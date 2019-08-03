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 Политика Украины
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 Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в ШИЗО, - правозащитники

Украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха в российской колонии №4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщили родственники украинца, передает Цензор.НЕТ.

По их информации, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.

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"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", - говорится в сообщении правозащитников.

Балуха шестой раз за четыре месяца поместили в ШИЗО, - правозащитники 01

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3141122
 
 
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Кацы, суки, хотят смерти Балуха.... Твари козломордые!
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Ну кацапам, как то международное право было до лампочки. А ЕС нужен дешёвый российский газ, а не Женевском конвенция. Вот такие и цены и ценности...
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І як відреагує ПАРЕ ?
вони ж ражку назад взяли, щоб допомагати в'язням режиму
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ПАРЕ ? Оно попросит отпустить журнализда Вышинского.
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Да.., нарвался он похоже по полной, запресуют до смерти и даже не моргнут глазом.
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Я бы за Балуха 10 мертведчуков поменял . Ведь он как и многие мог бы жить в этом крыму без проблем .Человек был не бедный и из за своих принцпов лишился всего и свободы. Даже зелепрез не стоит его мизинца.Больше того скажу обмен 1 к одному зелю на Балуха
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