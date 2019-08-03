 Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Об этом он сказал на брифинге после встречи будущих депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны.

"На мой взгляд, это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые ставились. Первое - это сделать из 250 человек - команду, и, я думаю, нам это удалось. И второе - дать им дополнительные знания, которые им обязательно потребуются в Верховной Раде Украины IX ​​созыва", - сказал Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Отвечая на вопрос о том, будут ли будущие депутаты от "Слуги народа" сдавать экзамены после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но не такой, каким все привыкли его видеть, и его результаты не обнародуют.

"Так называемый экзамен будет, но он не будет проходить в формате экзамена. Коллеги учились, делали домашнее задание, сейчас их работы находятся на обработке у наших партнеров, и мы получим результаты нашего обучения. Но это будет внутрипартийной информацией, и мы ее не сможем обнародовать", - подчеркнул Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Как сообщалось, с понедельника на этой неделе в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу, 3 августа с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.