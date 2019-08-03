EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  13238  254
Все про:отставка (2434) СМИ (3205) Богдан Андрей (116)

 Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. ВИДЕО

Глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Об этом он заявил сегодня в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При этом, общаясь с журналисткой, Богдан позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.

Она спросила у Богдана, не считает ли тот, что его шутка подрывает доверие к СМИ в обществе.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Читайте на Цензор.НЕТ: Механизм жесткого изнасилования авторитетных СМИ Офисом Президента уже понятен, - Лигачева

Источник: https://censor.net.ua/n3141117
 
   
 Топ комментарии
 
а за что извиняться?може зелебеня сдал анализы и опроверг? Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан - Цензор.НЕТ 2332
 показать весь комментарий
 
еще один ляп...это называется игнорирование четвертой власти.закройте ему рот кто нибудь...и то он такого наговорит,шо и трампуша отменит встречу с зелебеней Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан - Цензор.НЕТ 2865
 показать весь комментарий
 
А помнишь, как на Г+Г Порошенко своего брата убил и съел ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Швондер бажає - по понятіям. А ЗМІ ліквідувати Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 83
 показать весь комментарий
 
 
Приятно смотреть как ЗЕбилам ссут в рожу. Найс....И пусть ЗЕбилятня попробует шо то вякнуть..Богданчик сразу напомнит ЗЕбильчикам что никто, и ничего не обещал...
 показать весь комментарий
 
 
Ось результат бездумного голосуваня і сліпа віра зебілів .Встановити щось на зразок середньоазіатської диктатури ,жодної стратегії розвитку все залежатимо від того що запропонує : Беня ,Богдан і президент
.
 показать весь комментарий
 
 
Мустафа там уже отписался в твиттере и фейсбуке на эту тему. А люди ему ответили - вы же с Лещенко и виноваты - гнали только на Пороха все пять лет. ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ И НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сказал - журналистами они будут считать только тех,кто пройдет специальные курсы в Трускавце в ближайшее время
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнилась советская украинская сказка про то, как жабы царя себе выбирали, и все им не такие были. Тот "глупый", тот "несолидный". Пока не выбрали себе журавля, который им показался очень хорошим, до того момента пока не начал их есть. Так вот сейчас что-то очень похожее.
 показать весь комментарий
 
 
Нахер нам эти СМИ есть Однокакошники
 показать весь комментарий
 
 
Бедная Украина! Как теперь жить без портниковых или мальчика Миши ? Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 3973 Ума не прилажу!
 показать весь комментарий
 
Хреново Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 4450 Тупеть и оскотиниваться как в рф.
 показать весь комментарий
 
 
Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 3121Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 3494Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 167

В Трускавце устроили настоящий переполох накануне приезда президента
В частности, в отеле Rixos, где проживают будущие депутаты, установили рамки.

Кроме того, сотрудники Управления государственной охраны устроили тщательную проверку будущим нардепам. Отмечается, что в процессе народным избранникам даже пришлось разуться. Также сообщается, что взрывотехники проверили канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов по всему городу. Проверке также подвергся весь центр города.
 показать весь комментарий
 
 
все одно зеленському прийдеться звільнити богдана, після виходки з заявою про звільнення є великі питання щодо його адекватності.
 показать весь комментарий
 
 
не здивуємось, якщо на ранковий развод на плацу біля оп богдан прижене, поганяючи різочкою, маленьких гусенят...так хоче вчасно залишити добре виконану справу...він все зробив якнайкраще
 показать весь комментарий
 
толи еще будет...спасибо телевизионным избирателям
 показать весь комментарий
 
 
ну и хрен с ними с этими зебилами избирателями Более опасны для Украины дебилы голосовавшие за життя жопоблока медведчука,бойка, рабиновича
 показать весь комментарий
 
 
да мы знаем что г+г это не СМИ , это мусорка по примеру раша 24))))
 показать весь комментарий
 
 
Бутусов вчера писал о команде ЗЕ: @Эй, парни, не дисконтируйте доверие.@

Ахаха.... Эти парни умножили на ноль журналистов.... в т.ч. и Бутусова... ))))
 показать весь комментарий
 
