 Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах

Портнов обещает зарегистрировать новое производство в понедельник. Об этом он написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал Портнов.
Он пообещал ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.
"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - утверждает Портнов.
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Экс-замглавы Администрации Президента считает, что после назначения нового генпрокурора "появится возможность подписать ходатайства в суд об арестах имущества Порошенко и его окружения".
Ранее Андрей Портнов уже написал в ГБР ряд заявлений на Порошенко. Адвокаты Порошенко обвиняют ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
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И в третьих , этот человек организовал сопротивление кацапской агрессии , и это в разы перевешивает все его грехи ,, если таковые найдутся . ..
Агрессию России в той или иной степени остановили простые украинцы. Хватит уже жить 16 веком, честное слово, смешно.
Чудес не бывает , власть для того и нужна шоб руководить и направлять , А безвластие ( народ без власти ),это анархия и хаос .
Вести Украина - это там где гужва, который друг портнова, который друг дубинского. Понятно.
-за окошком дождь и град. (Это Порох виноват!)
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Кошка бросила котят - Тоже Петя виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Наша Таня громко плачет - Рядом Педро, не иначе!
Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
У любого катаклизма Объяснение одно…
Знает каждый ********* - ПОРОШЕНКО виновать!
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? .
Мне, товарищи, поверьте- Цэ Лексеича рука!
Ну а если ты по пьяни ,
" встретил " огненную «белку» ,
знай - цэ Петины - проделки! .( ст УК№-266790064321-7001--3,14здец...ёклмн -100500 и ёпрст )
Каждая низложенная власть виновата, во-первых, в своём свержении, а во-вторых - в создании условий для прихода именно той власти, которая придёт ей на смену.