 Стрельба в курортной Кирилловке: ранены 3 человека

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.
"3 августа около 10:00 в Кирилловского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими конфликт, слышны выстрелы", - сказано в сообщении.
На месте полицейские выяснили, что конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих.
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"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.
Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2019-08-03/politsiya-gotovit-shturm-novyie-podrobnosti-smertelnoy-perestrelki-na-kurorte-kirillovka/170741
Для себя понял тогда: грузины не терпят армян и айзеров, армяни и айзеры -между собой имею постоянные терки(но исключения имелись)... Да в общем все понятно
Є ж курорт Трускавець.
Ми літали і норм, до Італії, Турція ближче.
Люди розучились спілкуватись цивілізовано, одразу кидаються одне на одного, навіть, якщо "привід" смішний та незначний. Навіть конфліктні ситуації можно вирішувати у цивілізований спосіб. Суспільство хворе!!
Це зовсім не українці і зброю в новому законі їм давати не можна.