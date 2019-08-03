 Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - сказал он.
Зеленский также ответил, что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.
это Тремпель думает в какую страну бы негров сплавить, а тут гляди негр в ВР, и никто его не ущемляет и не притесняет, так что при выборе страны, неграм теперь есть о чем подумать!
посредине для тех кому в раде и быть не нужно.
еще раз - красная слева, зеленая справа - обуеть украинцы вы наповыбирали...
как понавыбирали - так они вам и понатыкают.
и не стонать потом!
толковый прокурор посадит любого
допросить с подпиской про дачу ложных показаний
соврал - статья
скучно примитивные. Судя по грамматике - вообще молчу. Жду, до какого дна вы дойдете, когда оплата с шоколадок спустится на горсть дюшесок.
народ Украины оказался не готов сделать осознанный выбор. выбрали голытьбу себе на шею. а потом будут удивляться ну чего им паразитам не хватало? ну зачем они схемы крутить начали? какие схемы? Господи... продажа земли, приватизация госпредприятий, "излишки" армейского иммущества, да мало ли... пусть потом не удивляются.