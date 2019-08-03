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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:ВР (23241) выборы (22943) результат (123) ЦИК (3270)

 Официальные результаты выборов по спискам: у "Слуги народа" 124 депутата, у "ОП - За жизнь" - 37, у "Батькивщины" - 24, у "ЕС" - 23, у "Голоса" - 17

Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.

Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Читайте на Цензор.НЕТ: На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах (ввиду оккупации части территории страны).

Выборы не состоялись в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов - как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов

Источник: https://censor.net.ua/n3141121
 
   
 Топ комментарии
 
В політичної сили "клована-наркомана " всього 254 депутатських мандати, у ПЄСу " сивочолого гетьмана , батька нації й успішного реформатора" - 25 мандатів.. Різниця більш, ніж в 10 разів.. Як же бездарно треба було керувати петі країною за час своєї каденції - щоб таке сталося?
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Ваши сторонники, Петр Алексеевич, существуют только на территории интернета) и те - за скромную плату на украденные в Украине деньги...
🤑
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До соевых баранов так и не дошло,что львиная лепта в таком раскладе их заслуга.
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Хоч я і за Юлю, але Вовік би обійшов її у другому. Більше, ніж у двічі. Юля правильно вчинила, що не почала судитись за друге місце.
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Где то ожидаемые результаты. Имеем что имеем. Благо еще что Ляшко и Вилкул - Мураев чудом не прошли. Мажоритарка там тоже все понятно.. Хотя все еще "считают", пора бы уже огласить "весь список", но подождем до 5 августа. Шутить вроде и не хочется, но вертится шутка (куда без нее) - Порошенко после второго тура президентских выборов выдвинул лозунг "Нас 25 %".. видно что то знал, чего не знали остальные В итоге в Раде 23 по спискам и 2 по мажоритарке от ЕС - Пэти. Итого имеем искомые 25. Так вот он что имел говоря " нас 25" ( оказывается это 25 человек). Ну Пэтя конечно знаток, все просчитал .ПроФФессионал.
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хочу плюнути в морду тим хто голосував за медведчука, бойка та іншу наволоч.
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Bartholomew‏ @************* 27 июл.

Помнится, когда вводили раскладки по стандартам НАТО и наши вояки радовались шоколадкам в сухпаях и фруктам в столовых, у 95-го квартала вышел номер про "каша, мед, говно и пчелы", кто ж тогда знал шо это политическая программа Зе.
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Очень хороший результат у президентской партии! Теперь очистить от мародерской шоблы все кабинеты и можно работать.
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У "Слуги народа" никогда не было рейтинга 73%. По соцопросам максимум было в пределах 50%. Рейтинг 73% был у Зеленского, и то, только во 2 туре президентских выборов, когда избиратели выбирают всего из 2 вариантов. Одна из проблем украинского общества в том, что много людей с фанатичным мышлением - у них есть только одна "команда", а остальные - г...о по определению, чтобы они ни делали.
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Лахто, нумо хутко всім на гілку де ваш нац. герой (він же наш викидень) звиздячить ваших дітей у мацквабаді: https://censor.net.ua/video_news/3141126/ekskomandir_kievskogo_berkuta_kusyuk_razgonyaet_demonstratsii_v_moskve_video
Кацапенят б'ють, а ви випорожнюєтеся не там де треба.
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