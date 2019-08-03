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Все про:ЦИК (3270) Покровск (10)

 На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов

Представители Центральной избирательной комиссии получили пакеты с избирательными документам участковых избирательных комиссий (УИК) одномандатного избирательного округа (ОИО) №50 в Покровске (Донецкая область).

При этом в пакетах избирательных документов участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете документов УИК участка № 140773 - список избирателей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Вместе с тем, в 10 пакетах избирательных документов участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 присутствует вся документация.

Составлен протокол о передаче документации, а также акты об отсутствии материалов.

"В настоящее время начинается процесс транспортировки избирательных документов в ЦИК", - отмечено в сообщении.

На скандальном округе №50 в Покровске, куда членов ЦИК доставляли авиацией МВД, обнаружили нехватку ряда документов 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в субботу утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).

Накануне ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации. ЦИК принял на себя полномочия окружкома №50 и постановил, что сам будет устанавливать результаты выборов на округе.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе

Источник: https://censor.net.ua/n3141119
 
 
 Топ комментарии
 
Пока реально не начнут сажать за подтасовки, подкуп и специальные срывы избирательного процесса ничего не изменится.
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Без бумажки ты - букашка,
а с бумажкой - Человек.
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"и все же она наши..наша...лугандяша"
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траспортировка вертолетом? давайте, пару часов и доки в Киеве.
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Приймуть рішення про визнання недійсними виборів на тих дільницях, де відсутні документи.
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Контрольні талони потрібні лише для засвідчення того, що саме ці скрині для голосування використовувались на дільниці номер N. У подальшій епопеї контрольні листи участі не приймають (особливо після перерахунку голосів в ОВК). А от відсутність списку виборців- серйозне порушення, так як неможливо встановити кількість виборців, що отримали бюлетні.
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і чи саме виборці дільниці отримали. може там тітухи голосували.
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Вы перепутали контрольные талоны, с контрольными листами... Контрольные талоны это отрезная часть бюллетеня...
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Перепрошую, дійсно помилився. А відсутність талонів- це прямий шлях до перерахунку. Так як бюлетні можуть бути будь-звідки. Штамп зараз ставиться лише на талонах, і їх кількість повинна співпадати кількості бюлетнів. Розбіжність у декілька штук ще можна актами перекрити, а от більше- визнання виборів недійсними.
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Пока реально не начнут сажать за подтасовки, подкуп и специальные срывы избирательного процесса ничего не изменится.
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