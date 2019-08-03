 Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
При этом, общаясь с журналисткой, Богдан позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.
Она спросила у Богдана, не считает ли тот, что его шутка подрывает доверие к СМИ в обществе.
"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.
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Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.
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В Трускавце устроили настоящий переполох накануне приезда президента
В частности, в отеле Rixos, где проживают будущие депутаты, установили рамки.
Кроме того, сотрудники Управления государственной охраны устроили тщательную проверку будущим нардепам. Отмечается, что в процессе народным избранникам даже пришлось разуться. Также сообщается, что взрывотехники проверили канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов по всему городу. Проверке также подвергся весь центр города.
Ахаха.... Эти парни умножили на ноль журналистов.... в т.ч. и Бутусова... ))))
https://youtu.be/F9G10iGVeQw
какой именно государственной мудрости должно научить будущих нардепов это - к сожалению, пока не ясно....
впрочем, чем бы дитя не тешилось, главное, что не за свой счет....)))
потом уже перейти к практическим тренировкам - нажиманию кнопок на скорость, групповому штурму трибуны, рукопашному бою фракция на фракцию…
и народу потом съемки предъявить, чтобы все убедились, что взрослые дяди и тети тут не фигней какой-нибудь занимаются, а политическим...этим...как его...тимбилдингом...)))
ну а что это выглядит так... так какие политики, такой, пардон, и тимбилдинг....
29 декабря 2003 года на заседании Госдумы Борис Грызлов заявил: «Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии..."
Шановні журналісти!
За версією керівника офіса президента, ви більше не потрібні.
Цікаво, ви організуєте навчання в Трускавці для зміни професії чи зміните професію тим, хто вас принизив?
Тест.
Шалунишка, однако
Источник: https://censor.net.ua/n3141117
"Не розумію, чому журналісти згоріли від того, що команда презедента сказала, що вони їм більше не потрібні?
Як на мене, це абсолютно закономірний розвиток подій.
Журналісти мали можливість стати реальною владою після Майдану, доносити до суспільства правдиву інформацію, доносити до влади суспільні запити.
Але цього так і не сталося.
Країна 5 років прожила в маніпуляції, фейках, кривлянні і репостах кремлівських ЗМІ. Плани мореля, зливання Маріуполя, цензурування і перебріхування офіційного документа про введення воєнного стану... Це все не було журналістикою, це все було скочуванням на дно і перетворенням журналістики в непотрібну професію.
Журналістика зробила свою справу. Вона привела до влади фейки.
Вона більше не потрібна людям які прийшли до влади.
А в епоху цензури достатньо найняти на роботу копіпастера методичок. А тіпа умні і тіпа красіві їм точно не потрібні."Mason Lemberg
нет и не может быть проукр.сми
проросс.сми или прогондурасские сми
вы или сми или пропагандисты
без всяких про
настоящие журналисты это уличные волки
самый рассвет это 80-90г
но они уже давно в земле лежат
вот и остались мажорные насквозь продажные
лицемерные пропагандоны
Але в даному випадку я АПЛОДУЮ ! Молодець ! Правильно ! =зробив-їх= і так їм і треба.
Скільки в Україні набереться журналістів ? Справжніх, професійних, з великої літери ?
От.
Хай згадають свою поведінку в останні роки (включно з тим же Яником), під час президенської кампанії тощо і подивляться на себе у дзеркало.
Як там Потураєв кувікав служкам у Трускавці: ви - ніщо.
Так і ви, глибоко нешановні "журналісти" (і даного ресурсу - не в останню чергу) - ніщо.
Зе-зграя, яку ви своєю продажністю і ницістю привели до влади, (привіт г+г) - однозначно вказала на ваше місце. І ви на нього заслуговуєте.
Тому тепер вищіть і скачіть гопки: на вас реагувати - себе не поважати.
Это был шаг к подрыву доверия к медиа!- заявила журналистка УП Зеленскому, на предмет того, что никто сутки не комментировал фото бумажки, которую медиа где то нашли.
То есть, врать годами, как сивый мерин, как это делала Украинская Правда, это не шаг к подрыву доверия к медиа.
"То другое"(с).