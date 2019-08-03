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Все про:Зеленский (2369) лоббирование (68) США (15174)

 Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что никогда не прибегал к услугам лоббистов и в будущем не намерен это делать. Ранее американская лоббистская компания подала в Минюст США отчет об оказанных Зеленскому и "Слуге народа" услугах.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Трускавце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби: вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил... Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский.

Ранее американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, выполненной для Владимира Зеленского. Услуги были оказаны в апреле и мае, контракт закрыт 21.05.

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Согласно документам, поданным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар. Лоббисты контактировали с офисами американских конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами и так далее. Предметом писем и звонков были договоренности о встречах.

Источник: https://censor.net.ua/n3141111
 
   
 Топ комментарии
 
Хтось нахабно бреше ... Зеленский отрицает использование услуг лоббистов в США - Цензор.НЕТ 1097
і да - ми знаємо ставлення Трампа до коломойського і до його людей біля Зелі.
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ты слышишь в своей голове голоса порохоботов?!.. сделай им больно, сунь в ухо гвоздь!
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Теперь говорите всё ,что угодно , но лобистская компания уже отчиталась перед минфином США о получении прибыли от вас " слуги народа" за проделаную работу. В штатах не прынято шутить о налогах , хреново может закончиться.
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Это не важно, порохоботам норматив по какашкам надо выполнить...их же заставляют вечеров остатки съедать, поэтому не судите их строго, просто смейтесь от души
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Чистосердечное признание смягчает наказание, но увеличивает срок. (Известная поговорка прокуратуры)
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С самого начала было понятно, что это фуфло, думаю все помнят, что подобный фокус был проделан в отношении Юльки, заказали, оплатили и слили в СМИ .... Юлька тогда сказала - спасибо но мы не заказывали, если есть лишние деньги пусть платят ..)
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Нюанс. За эту работу платят авансом. Плюс постоянная оплата накладных расходов.
Так что она могла не платить. Заплатила ее офшорная фирма.
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Интересно, кому я бы больше поверил, налоговой инспекции США или новоизбранному? Поверю пожалуй первым. Они никогда не брешут. Получается что Зелёная Шмаркля опять «пошутила». Ну не первый и не последний раз🤔
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Какие у тебя основания верить Коэну?
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А какие у вас основания верить членограю?
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Так давай, подавай у суд, як зробив Порох, і вигравай справу у журналістів голосу Америки... Сциш??? - Бо знаєш, що рило у марафеті...
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Так Порох у Лондонскому виграв кілька сот тисяч фунтів і віддав їх на ВСУ.
В українському суді у 1+1 той же наклеп не визнали наклепом.
І чого б це?.....
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Читаю висери 8%-вих зраднюків і насолоджуюсь. Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США - Цензор.НЕТ 7657 Оце стиль в иліти, оце освіта, оце виховання! Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США - Цензор.НЕТ 6183
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Тебе хорошо тебя Трускавце читать научили!)))
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Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил, и этого не может быть никогда", - сказал Зеленский.

...хм... ...как бывший уролог констатирую: Этого не может быть никогда! -- обычно заявляют беременные девственницы и подхватившие неприличную болезнь, приличные жёны...*)
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- Этого не может быть никогда! -- обычно заявляют беременные девственницы...
- Только они так заявляют?
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А Зелёнка-то и сбрехать может, так что, не слишком-то верьте ему.
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Но членограю верят лохи с минусовым IQ.
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"компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов в 9 371 доллар."
Вот СМИ сраные! Пишут, что получала, но не пишут от кого, а это важно!

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