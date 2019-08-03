 Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

Об этом он сказал на брифинге после встречи будущих депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - отметил Разумков.
При этом он подчеркнул, что все будущие депутаты, которые проходят обучение в Трускавце, довольны.
"На мой взгляд, это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые ставились. Первое - это сделать из 250 человек - команду, и, я думаю, нам это удалось. И второе - дать им дополнительные знания, которые им обязательно потребуются в Верховной Раде Украины IX созыва", - сказал Разумков.
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Отвечая на вопрос о том, будут ли будущие депутаты от "Слуги народа" сдавать экзамены после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но не такой, каким все привыкли его видеть, и его результаты не обнародуют.
"Так называемый экзамен будет, но он не будет проходить в формате экзамена. Коллеги учились, делали домашнее задание, сейчас их работы находятся на обработке у наших партнеров, и мы получим результаты нашего обучения. Но это будет внутрипартийной информацией, и мы ее не сможем обнародовать", - подчеркнул Разумков.
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Как сообщалось, с понедельника на этой неделе в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
В субботу, 3 августа с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.
вот и всё ,что нужно знать о преференциях представителей власти(
а, теперь ,представьте ,что будет, когда они будут распоряжаться государственным бюджетом и прочими ресурсами
А ви думали вони прийшли країну міняти? Ні, вони прийшли її пиляти, дорогі мої...
"Президент предложил гарантировать компании Коломойского возврат инвестиций в реконструкцию аэропорта Ивано-Франковск из госбюджета.
Президент Владимир Зеленский предлагает заключить новое трехстороннее соглашение с компанией Скорзонера олигарха Игоря Коломойского, в рамках которого государство будет гарантировать этой компании возвращение ее инвестиций в реконструкцию аэропорта Ивано-Франковска. Об этом Зеленский заявил во время рабочего визита в Ивано-Франковск.
"Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата средств за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем. Все честно", - цитирует гаранта пресс-служба Офиса президента.
Зеленский также попросил Министерство финансов предусмотреть в бюджете на 2020 год расходы на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Общая стоимость реконструкции аэропорта оценивается в 2,14 млрд грн.
С 2010 года аэропорт Ивано-Франковска находится в концессии на 30 лет у компании Скорзонера, которая входит в группу Приват Коломойского. Компания также является учредителем горнолыжного курорта Буковель.
Согласно условиям договора, Скорзонера обязалась вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн. По словам директора аэропорта, с тех пор она перечислила в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировала 18 млн грн.
"Мы увидели ваш якобы аэропорт, выглядит он неплохо. Но мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания депутатом был директором компании Скорзонера - ред.), что начнем строить аэропорт очень быстро. И мы очень хотим, чтобы в течение полутора лет в Ивано-Франковске был действительно хороший международный аэропорт", - сказал Зеленский.
Имущество компании Скорзонера в Буковеле несколько раз арестовывали по делу о выдаче ПриватБанку накануне национализации 19 млрд грн кредита рефинансирования."
И когда вы это не сделаете, а вы скорее всего не допрёте это сделать либо пожлобитесь, то НАБУ и НАПК с вами ! На каждого депутатика компроматик тут и появится. Ибо сокрытие объектов для декларировани в антикоррупционной декларации - это таки большая проблемка. По налоговой не так страшно, ну уплатят штраф, а вот по антикоррупционной беда будет . . .
Настоящий "слуга народа" - это видно сразу.
ЗЫ.. Шо там ЗЕбилы, уже во всю кудахтают про Петю???
в нормальной стране эту мразь уже б расстреляли(
Виборці запах гавнеца унюхиваете?
Готовьтесь пожирать за щеки
Еще бы! Ну все, теперь я спокоен, хлопчикам все понравилось, хлопчики довольны.
Что за "коммерческая тайна"? Там целый МММ, а не учебный центр? Или шлюх сильно дорогих завезли и самим от стоимости за ночь страшно стало?