 
Этим рехформаторам из "слуг народа" СМИ не нужны потому как сказать то им нечего путевого. Они умножили прежде всего себя и своих зебилов. Богдан это - ТЕСТОСТОРОН Зеленского от Коломойши
 показать весь комментарий
 
 
Ту так, все журналисты - это продажные шкуру, разница лишь в цене. Трамп тоже жидоСМИ на нуль усножил и что?
 показать весь комментарий
 
 
Жидов ЗМІ це ті що критикують? А ті що хвалять то не жило ЗМІ?
 показать весь комментарий
 
С учетом сегодняшнего уровня продажности и заангажированности многих журналистов, так Богдан прав!
 показать весь комментарий
 
 
то что журналистов продажных есть дохрена и больше это точно. Скажем, продажные журналюги на каналах 1+1, 112-м, Нюсван, Интер на канале НАШ и ZIK
 показать весь комментарий
 
 
... Отзывы из разных городов на передачу о нас пишем мы сами. Так что не беспокойтесь, ваше мнение нам известно. (с) Мих. Жванецкий
 показать весь комментарий
 
 
СМИ падки на сенсации, поэтому и стали "жертвой" непроверенной информации. Каждый спешил быть первым. Как говорили во времена СССР "Передовица" сорвалась. ( бывает)
 показать весь комментарий
 
 
В сдохшем СССР ( и слава Богу!) если "передовица" и срываласть то об этом никто никогда не мог сказать за исколючение на своихкухнях и то шепотом И совсем о другом -Помню такую пословицу- ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ. Увы, последние выборы в Украине опровергли эту народную мудрость - Украинские олигархи объеденились против олигарха Порошенка. В чью угоду и желанию-это тема другая
 показать весь комментарий
 
Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 851

https://youtu.be/F9G10iGVeQw

какой именно государственной мудрости должно научить будущих нардепов это - к сожалению, пока не ясно....
впрочем, чем бы дитя не тешилось, главное, что не за свой счет....)))

потом уже перейти к практическим тренировкам - нажиманию кнопок на скорость, групповому штурму трибуны, рукопашному бою фракция на фракцию…
и народу потом съемки предъявить, чтобы все убедились, что взрослые дяди и тети тут не фигней какой-нибудь занимаются, а политическим...этим...как его...тимбилдингом...)))
ну а что это выглядит так... так какие политики, такой, пардон, и тимбилдинг....
 показать весь комментарий
 
 
Следующий Разумков с похожей заявкой:
29 декабря 2003 года на заседании Госдумы Борис Грызлов заявил: «Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии..."



 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Крамольного из видео не услышал. Опять петекантропы не из пальца высасывают.
 показать весь комментарий
 
 
а хто сказав , що вони з пальця все висмоктують..?
 показать весь комментарий
 
Volodymyr Ariev‏ @VolodymyrAriev 3 часа назад

Шановні журналісти!
За версією керівника офіса президента, ви більше не потрібні.
Цікаво, ви організуєте навчання в Трускавці для зміни професії чи зміните професію тим, хто вас принизив?
Тест.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в УКРАИНЕ власть принадлежит меньшинству .37% от принявших участия в голосовании избирателей и 47 % всего проголосовавших ,а 53% просто предъявили игнор выборам Интересно, может ли продержаться у власти меншиство?
 показать весь комментарий
 
 
"... общаясь с журналисткой, Богдан позволил себе ее обнять ..."
Шалунишка, однако
Источник: https://censor.net.ua/n3141117
 показать весь комментарий
 
не Богдан, а тестосторон зеленского от коломойши
 показать весь комментарий
 
 
Їм більше ніхто не потрібен, що хотіли вже отримали.
 показать весь комментарий
 
 
Не отримали - їм дали. Українські дебіли.
 показать весь комментарий
 
 
...Пока я вижу клоунаду и посылы к дерибану земли....А дерибан вырисовывается недешевый...Будет опять,ці руки нічого не крали....народу дадут печенька,а сами возьмут миллиарды
 показать весь комментарий
 
