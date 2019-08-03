 Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Арахамия предлагается на главу фракции", - заявили в пресс-службе "Слуги народа".
Во фракции будут также 15 заместителей главы.
В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.
им же надо чтоб ктото читал смс от Богдана и говорил какие кнопки нажимать
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Для вменяемых:
Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[6]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[7][8]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[9].
Вивчав економіку у Європейському університеті[9][8].
В березні 2014 року Давид Арахамія разом зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади[10][11]. З цього розпочалася волонтерська ініціатива «Народний проект», яка стала однією з провідних у своєму роді[12][13].
У серпні 2014 був призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності[14][15], в вересні - уповноваженим міністра оборони з питань закупівель[16], а в жовтні - радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України[17][16][18]. В листопаді 2014 став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором «волонтерського десанту» - групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони[16][19][20][21].
За волонтерську діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
Вже був один... тіпа титульної нації, чи то України, чи то Приднистров'я...
Постійно вишиванку одягав...
А на виході... Вісім відсотків довіри тільки...
Потому и хотим перемен...
Тебе, изюм кастрированный, ясно сказали: интересно - читай Вики!
Или ты, лахтинское порохоботское создание не знало, что такая есть?
Твоя аватарка меня впечатлила твоей безграмотностью.
Причому одночасно грузинський та український!
А Герой України Євгєній Мєжєвікін, народився в Росії, живе в Україні, майор ЗСУ, замкомбрига, танкіст, воював в Пєсках, в Донецькому аеропорту, підбив кілька ворожих танків, евакуйовував наші екіпажі, вчинив багато інших героїчних дій. Як на рахунок нього?
Яке ж ти падло, нацюк... Психічно хворе падло.
Украинцам тоже на ус мотать надо -- просрёте последний унитаз -- будете лаптем щи с мацой хлебать у параши.
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Предостережение
Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, -
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.
А сидеть вам в Соловках да в Бутырках,
И ходить вам без шнурков на ботинках,
И не делать по субботам леха́им,
А таскаться на допрос с вертуха́ем.
Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Рос… сина́нтом
И украсят лапсерда́к аксельба́нтом.
Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером
И не выйти на еле́е в Орфе́и…
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!
1964. А. Галич
Отже він наплював на закон.
Головне, щоб офіційна частина була тільки українською...
ми і далі насолоджуватимемось мовою агресора у владних коридорах та публічних виступах.
Чи що ви мали на увазі під цим дієсловом?
Може сплутає плани деяким нечистим служкам
Клоуны если коротко...
Чуваками без собственных мозгов очень легко управлять..
Який феноменальний зліт ...
=паабчалсі= чотири годинки з блазнем - і служки все кинули йому до ніг ...
А чого ж кента з =інвестицій= забрали ?
Як згадаю ту фотку, де воно стояло у кепці і в обтягуючих джинсах - особливо обтягнутих на своєму статевому органі - на фоні бездоганних (для бізнес-стилю) корейців - фу.