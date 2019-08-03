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 Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. Цена станет известна из партийного отчета НАПК.

Об этом он сказал на брифинге после встречи будущих депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны.

"На мой взгляд, это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые ставились. Первое - это сделать из 250 человек - команду, и, я думаю, нам это удалось. И второе - дать им дополнительные знания, которые им обязательно потребуются в Верховной Раде Украины IX ​​созыва", - сказал Разумков.

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Отвечая на вопрос о том, будут ли будущие депутаты от "Слуги народа" сдавать экзамены после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но не такой, каким все привыкли его видеть, и его результаты не обнародуют.

"Так называемый экзамен будет, но он не будет проходить в формате экзамена. Коллеги учились, делали домашнее задание, сейчас их работы находятся на обработке у наших партнеров, и мы получим результаты нашего обучения. Но это будет внутрипартийной информацией, и мы ее не сможем обнародовать", - подчеркнул Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Как сообщалось, с понедельника на этой неделе в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу, 3 августа с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3141114
 
 
 Топ комментарии
 
Коммерческая тайна у некомерческой организации ?

Или уже у комерческой ?
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Ключове слово "КОММЕРЧЕСКАЯ". Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков - Цензор.НЕТ 2745
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она с самого начала комерческой была Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3938
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Словосочетание «коммерческая тайна» весьма токсично для рейтинга публичного политика.
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на ближайшие 5 лет их рейтинги не волнуют
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Тут местные лохмандеи маненько разбаловались - им некомильфо быть терпилами, научились майданить, приобрели опыт участия в боевых действиях. Шо характерно, участники боевых действий не шибко разъезжают по заграницам - большинство по месту. Дону Зе во главе Зе-стада не стоит слишком заигрываться в Зе-чуваков - как бы в ЗЕльц не покрошили.
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Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков
вот и всё ,что нужно знать о преференциях представителей власти(
а, теперь ,представьте ,что будет, когда они будут распоряжаться государственным бюджетом и прочими ресурсами
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Они избранные. Как Нео из Матрицы. Морфеус будет их обучать всяким штучкам.
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после, таких ,откровенных заявлений представителей власти, здаётся мне, что страна на грани грандиозного шухера
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Дуже хороший у Коломойського бізнес партнер вимальовується
А ви думали вони прийшли країну міняти? Ні, вони прийшли її пиляти, дорогі мої...

"Президент предложил гарантировать компании Коломойского возврат инвестиций в реконструкцию аэропорта Ивано-Франковск из госбюджета.
Президент Владимир Зеленский предлагает заключить новое трехстороннее соглашение с компанией Скорзонера олигарха Игоря Коломойского, в рамках которого государство будет гарантировать этой компании возвращение ее инвестиций в реконструкцию аэропорта Ивано-Франковска. Об этом Зеленский заявил во время рабочего визита в Ивано-Франковск.
"Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата средств за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно", - цитирует гаранта пресс-служба Офиса президента.
Зеленский также попросил Министерство финансов предусмотреть в бюджете на 2020 год расходы на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Общая стоимость реконструкции аэропорта оценивается в 2,14 млрд грн.
С 2010 года аэропорт Ивано-Франковска находится в концессии на 30 лет у компании Скорзонера, которая входит в группу Приват Коломойского. Компания также является учредителем горнолыжного курорта Буковель.
Согласно условиям договора, Скорзонера обязалась вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн. По словам директора аэропорта, с тех пор она перечислила в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировала 18 млн грн.
"Мы увидели ваш якобы аэропорт, выглядит он неплохо. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания депутатом был директором компании Скорзонера - ред.), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт", - сказал Зеленский.
Имущество компании Скорзонера в Буковеле несколько раз арестовывали по делу о выдаче ПриватБанку накануне национализации 19 млрд грн кредита рефинансирования."
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...найняли слуг, готуйтесь бути повелителями. Тільки спочатку забезпечте слуг їжею, житлом, транспортом, потурбуйтесь про їх дорогоцінне здоров'я. Запутався, хто кому слуга.
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Мляаа.. Меня одного тошнит от речей этих ролитиков? Какая нах тайна за счёт бюджета?
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Значит через пару лет будет повод открыть уголовное по этому поводу.
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Пофіг таємниця,пофіг вартість і ціни...Результат,все розставить на місця результат...Не буде його - от тоді і будем докопуватись,хто платить за "нафтусю"...
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Це відповідь тим дебілам які вибрали цих "слуг" Ви лохі і знати вам нічого не потрібно.
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взагалі то про такі витрати потрібно перед суспільством звітувати.
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Видел информацию что обучение депутатов примерно 8000000грн. Вопрос откуда у партии которой меньше 2 месяцев такие деньги? Кого там готовят? А про пенсии, снижение тарифов уже молчат.
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Останні місяці все, до чого можуть достібатися чоколядна зрадазрадна - обмовки та термінологія))) Біснуйтеся, недолугі, далі
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Здесь наплевали на придуманный закон ... (В. Токарев, 1983 г.)
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Напомните 250 Слугам, что безоплатно полученные услуги, ну то есть подарок по-простому, следует показать в декларации за 2019 год, причём и в налоговой, и в антикоррупционной. Ну и уплатить 18% налога на доходы + 1,5% военного сбора со стоимости недельной халявы, простите отдыха, ой, ещё раз простите - обучения.

