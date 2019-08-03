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 Политика Украины
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Все про:Мальдивы (20) Порошенко (17716) Портнов (419)

 Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах

Одиозный замглавы администрации Януковича утверждает, что, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Портнов обещает зарегистрировать новое производство в понедельник. Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал Портнов.

Он пообещал ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.

"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - утверждает Портнов.

Также на Цензор.НЕТ: "Может, мне пора купить твое ухо?" - Портнов угрожает в сети в ответ на напоминание о его работе на режим Януковича

Экс-замглавы Администрации Президента считает, что после назначения нового генпрокурора "появится возможность подписать ходатайства в суд об арестах имущества Порошенко и его окружения".

Ранее Андрей Портнов уже написал в ГБР ряд заявлений на Порошенко. Адвокаты Порошенко обвиняют ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Читайте на Цензор.НЕТ: Портнов фигурирует в деле о госизмене

Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах 01
Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141116
 
   
 Топ комментарии
 
А в это время бомбы падали на Киев,

а Портнов трое суток без сна из зенитки сбивал кацапские бомбардировщики,

а ты ему снаряды подносил
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А как насчет зели за отдых в Одессе в то время, когда Волкер был на Донбассе? И статья для этого есть - преступная халатность
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Прикольно, чувак который в разгар войны с Мордором сидел в стане врага и тесно сотрудничал с ФСБ, сейчас обвиняет украинцев которые защищали свою страну и возбуждает против них уголовные дела.
Нет, Украина ещё не наработала на свою независимость☹️
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а это уже маньякус вульгарис (маньяк обыкновеннный) - даже смешно с этого недоделка
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Темки для позовів з якого пальця висмоктує? Чи аби ...
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Нет, там покруче... Как у нас говорили, "Три "П", четыре "С"...". "Высосать из Пальца, "Поднять с Пола", "Снять с Потолка", и "Соскрести со Стены"... (стен - четыре...). Некоторые добавляли: И одно "Ж" - "выковырять из Жопы"...
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Если понаблюдать за поведением Портнова, то понятно что он блефует, и что Порошенко мародер, ему не удастся подтвердить, уже лепит всякую фигню.
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навіщо всім повідомляти що тебе пронесло?
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Портнов будет Генпридурком для посадки соивых.
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Чего это Портнов "одиозный"? Работал в АП при Януковиче? А кем был Петро Путеводный в Кабмине в это же время?
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Портнов уже стал действовать по старому КГБ-шному правилу --- был бы человек, а "дело" или статья, на него найдется!
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а что ж вы зотите - сын бывшег гэбиста.
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я дивлюсь вся мацкальська шобла, яка дорвалась до влади завдяки нашим баранам, тепер направлена на знищення Пороха! А ХЕР вам а не Порох! Я особисто вийду на Майдан заради Петра Олексійовича і такиї як я буде ооооой як багато!
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За воров Майдана ещё не было. Та мабуть і не буде.
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Зебилы ручками рыгов мстят Порошенко и отвлекают от своих обосратушек
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Это все пустая болтовня. А если и будет так, то через пару Зеленский сам будет сидеть на нарах в обнимку с Богданом, компромат на которых найдется очень быстро.
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Не за компромат садят, а за состав преступления.
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Порошенко просит у США защиты от уголовного преследования, которое может стоить ему не только политической карьеры, но и привести в тюрьму. Как сообщает со ссылкой на свои источники издание "Вести Украина", бывший президент Украины обратился к специалистам известной и очень влиятельной американской компании BGR Group, чтобы договориться о лоббировании своих интересов. Старшим советником этой организации является спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Накануне Государственное бюро расследований дало ход еще одному - тринадцатому уголовному делу в отношении Петра Порошенко и его бывшего окружения. Экс-президента обвиняют в создании преступного сообщества, которое с целью наживы заключало фальшивые контракты и перечисляло многомиллионные валютные средства
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Не получит он защиты от США, Трамп ничего не забывает.
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А он и не просит Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 2722 . . Нахрена ему защита , он шо преступник какой то . ?? .
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Не бывает такого, что человек остается чистым, если он годами сидит во власти и в бизнесе, да и еще становится при этом миллиардером, это не возможно в принципе, так что все дело в желании ))
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Миллиардером этот человек стал до президентства ,, создав с нуля успешный бизнес , с которого платит налоги . А во вторых - где доказы его нечестности ?? А нету .. Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 3946 . Пока их нет , всё это бла-бла-бла .
И в третьих , этот человек организовал сопротивление кацапской агрессии , и это в разы перевешивает все его грехи ,, если таковые найдутся . Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 3488 ..
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Вы вообще его биографию читали? ))
Агрессию России в той или иной степени остановили простые украинцы. Хватит уже жить 16 веком, честное слово, смешно.
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.Уже лет 20 - 25 читаю регулярно . И его биографию , и всех остальных политиков ,кто на слуху .Ну а глупости ты сам не говори . Простые украинцы тоже ,, спору нет . Но , а кто ими руководил , Папа Римский ? А на переговоры с мировыми лидерами , по поводу санкций , кто ездил , волонтёры .?? Или про поставки вооружений ,, по ассоциации с ЕС , безвизу ,? А армия что , сама по себе восстановилась ? Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 1761 .
Чудес не бывает , власть для того и нужна шоб руководить и направлять , А безвластие ( народ без власти ),это анархия и хаос .
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Перепелица, гихрена себе сопротивление организовал, парашенко путену несколько лет платил многомилионные суммы_налоги от работы Рашена на территории кацапии, взорван крупнейшие артсклады, уничтожены в котлах лучшие воины в количестве несколько тысяч.. Твоя порохоботная лапша для идиотов полных
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И я люблю фантастику , но не настолько как ты . Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 673 .
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"....сообщает со ссылкой на свои источники издание "Вести Украина"

Вести Украина - это там где гужва, который друг портнова, который друг дубинского. Понятно.

Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 4631
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Изходя из того,что не наблюдаю рвотного рефлекса у зебилов от сотрудничества с рыгами и хутинскими пуесосами,смею предположить,что к горловому ми*ьету приучены давно.
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Судя по тому, куда завел страну этот поганец шоколадный, там материалов не на один десяток уголовных дел наберется.
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......Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с тем что --
-за окошком дождь и град. (Это Порох виноват!)
-------------------
Кошка бросила котят - Тоже Петя виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Наша Таня громко плачет - Рядом Педро, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый ********* - ПОРОШЕНКО виновать!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 3752 .
Мне, товарищи, поверьте- Цэ Лексеича рука!
Ну а если ты по пьяни ,
" встретил " огненную «белку» ,

знай - цэ Петины - проделки! Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 6938 .( ст УК№-266790064321-7001--3,14здец...ёклмн -100500 и ёпрст )
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Пойдёт так дальше, чего доброго, порохоботы если не осиротеют, то останутся покинутыми, бесхозными. И поделом. Порох должен был думать о всех возможных последствиях своих неблаговидных дел.
Каждая низложенная власть виновата, во-первых, в своём свержении, а во-вторых - в создании условий для прихода именно той власти, которая придёт ей на смену.
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Нічого не можу зрозуміти!!!! Портнов--це той,що причетний до законів,що наробили стільки лиха!! Повісити на ньго всі смерті небесної сотна!!! Я ПОРОХОБОТ і голосував за пороха(знаючи що воно жадне до НЕМОГУ!!) тільки тому,що знав його дії,що він не ляже під рашистан,що буде відстоювати мову,церкву,будувати ЗСУ,нарощувати силу війська і багато ще чого,а мій земляк Володька---це по-сьогодні кіт в мішку,і тільки ДУРЕНЬ милується його тупості в незнанні законів,ми вже це проходили при порохі,коли прямо на засіданні КМ проводили арешти,на гілікоптерах звозили---І ЩО!!! Бази доказової НІХТ,повипускали,ще й компенсації повиплачували!!! Я не розумію,де візьме на законному рівні той депутат гроші,та щей не для свого округу,щоб прпокласти дорогу,а в самого на окрузі міст геть в аварійному стані Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 6502
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знаючи що воно жадне до НЕМОГУ!! Портнов анонсує кримінальне провадження щодо Порошенка у зв'язку з відпочинком на Мальдівах - Цензор.НЕТ 9630 ..)) Откуда сии бесценные сведения .? Ты вхож в круг знакомых Пороха , или это тебе Натаха Мусийчук, с Г+Г нашептала .??
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Ну скажем так,трішки вхожий в оточення. Але ці висновки відносяться до нього,як до бізнесмену,а відносно преза,я перелічив чому голосував за нього
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Порошенко миллионер. Может отдыхать где хочет.
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Цензорята всегда были "мастерами заголовков", поэтому желательно читать и саму статью: "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".
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портной вошЬдя - мерзкий ссыкливый тролль, ценный кадр зекомандЫ
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