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Все про:курорт (87) Нацполиция (9837) стрельба (2483) Запорожская область (688)

 Стрельба в курортной Кирилловке: ранены 3 человека

Между двумя компаниями туристов в развлекательном заведении возник конфликт. Полиция начала производство о покушении на убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

"3 августа около 10:00 в Кирилловского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими конфликт, слышны выстрелы", - сказано в сообщении.

На месте полицейские выяснили, что конфликт возник между двумя компаниями отдыхающих.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки. ФОТО

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3141123
 
 
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Разборка айзеров там. Один жмур. Стрелок засел на базе. Штурм или выйдет хз...
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у Вас очень позитивные взгляды на жизнь
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Краще місто не знайшли?
Є ж курорт Трускавець.
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Ну, вот что это за показатели? Стреляли-стреляли - три человека ранены. Стыдно должно быть.
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Разборка айзеров там. Один жмур. Стрелок засел на базе. Штурм или выйдет хз...
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В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.
Об этом сообщает местное издание "Акцент".
Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности. По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2019-08-03/politsiya-gotovit-shturm-novyie-podrobnosti-smertelnoy-perestrelki-na-kurorte-kirillovka/170741
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Ну как вам сказать... Сам гонял их в 90х с рынков. Это было тогда убеждение, а не щакащы как сейчас .. Попадались среди них Люди и не мало... Многое тогда рассказывали почему подались с Родины.. да причина и пончтна - войны.
Для себя понял тогда: грузины не терпят армян и айзеров, армяни и айзеры -между собой имею постоянные терки(но исключения имелись)... Да в общем все понятно
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У Донецьку всі землячєства і азерів і вірмен встали на сторону сепарів. Під червоногвардійкою стояв блокпост азерів, так вони там помародерили чимало.
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В Днепре видел давно, когда активная война в Карабахе только-только завершилась, то есть все еще было свежо, азербайджанцы и армяне лоточники вполне хорошо между собой ладили, в нарды играли, чай-кофе пили.
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ну так хоть полная уверенность,что количество недоумков сократится...а на машине могут и нормального человека прихватить...
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ну пуля (включая сявченко надюху) - она же дура... в любой перестрелке могут невинные пострадать
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Це тому що головний мєнт теж чурка. Вони своїх не кидають.
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А в Киеве человек, открывший огонь в кафе и ранивший несколько человек, тоже "чурка"? Проблема не в иностранцах, проблема в безнаказанности.
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Краще місто не знайшли?
Є ж курорт Трускавець.
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Ага! Там тренинг молодых киллеров следовало бы организовать, с практическими занятиями. Стрілянина в курортній Кирилівці: поранено трьох людей - Цензор.НЕТ 5295
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кириловка как и затока, - отдых для жлобов..
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а ты давно там был? я вот прямо сейчас здесь, цены такие, что если бы не грудничок - полетелбы в турцию, даже меньше получилось бы по итогу.
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Літай з груднічком не бійся. Нічого страшного немає.
Ми літали і норм, до Італії, Турція ближче.
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Свободное ношение оружия ( такого или иного) уже вошло в обиход. И законов не нужно. А если бы еще и закон издать, то у нас бы была обстановка 1917-1921 годов. Да уж...
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скільки мотлоху в країні... Зброю вам ще дозволити?? !!
Люди розучились спілкуватись цивілізовано, одразу кидаються одне на одного, навіть, якщо "привід" смішний та незначний. Навіть конфліктні ситуації можно вирішувати у цивілізований спосіб. Суспільство хворе!!
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ті що стрілялися кавказці!
Це зовсім не українці і зброю в новому законі їм давати не можна.
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А мені ще дехто дорікає що я їжджу відпочивати в Крим.
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