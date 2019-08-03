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 Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными от партии "Слуга народа" депутатами Верховной Рады в Трускавце, где они проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики" и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - сказал он.

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Зеленский также ответил, что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3141113
 
   
 Топ комментарии
 
Это про отрубанные руки свынарчуков?
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ну ,это он списочников припугнуть может...а есть еще мажоритарщики,которые вполне могут управлять своими плавниками Зеленский в Трускавце напомнил о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде: Разговор будет короткий - Цензор.НЕТ 9250
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Вышесказанное Зе-чуваком верно по сути, но справедливым будет при условии, если коснётся всех без исключений. Как это сочитается, например, с намерением Жана Беленюка выступить на очередной олимпиаде. Если он не будет иметь ежедневных двухразовых тренировок и не будет выезжать на тренировочные сборы - на олимпиаде он опозорится. А если будет, то зачем ему депутатство?
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Беленюку как раз это и не надо, это так сказать первая ласточка,
это Тремпель думает в какую страну бы негров сплавить, а тут гляди негр в ВР, и никто его не ущемляет и не притесняет, так что при выборе страны, неграм теперь есть о чем подумать!
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в установлении диктатуры в Украине, фейковый през-велосипедист сначала "потренируется на кошках", своих депутатах-кріпаках: https://www.youtube.com/watch?v=-j79mA_6BAQ
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красная кнопка слева - зеленая справа,
посредине для тех кому в раде и быть не нужно.
еще раз - красная слева, зеленая справа - обуеть украинцы вы наповыбирали...
как понавыбирали - так они вам и понатыкают.
и не стонать потом! Зеленський в Трускавці нагадав про неприпустимість "договорняків" і прогулів у Раді: Розмова буде короткою - Цензор.НЕТ 388
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На тобі гривню - йди купи собі скломою і радій
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А що в тебе з бєнєю??? Не договорняк??? А з портновим??? Шмаркля зелена...
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какие вы смешные
толковый прокурор посадит любого
допросить с подпиской про дачу ложных показаний
соврал - статья
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Если Зеленский, действительно поддержанный большинством народа, считает, что он будет управлять набранной им этой сворой (других слов не подберу), то он ошибается, наоборот эта свора, надышавшись , опьяняющим воздухом абсолютной власти, будет стараться управлять им и мы получим хаос во всем его разрушительном смысле.
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читали зелёное. требуют тупо на кнопку "за" нажимать остальное лирика.
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А ты само то читало? Или ты только на курся по чтению в Трускавец записалось?
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"Шаг влево,шаг вправо - побег.Прыжок на месте - провокация.Стреляю без предупреждения".
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Порохососы выдохлись. Комменты тупые, хамские и
скучно примитивные. Судя по грамматике - вообще молчу. Жду, до какого дна вы дойдете, когда оплата с шоколадок спустится на горсть дюшесок.
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у меня такое впечатление, что каждый сторонник Зеленского считает что, к примеру, в США в Конгресс люди идут просто с улицы. т.е. они ничего не делают для местной партийной организации, никогда не занимают местных/региональных должностей, а вот так вот - прямо из фликсбуса тебя цап и в кресло конгрессмена.

народ Украины оказался не готов сделать осознанный выбор. выбрали голытьбу себе на шею. а потом будут удивляться ну чего им паразитам не хватало? ну зачем они схемы крутить начали? какие схемы? Господи... продажа земли, приватизация госпредприятий, "излишки" армейского иммущества, да мало ли... пусть потом не удивляются.
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