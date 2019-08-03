EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  4730  90
Все про:ВР (23241) спикер (551) Разумков Дмитрий (125) Слуга народа (193)

 "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила выдвинет его кандидатуру на пост председателя парламента.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Трускавце во время визита туда президента Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал сам Разумков.

Он также добавил, что на должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству", - подчеркнул Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3141109
 
   
 Топ комментарии
 
Да в принципі немає великої різниці. Це несамостійні люди. Їх можна міняти з посади на посаду хоч кожних 15 хвилин, а результат буде тим самим.

Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
 показать весь комментарий
 
це вже давно відомо.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.
"Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 609
 показать весь комментарий
 
Обличчя депутата нової Верховної ЗРади Татяна Грищенко стала депутатом від партії "Слуга народу" по 66-му округу, повідомляє Національне бюро розслідувань України, яке цитує видання Вголос. І це Слуга народу Тетяна Грищенко
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да в принципі немає великої різниці. Це несамостійні люди. Їх можна міняти з посади на посаду хоч кожних 15 хвилин, а результат буде тим самим.

Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
 показать весь комментарий
 
 
назовёшь хоть одну политическую партию, где бы депутаты действовали исключительно самостоятельно?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ти навчишся виділяти головне і не зістрибувати на щось інше, тобі легше буде жити.
 показать весь комментарий
 
 
я тебе не про себя задавал вопрос, так шо не усложняй "Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5218
 показать весь комментарий
 
 
Ти знов не вгадав. Я про головне, а не про тебе.
 показать весь комментарий
 
 
а партия сама есть или есть толпа прошедшая в раду под брендом сн?
 показать весь комментарий
 
 
И даже с высшим образованием от Трусковецкого международного института х.й зна каких дел
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Толпа влезшая в раду на крови под брендом бэбэпэ них.. не делала,а только воровала.
 показать весь комментарий
 
 
Есть но новые большевики больше привыкшие к председателям.
 показать весь комментарий
 
Лучше пусть стефанчук сразу на две должности идет, Чем больше его жирная туша и свинячьи глазки будут мелькать тем радостней будут казаться цифры в платежках.
 показать весь комментарий
 
 
Мордатому украинофобу Стефану действительно адо отвалить все должности в ЗРаде потянет . И новая кликуха " Свинарчук " уж очень ему подойдёт ....
 показать весь комментарий
 
 
це вже давно відомо.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.

 показать весь комментарий
 
 
Ксения, если я разговариваю на русском языке, меня можно считать украинофобом?
 показать весь комментарий
 
 
разумков не просто розмовляє. він нав'язує і пишається.
демонструє меншовартістність української мови та культури.
до того ж. почитайте його перли - вони абсолютно українофобські, плюс папашка- москаль.
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая монокоалицию, спикер уже определен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Палубий лучше подходит на эту должность. Спикер каких свет не видывал.
 показать весь комментарий
 
 
Парубий лучший спикер за всю историю Украиньі. Естественно, с точки зрения врагов Украиньі он худший
 показать весь комментарий
 
 
Вы рады зебилы ? Можно вас поздравлять ? Ох , и теперь заживёте , не ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот хоть не со справкой, это радует.
 показать весь комментарий
 
 
Обличчя депутата нової Верховної ЗРади Татяна Грищенко стала депутатом від партії "Слуга народу" по 66-му округу, повідомляє Національне бюро розслідувань України, яке цитує видання Вголос. І це Слуга народу Тетяна Грищенко
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
 показать весь комментарий
 
 
Даже без воплей и истерик о Муссолини? "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 8174
Выздоравливае.те?

и да - ссылки ставь.те
 показать весь комментарий
 
Няня, газовий контролер, троє дітей і висновок про українофобію??? Прийде контролер, не дам показники, вони всі сепари виявляється.
 показать весь комментарий
 
 
Тебя что жаба давит? Шел бы в Раду и занял-бы ее место . А так выходит что ты только языком умеешь работать .Ляшко,случайно, не твой кумир?
 показать весь комментарий
 
... ну что сделаешь... Был казак Гаврилюк... теперь **Манька Облигация**... Придёт ...спросит... как правильно писать ... дИпутат ...или дЕпутат... В Трускавце научат))))).... ведь не просто так их там собирали и учили!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну уже лучше чем картавый со справкой
 показать весь комментарий
 
 
Может картавый не совсем соответствует должности прокувора ... Но безграмотные придурки , клоуны, наркоманы, дврники ,проститутки, шулера- бандиты .а главное что ярые украинофобы .депутаты . Это уже очень большой перебор и даже для Украинской ЗРады по приколу.
 показать весь комментарий
 
 
Кого кого, а Разумкова неграмотним не назвеш, інша справа якщо він підтримує українофобські погляди свого батька.
 показать весь комментарий
 
 
" Без женщины наша жизнь была бы в начале - беззащитна, в середине - без
удовольствия, в конце - без утешения." - Ницше. Женщину - хочу на пост спикера ВРУ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тьху(((
Неплохое слабительное - такие рожи ставить на фото(((
в сортире то
 показать весь комментарий
 