И когда вы это не сделаете, а вы скорее всего не допрёте это сделать либо пожлобитесь, то НАБУ и НАПК с вами ! На каждого депутатика компроматик тут и появится. Ибо сокрытие объектов для декларировани в антикоррупционной декларации - это таки большая проблемка. По налоговой не так страшно, ну уплатят штраф, а вот по антикоррупционной беда будет . . .
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Хоча вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" (СН) в Трускавці - комерційна таємниця, але майбутні депутати від "слуги народу" скаржаться на злиденне, жебрацьке життя депутатів. Ось що розповів в Трускавці журналістам OBOZREVATEL депутат від CН Олег Воронько." Роботи в ВР не боїться. Зараз знімає квартиру в Києві, а ставши депутатом буде жити в депутатському отелі. На ці потреби з держбюджету виділяється більше 200 тис. гривень щороку. Нардеп зізнався, що він скромна і досить бідна людина. Цитуємо його. "В месяц трачу ориентировочно несколько тысяч долларов. Я очень скромный человек, мне много для счастья не нужно", - подытожил "слуга народа". "32 тысячи гривен (депутатская зарплата. - Ред.) - это мало для Киева. Мы несколько дней назад встречались с президентом и он четко обозначил - придется жить на эту зарплату и ничего более. Я считаю, что для столицы и для людей, которые приехали из других областей, - это немного".
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Херасе какой скромняга. Еще депутатом стать не успел, а зарплата уже маленькая.
Настоящий "слуга народа" - это видно сразу.
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Режим Зеленского всё больше и больше начинает быть похожим на предыдущие режимы. А я уже переживал что придётся честно жить.
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Право, не стоило. Все было ясно как божий день еще до выборов.
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Да было ясно. Но 73% им неясно до сих пор.
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Какая нахрен тайна, миллионы туда уйдут...
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Как же хорошо что ЗЕбилам ссут в рожу. А ведь 73% ЗЕбилятни даже в голову не прийдёт что эти слуги урода это нанятые чиновники за бюджетные деньги налогоплательщиков Украины. А ЗЕбилам открыто говорят - пшли вон ЗЕбилятники это комерческая тайна. Алё ЗЕбандюки вы народные бюджетные бабки просераете, какая может быть комерческая тайна за бабки налогоплательщиков??

ЗЫ.. Шо там ЗЕбилы, уже во всю кудахтают про Петю???
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ах ты падла! это наши народа деньги это не может быть тайной
в нормальной стране эту мразь уже б расстреляли(
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Тайна?А_ХА_ХА
Виборці запах гавнеца унюхиваете?
Готовьтесь пожирать за щеки
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"При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны."



Еще бы! Ну все, теперь я спокоен, хлопчикам все понравилось, хлопчики довольны.
Что за "коммерческая тайна"? Там целый МММ, а не учебный центр? Или шлюх сильно дорогих завезли и самим от стоимости за ночь страшно стало?
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