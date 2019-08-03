 Официальные результаты выборов по спискам: у "Слуги народа" 124 депутата, у "ОП - За жизнь" - 37, у "Батькивщины" - 24, у "ЕС" - 23, у "Голоса" - 17

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.

Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах (ввиду оккупации части территории страны).

Выборы не состоялись в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов - как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.

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