И назначат, а мародёры-ПЁСики и сепары "За жиДДя" могут понюхать друг у друга под хвостом!
 показать весь комментарий
 
 
Куда содомитов пускать? Пусть сами себя долбят.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну это лучше, чем невменяемо мычащий попередник.
 показать весь комментарий
 
 
Давайте уволим адвоката Коломойского Богдана.
 показать весь комментарий
 
Ты даже таракана со своей кухни не можешь уволить, чмошник
 показать весь комментарий
 
 
За Богдана только могут быть украинофобы и фашисты.
 показать весь комментарий
 
Та да. Головне, шо не за медведчука.
 показать весь комментарий
 
 
Настав час шукати художника,який малював портрет Пшонки у вигляді Імператора.Скоро ************ його послуги.
 показать весь комментарий
 
 
разумкова??!!...Этого нельзя делать,похоже на полный захват власти одной партией и диктатуру.Причем дилетантами.
 показать весь комментарий
 
 
Куда пять лет смотрели? Но, дилетанты построили ковчег, а профессионалы построили Титаник. Отож.
 показать весь комментарий
 
 
ну да. только ковчег это сказка и титаник - реальность
 показать весь комментарий
 
 
Так вот эта реальность была в Украине. 5 лет!
 показать весь комментарий
 
херово тебе жилось? ну теперь то вы пересели на сказочный ковчег... в добрый путь как говорится... и желательно нахер
 показать весь комментарий
 
 
У них большинство - монокоалиция , так что всё законно...
 показать весь комментарий
 
Самый главый любитель руцкага мира, папашка то ваще вата еще та. Ну что ту скажешь. Все возвращается на круги свои. Начинаем с 2010 го На новый круг зашли.
 показать весь комментарий
 
 
Правильнее писать: Разумков предложил Слуге народа назначить меня на должность председателя Рады. Господин Разумков, не нужно изображать из себя невинную целку.
 показать весь комментарий
 
 
Этого урода невозможно ни слушать ни смотреть на него. И 5 лет теперь будут транслироваться эти рыбьи глаза навыкате, наглая морда и противный голос. Молчу уже о том, как оно будет пропихивать ********** законы в нашей Украине.
Это пипец. Хоть 5 лет не включай трансляцию зРады.
 показать весь комментарий
 
 
Ця особа української мови не розуміє, як тоді він може любити Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Неправда! Я видел по телевизору как Разумков говорил на рідній очень хорошо.
 показать весь комментарий
 
ті особи які голосували за медведчука - хочу щоб у вас завжди був такий адвоКАТ.
 показать весь комментарий
 
Голубой воришка будет командовать ВР Украины? Неужели у Зеленского не нашлось менее пустоголового, с хоть какими-то принципами или их осколками?
 показать весь комментарий
 
 
А вы в курсе, что если что-то случается с первым лицом, по конституции власть переходит к спикеру
Т.е. к рыговскому укринофобу, кукле олигархов и дилетанту
100 лет назад селюки в эйфории и в надежде скорой халявы, в пролетарском желании, основанном на зависти, наказать буржуев(ныне буржуев они называют барыгами), поверили Владимиру Ленину и променяли независимую Украину на совок, а потом ели детей
Спустя 100 лет эти лоховатые селюки снова поверили Владимиру, только уже Бенину, в надежде скорой халявы, и все в том же пролетарском желании, наказать барыг...
История циклична
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше таких рож во главе "партии" " Слуга народа", тем быстрее она потонет вместе со своим Клоуном, а Украина освободится от зеленой нечисти.
 показать весь комментарий
 
 
Полная узурпация власти никогда до добра не доводила. Тем более в вольнолюбивой Украине. Их крах будет таким же стремительным, как и подъём.
Это, даже к лучшему, что эти все морды проявились.
Маски сорваны.
 показать весь комментарий
 
 
Может все-таки Головою рады. Если Председателем, тогда , пожалуйста, в Россию.
 показать весь комментарий
 
Разумков... ...хм... -- наш дорогой Леонид Ильич Брежнев в детстве... -- не? *)
 показать весь комментарий
 
Ну, що, дідорва ватна, Пар(л)убій вам був поганим?
 показать весь комментарий
 
а шо з баканом - он еще не маёр?
все так и рысачит в летехах?

хотя о чем ето я, если гравнокомадувачь злостный уклонист....
 показать весь комментарий
 
Монолог однако. Но отработка за посты зачтена.
 показать весь комментарий
 
Прочитав эту новость Жертва Логопедов обнял кресло главы ВР руками, обхватил его ногами и залил горькими слезами, заполнив зал рыданиями, стенаниями и всхлипами...
 показать весь комментарий
 
Лупоглазый полуватник во главе Рады?
Верните Логопеда, он хоть был подстилкой Барыги, но - украинец!
 показать весь комментарий
 
 
Хохлам-манкуртам українці не потрібні. Вони їх вважають ворогами і готові служити та лизати черевики ж** і москалям.
 показать весь комментарий
 
Хорошая кандидатура! Однозначно лучше картавого ублюдня со справкой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх