 Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - сказал он.

Читайте также: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Зеленский также ответил, что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.