 
Какой хрен толк с Зеленского,если главных постах люди коломойского?а зеленский свадебный генерал...Возможно ему не нужен один срок,а через год-два уйти?
 показать весь комментарий
 
 
Потрібні лише смартфони і спамери, щоб їх засмітити всіляким шлаком. Треба лише регулярно ботоксом накачуватися, щоб шляк завжди був свіжим.
 показать весь комментарий
 
Правильно зачем Зедебилом четвёртая власть, они первая и никакой другой власти.
 показать весь комментарий
 
 
Это типа в красных трюселях показатся в Одессе и пробежать через фонтан он называет общение с обществом Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 3795
 показать весь комментарий
 
 
как у Богдана интервью брать надо:
Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан - Цензор.НЕТ 4549
 показать весь комментарий
 
 
Просто сказав очевидне.

"Не розумію, чому журналісти згоріли від того, що команда презедента сказала, що вони їм більше не потрібні?
Як на мене, це абсолютно закономірний розвиток подій.
Журналісти мали можливість стати реальною владою після Майдану, доносити до суспільства правдиву інформацію, доносити до влади суспільні запити.
Але цього так і не сталося.
Країна 5 років прожила в маніпуляції, фейках, кривлянні і репостах кремлівських ЗМІ. Плани мореля, зливання Маріуполя, цензурування і перебріхування офіційного документа про введення воєнного стану... Це все не було журналістикою, це все було скочуванням на дно і перетворенням журналістики в непотрібну професію.
Журналістика зробила свою справу. Вона привела до влади фейки.
Вона більше не потрібна людям які прийшли до влади.
А в епоху цензури достатньо найняти на роботу копіпастера методичок. А тіпа умні і тіпа красіві їм точно не потрібні."Mason Lemberg
 показать весь комментарий
 
 
То что все каналы и почти все журналюги продажные работали на потрошенко..это факт,,,и продажный 1=1 на коломойшу тоже факт....завтра они поменяются местами..и на выхлопе получим все тоже самое....
 показать весь комментарий
 
у нас не журналисты а пропагандисты
нет и не может быть проукр.сми
проросс.сми или прогондурасские сми
вы или сми или пропагандисты
без всяких про
настоящие журналисты это уличные волки
самый рассвет это 80-90г
но они уже давно в земле лежат
вот и остались мажорные насквозь продажные
лицемерные пропагандоны
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемый...Общество с властью, как правило, общаеться при посредничестве СМИ!!!! НЕУЧ!!!!
 показать весь комментарий
 
Тут всі знають мою позицію і ставлення до зеленої погані.

Але в даному випадку я АПЛОДУЮ ! Молодець ! Правильно ! =зробив-їх= і так їм і треба.
Скільки в Україні набереться журналістів ? Справжніх, професійних, з великої літери ?
От.

Хай згадають свою поведінку в останні роки (включно з тим же Яником), під час президенської кампанії тощо і подивляться на себе у дзеркало.

Як там Потураєв кувікав служкам у Трускавці: ви - ніщо.
Так і ви, глибоко нешановні "журналісти" (і даного ресурсу - не в останню чергу) - ніщо.

Зе-зграя, яку ви своєю продажністю і ницістю привели до влади, (привіт г+г) - однозначно вказала на ваше місце. І ви на нього заслуговуєте.
Тому тепер вищіть і скачіть гопки: на вас реагувати - себе не поважати.
 показать весь комментарий
 
Наші журналюги і продажні і непрофесіонали, але богдан ще та харя---нахраписте хамло, яке все вирішує "по понятієм" Закони не для нього,це прасто "рішало" яке працює на бандита беню.
 показать весь комментарий
 
Макс Бужанский, [03.08.19 15:14]
Это был шаг к подрыву доверия к медиа!- заявила журналистка УП Зеленскому, на предмет того, что никто сутки не комментировал фото бумажки, которую медиа где то нашли.
То есть, врать годами, как сивый мерин, как это делала Украинская Правда, это не шаг к подрыву доверия к медиа.
"То другое"(с).
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх