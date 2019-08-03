 Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Об этом он заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби: вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил... Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский.
Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.
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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.
Лобісти Зеленського у США, яких нібито не було, відзвітували про витрати на підняття його іміджу
Так что она могла не платить. Заплатила ее офшорная фирма.
В українському суді у 1+1 той же наклеп не визнали наклепом.
І чого б це?.....
...хм... ...как бывший уролог констатирую: Этого не может быть никогда! -- обычно заявляют беременные девственницы и подхватившие неприличную болезнь, приличные жёны...*)
- Только они так заявляют?
Вот СМИ сраные! Пишут, что получала, но не пишут от кого, а это важно!