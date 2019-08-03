 "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский

Об этом Зеленский заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.

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