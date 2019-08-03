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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2369) США (15174) Трамп (2314)

 "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

Об этом Зеленский заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Источник: https://censor.net.ua/n3141112
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля вже познайомився з Меркель, Макроном..
де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
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должна быть...после выполнения домашнего задания.по бене и по богдану.
а также по назначению премьером правильного кандидата "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4524
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Ну и хорошо. Главное позитивный результат для Украины, а не так просто познакомится. Ну чтоб не так как у Порошенко, визиты...и тишина, отчётов нет, результаты нулевые.
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Зеля вже познайомився з Меркель, Макроном..
де результати ?
де звіти ?
Абослютно НІЧОГО.
І Трамп зустрічі відкладає і відкладає..
Його натяк - прибрати людей коломойського ніхто не почув, тож дуже сумніваюсь що ця дустріч стане приємною для Зелі.
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а скільки петя чекав зустрічі з президентом США ?
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Чую громкий лай со стороны 8%-х болот.
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С самого начала, перед звонком ЗЕисбраного дядющке Хйулу - Трамп с ним на исходе лета собирался встетиться - видать, не судьба.
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Встреча никому ничего не должна.

Трамп тоже ничего не должен Зелемойскому.

Это Зелемойский ДОЛЖЕН добиться встречи с Трампом и выпросить у него разных полезных для Украины вещей.

Зелемойский должен !!!
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Зрозуміло. Госдеп буде тримати зеленського в тому числі й на "зустрічі з Трампом". "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2360
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должна быть...после выполнения домашнего задания.по бене и по богдану.
а также по назначению премьером правильного кандидата
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петя в отпуске...щаз ваш ваЗелин за него
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Гыга, я же про прошлое спросил а не про настоящее
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думаю, не волнуйся Гыга, прошлое забывать тоже не собираюсь
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похоже,что не думаешь...иначе не выбирал бы кретинов и неучей во власть.(независимо от того,зелебенец ты или ольгинский)
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с чего ты взял, что я за них голосовал, или ты думаешь, что на выборах больше не было выбора? так то не у нас так. почему ты так думаешь это конечно другой вопрос, но после того что ты написал в кавычках, позволю себе сделать вывод, что ты думать совсем перестал, и переводишь стрелки на меня "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9567 а за Петю , да, не голосовал - то все из ольгино и те кто за Зеленского, по-твоему получается
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а тут все просто...любой,кто голосовал не за ЕС-голосовал за слуг.шоб ты не говорил...так законы больших чисел говорят "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4006.математика-с
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и с математикой, и с логикой у тебя проблемы, а говоришь что всё тут все просто
в остальном понятно, чтоб я не говорил, - все кто не за Петю и его вторую будку, все ахенты кремля, ничего нового в принципе, а ты мне ещё с упрёком говорил, - что мне надо думать о будущем
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таки да,у кого врахнифкримле-все агенты кремля "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8669.
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ну так голосовать не за Петю, это совсем не значит, что нужно занести его в списки врагов, в списки воров например можно его внести "Має бути зустріч із президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5310
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Ще один шукаючий зустрічі з Трампом президент.
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ты еще позвезди, что они тебя оболгали)))))
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До этого времени Богдан должен быть уволен.
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"Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой"(с)... Вот было бы здорово, если бы он встретился с Джоном Кэрри! Ну, или с Эдди Мэрфи. Так нет! У него теперь иной коллега... А жаль!
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Джон Кэрри и Эдди Мэрфи клоуну не коллеги. С того места, где они находятся клоуна и в микроскоп не видно. С его "юмором" он в США сидел бы на велфере.
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Шо ти, Вова, туди повезеш. Пропозицію, як здатися Росії, чи вимого по Будапештському меморандуму?
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- Excuse me, where is the library?
- Turn and hold to the left.
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амери готують велииику клізму, у суді штату Делавер, для бєні, баканова і зє шиарклі..,
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Тут все очень интересно. Рыжий очень доверяет Руди Джулиани. И внимательно к нему прислушивается.
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как, и платить лоббистам за фото не надо?
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Я думаю даже выступать за забором не придётся.
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Я надеюсь Богдана Зеленского пригласят через парадный въезд и не запустят с чёрного хода как Порошенко.
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Що, новий корпоратив? А рояль із собою візьме чи там арендує?
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