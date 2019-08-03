 "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский

Об этом Зеленский заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США
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Извинения Квадрата - YouTube......
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де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
Трамп тоже ничего не должен Зелемойскому.
Это Зелемойский ДОЛЖЕН добиться встречи с Трампом и выпросить у него разных полезных для Украины вещей.
Зелемойский должен !!!
а также по назначению премьером правильного кандидата
в остальном понятно, чтоб я не говорил, - все кто не за Петю и его вторую будку, все ахенты кремля, ничего нового в принципе, а ты мне ещё с упрёком говорил, - что мне надо думать о будущем
иди отсюда мальчик)))))
- Turn and hold to the left.