[12][13].

У серпні 2014 був призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності[14][15], в вересні - уповноваженим міністра оборони з питань закупівель[16], а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України[17][16][18]. В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони[16][19][20][21].

За волонтерську діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
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Портшенко построил жилье за свои деньги для военных? Давидвшка построил? Порохоботы до этих пор зсу помогают, привет тебе от андрея полтавя та сбу, спилкы блогеров Украины.....
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не гони на свого! Ну, може, під градусом - але не касап.
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Они типа доуя миллионов долларов получил от амеров, продав им свой стартап, но не дал денег на армию, а "разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів" Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 5682
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Ціна голосу одного виборця для СН на виборах 21-липня склала 19 грн. Щодо інших партій, що подолали 5% бар'єр, вартість голосу для ВО "Батьківщина" становила 76 грн., для "Голосу" - 129 грн., для "Європейської солідарності" - 88 грн.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
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ну понятно же, чем больше мандатов получили, тем меньше "цена голоса") ну некорректное же сравнение)
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Ну не знаю. Голосував за "Батьківщину", але грошей ніхто не пропонував.
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це собівартість кампанії розподілена на кількість виборців.
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надо обязательно из титульной национальности?
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Та ну нах...
Вже був один... тіпа титульної нації, чи то України, чи то Приднистров'я...
Постійно вишиванку одягав...
А на виході... Вісім відсотків довіри тільки...
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Сподіваюсь, що у фракції буде жорсткий контроль за діяльністю депутатів, щоб запобігти появі в ній метастаз ************** й кононенківщини, як це було у фракції петі ..
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конечно будет,типа так ,*жрать суки хотите? жми падло кнопку*
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Да мы знаем как было!
Потому и хотим перемен...
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Арахамия просто замечательный и профессионал в своей области,Уверена,он будет отличным депутатам и руководителем фракции.....хоть я за них и не голосовала)
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Ты перепутал со своим кремлёвским фюрером.
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***** планетарный жулик. А Додик - всего лишь международный. Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 5004
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ну раз такий він гарний, то треба дати йому орден - авансом.
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вопрос ,в какой области он замечательный профессионал,это не стёб,это вопрос
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а своми словами и мыслями ты не судишь,дитя ***** википедии
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Слушай, ты дурак, дура, или просто дурнуватое создание?
Тебе, изюм кастрированный, ясно сказали: интересно - читай Вики!
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слыш долбодятел,мне интересно мнеие людей а не то что кто накрапал в кацапской **************
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Ещё раз, одоробло, читай украинскую Вики!
Или ты, лахтинское порохоботское создание не знало, что такая есть?
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Ага, значит, лахтинец... Всё, гуляй тайгой...
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я у людей спрашиваю ,а не у пидаров с претензией на ум
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Ой, как мне нравится такой прямой и бескомпромиссный подход!
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Изюминка ,'не'с глаголами пишется отдельно.Хотя, откуда ж знать об этом элите )
Твоя аватарка меня впечатлила твоей безграмотностью.
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неважно якої він нації, бо він ЗЄ! і цим все сказано! "Новийє ліца" - паразіти, шо рватимуть Україну на шматки для власного задоволення
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якшо збудуйє багату та сильну Україну, то я не протів - я за все добре, але всі кроки команди ЗЄ ясно вказують, шо ці паразіти без оглядки і совісті ковтатимуть все на своєму шляху, поглинатимуть бєз розбору і паузи
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Мужіка(послє 40-а) і старого кобєля новім штучкам нє обучіш... ЗЄ був лабухом до 40-а. Маємо президента з мисленням лабуха-"корпоратівщіка" і Коломийського(Маркіза-Карабаса), що молиться на гроші.
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Сочи в 65 км от Гагры. Он родился в сочинском роддоме. т.к. мать была в тот момент в Сочи.
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Бачиш, як легко поставити діагноз "нацюк"... Живи з ним.
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Гонгадзе також був "нацюк", якщо ти не вкурсі!
Причому одночасно грузинський та український! Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 6151
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І?
А Герой України Євгєній Мєжєвікін, народився в Росії, живе в Україні, майор ЗСУ, замкомбрига, танкіст, воював в Пєсках, в Донецькому аеропорту, підбив кілька ворожих танків, евакуйовував наші екіпажі, вчинив багато інших героїчних дій. Як на рахунок нього?
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Ця хвороба не лікується. Лінія Аненербе. Манія вищої людини.
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протиприродньо москалю проти кацапів воювати, чи вірменину проти вірмен. Тому потрібно дуже обережно з такими героями. І ніяких сентиментів і овацій з цього приводу - то воно з власних мотивів, а не за Україну. Хтось помститись хоче, когось влаштовують гонорари. Але Воно завжди залишиться москалем, вірменом, юдеєм... і українське не стане йому рідним, дорогим і зрозумілим.
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Білорус Жизнєвський, Герой України, теж народився в Україні?
Яке ж ти падло, нацюк... Психічно хворе падло.
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я Голосовал за Порошенко. Єтому молодому человеку, респект
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Разверните свою мысль - за что респект этому молодому человеку? Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 7500
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...ёх, фля... -- как эта вся инородная гопа пересрётся, почти мгновенно...
Украинцам тоже на ус мотать надо -- просрёте последний унитаз -- будете лаптем щи с мацой хлебать у параши.
.
Предостережение

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, -
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам леха́им,
А таскаться на допрос с вертуха́ем.

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос… сина́нтом
И украсят лапсерда́к аксельба́нтом.

Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на еле́е в Орфе́и…
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!

1964. А. Галич
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Якби Давід (Браун) став би головою фракції СН - то... Але... це не реально. Так що приготуйтесь до гіршого.
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Зеля вже заявив, що депутати спілкуватимуться в раді українською мовою, але і російською теж.
Отже він наплював на закон.
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Він багато на що наплював з перших днів президентства і нехай тепер не дивується такому відношенню до нього.
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Якою вони мовою будуть спілкуватися, якось пофіг...
Головне, щоб офіційна частина була тільки українською...
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про це і мова. вона не будо виключно українською.
ми і далі насолоджуватимемось мовою агресора у владних коридорах та публічних виступах.
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Не зрозумів, ви реально насолоджуєтеся російської мовою?
Чи що ви мали на увазі під цим дієсловом?
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Нехай очолює.
Може сплутає плани деяким нечистим служкам
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Фракция попок-кнопкодавов...без собственного мнения...голосование по команде..без обсуждений и поедложений...
Клоуны если коротко...
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Что богдана накакалякает（читай Беня）...за то и проголосуют...массажисты...фотографы именно для этого и нужны...
Чуваками без собственных мозгов очень легко управлять..
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А это что за клоун с гребнем на голове?
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Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді - Цензор.НЕТ 2258

Який феноменальний зліт ...

=паабчалсі= чотири годинки з блазнем - і служки все кинули йому до ніг ...

А чого ж кента з =інвестицій= забрали ?
Як згадаю ту фотку, де воно стояло у кепці і в обтягуючих джинсах - особливо обтягнутих на своєму статевому органі - на фоні бездоганних (для бізнес-стилю) корейців - фу.
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