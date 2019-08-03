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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2369) нормандская четверка (596)

 Представители МИД встретятся в "нормандском формате" в конце августа во Франции, - Зеленский

Встреча представителей министерств иностранных дел стран "нормандского формата" может состоятся во Франции в конце августа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он.

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

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Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Источник: https://censor.net.ua/n3141120
 
 
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Потужно! Це безумовно досягнення за два місяці що булава у шмарклі!
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Сдача Украины, это робочий процесс?
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ну да договаривается по чем продать
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ну да договаривается по чем продать
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Потужно! Це безумовно досягнення за два місяці що булава у шмарклі!
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Лахтинец или порохобот?
Только не втирай, что ты патриот...
Наберись смелости - скажи правду...
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Порохобот, якщо тобі так зручно! А що ти такий збуджений? Не подобаються досягнення ***********?
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Трудно любить то, чего нет
Разве что свои изумрудно-зеленые грёзы 😁
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Зепуп тренирует речь извинений перед ******, и правильно стать на колени перед кадыркой.
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Откуда такая уверенность?
Или в методичке так написано?
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Смотрел раньше 95 квартал, там зелепуп все сказал.
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запомните ето слово - comedian....
ето то как сейчас принимают Украину - и тот же рыжий при, надеюсь встреча будет,
будет знать шо он жмет руку - comedian...
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Пока еще рано обсуждать эту «новость»=>когда будет конкретная дата/результат от этой встречи - совсем другое дело.....
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а по моему уже позно - война 5+ лет и конца не видно......
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Здесь я с Вами согласна......., но в моем комменте я хотела сделать «акцент», что на данный(!) момент только бла-бла-бла:
«В конце августа предполагается(!!!) встреча в «нормандском формате»......»(с)
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Это наверное приснилось зелёной шмаркле.
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