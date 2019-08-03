 Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При этом, общаясь с журналисткой, Богдан позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.

Она спросила у Богдана, не считает ли тот, что его шутка подрывает доверие к СМИ в обществе.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

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Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

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