 "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады, - Разумков

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Трускавце во время визита туда президента Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал сам Разумков.
Он также добавил, что на должность первого вице-спикера "Слуга народа" будет предлагать Руслана Стефанчука.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества
"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству", - подчеркнул Разумков.
Ляльководи ті самі, що в партії регіонів.
українофоб буде керувати найбільшою фракцією в парламенті.
демонструє меншовартістність української мови та культури.
до того ж. почитайте його перли - вони абсолютно українофобські, плюс папашка- москаль.
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
Выздоравливае.те?
и да - ссылки ставь.те
удовольствия, в конце - без утешения." - Ницше. Женщину - хочу на пост спикера ВРУ!!!
Неплохое слабительное - такие рожи ставить на фото(((
в сортире то
Это пипец. Хоть 5 лет не включай трансляцию зРады.
Т.е. к рыговскому укринофобу, кукле олигархов и дилетанту
100 лет назад селюки в эйфории и в надежде скорой халявы, в пролетарском желании, основанном на зависти, наказать буржуев(ныне буржуев они называют барыгами), поверили Владимиру Ленину и променяли независимую Украину на совок, а потом ели детей
Спустя 100 лет эти лоховатые селюки снова поверили Владимиру, только уже Бенину, в надежде скорой халявы, и все в том же пролетарском желании, наказать барыг...
История циклична
Это, даже к лучшему, что эти все морды проявились.
Маски сорваны.
все так и рысачит в летехах?
хотя о чем ето я, если гравнокомадувачь злостный уклонист....
Верните Логопеда, он хоть был подстилкой Барыги, но - украинец!