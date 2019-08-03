 Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах

Портнов обещает зарегистрировать новое производство в понедельник. Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал Портнов.

Он пообещал ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.

"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - утверждает Портнов.

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Экс-замглавы Администрации Президента считает, что после назначения нового генпрокурора "появится возможность подписать ходатайства в суд об арестах имущества Порошенко и его окружения".

Ранее Андрей Портнов уже написал в ГБР ряд заявлений на Порошенко. Адвокаты Порошенко обвиняют ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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