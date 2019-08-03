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 Политика Украины
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 Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан готов уйти в отставку с занимаемой должности в любое время.

Об этом президент заявил журналистам в Трускавце перед встречей с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наши ребята - мы одна команда, мы не держимся за кресла", - заявил Зеленский, комментируя появление в СМИ написанного Богданом заявление об отставке.

"Он написал заявление, это правда - человек готов в любое время, когда общество захочет", - заверил президент.

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При этом, по его убеждению, то, что официальное подтверждение того факта, что Богдан написал соответствующее заявление появились на следующий день после его появления в СМИ, не подрывает доверия к медиа.

"Я ничего не подрывал", - сказал он.

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Источник: https://censor.net.ua/n3141107
 
   
 Топ комментарии
 
так есть уже желание, пусть сваливает
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Богдан і не мав займати цю посаду, бо він асоціюється з Коломойським, який несе відповідальність за пограбування Приватбанку на 160 млрд.грн!!!! Це злочин століття, який Коломойському ніхто не подарує! Такі страшні гроші красти в країни яка веде війну - це мародерство і духовне жебрацтво! Коломойський буде арештований і засуджений, це навіть без варіантів, якщо не українським судом, то американським! Тому все що пов'язується з Коломойськи токсичне і люди які працюють на Коломойського не мають бути в новій владній команді! Богдан піде першим, за ним підуть інші "працівники" Коломойського і влада нарешті очиститься від токсичних людей! До речі вони і не є суперфахівцями, щоб за них було потрібно аж так сильно чиплятись! Їх кваліфікація не публічна політика - а мутні справи для Бєні!
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Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию Игоря Валерьевича, но он пока не желает..
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Де це зелебенські пісателі?, ну зовсім не захищають Богдана і Зеленського "от вражеских наскоков"!
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тут и зараз, разом з з тобою: жаба кислоока!
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нехай Богдан попрацює, може людина має потенціал - нехай спробує.
Ангелів ви не знайдете.
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"общество" (в моем лице) не просто "просит", а НАСТАИВАЕТ! Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства - Цензор.НЕТ 1608
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Два п#дара Зеленский и Богдан. Два голубых голубка. И это высшее руководство страны, тьфу противно смотреть
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и вы считаете себя «опчесвам» которое в праве увольныть Богдана ?
а сынок порошенко вас не напрягал, или оно герой ото ?
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Зеленский предложил гарантировать компании Коломойского возврат инвестиций в реконструкцию аэропорта Ивано-Франковск из госбюджета

https://biz.liga.net/all/transport/novosti/zelenskiy-predlagaet-vernut-kolomoyskomu-investitsii-v-aeroport



Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства - Цензор.НЕТ 7648



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Головний зебіле, вже двічі петиції з вимогою звільнення твого =смотрящего= набирали необхідну кількість голосів. Бо ти ж, обнюхане, може, забуло.
Якого тоді воно не йде з посади ?

Але все правильно. Ви і надалі смачно харкайте у пики вашим 73% - вони тішаться, як ви їм "служите".
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У украинского общества желание есть!
Но интернет забит НЕ украинским контентом. А к петициям на сайте,где регистрируються только граждане Украины,он относиться как к шуткам!
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Так уже две петиции подписали за его отставку. Толку 0. Как ещё общество может себя выразить?
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Та сама гілляка‏ @gillyaka_ 2 часа назад

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом має відбутися у вересні."
Якщо Кличко дозволить і якщо Богдана десь втоплять по дорозі
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Зе хотел реакцию общества и если бы общество начало резко выступать против Богдана в эти дни, то его бы уволили! А теперь если Богдан отмочит, что то, и народ разозлится и в интернете и так, то тогда Зе его сразу уволит подписав это заявление. Порядочно! Богдан под контролем общества! Мне нравится! Это, как вакцина от жлобства! Если Богдан зажрется, то народ его сможет уволить легкой рукой Зе. Теперь Богдану надо аккуратнее с тем, что говорит! Вообще, он уже заявлял, что то пророссийское, но все сошло на нет и утихло. Если еще повторится, то прощай Богдан! ))) Теперь пророссийское заявление будет соизмеримо суициду! Богдан теперь только патриотическое должен все заявлять!))) И журналисты должны следить, чтобы СХЕМ закулисных не было у него! Из за его прошлого больше ему не верю, чем верю! Поживем увидим, как он будет себя вести!
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С каких пор мин.стець начал переключил ботов на любовь к Зе?
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"Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества" - может и готов, но это не значит, что он это сделает даже если общество настоятельно попросит)))
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Оно, конечно, пока не кончился медовый период, ЗЕ-чувак может задорно резвиться - раздавать весёлые пендели и всё такое - лохмандеям полагается умиляться. Ему даже позволят превратиться не только во всесильного, но и за всё отвечающего Дона ЗЕ. Но если по завершении медового периода не будет обещанных намазываемых на хлеб и согревающих в холода бонусов, лохмандеи огорчатся, нашинкуют всё ЗЕ-стадо и сожрут как ЗЕльц.
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Дзвіночок Богданчику був з Вашингтона ))
Енергії у нього поменшало у ножках Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства - Цензор.НЕТ 8693
Не звязуйся з Кличками ))
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Разумков уже готовится проводить референдум про желание общества.
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а определять желание общества будет зеля? профанация и лапша на уши, все как он умеет
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ЖЕЛАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ! ЧТО БЫ ЗЕЛЕНСКИЙ ДЛЯ НАЧАЛА ПОСАДИЛ ВСЕХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ ЗА КОРРУПЦИЮ. И МЫ ПОДОЖДЁМ ПОКА СМЕНЯТ АЛКАША ЛУЦЕНКА, ГЛАВУ СБУ И МИН. ОБОРОНЫ. ВОТ ТОГДА ВСЕ ПОРОХОБОТЫ ПРИЧАСТНЫЕ ДО КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ ПОБЕГУТ ВСЛЕД ЗА ПОРОШЕНКОМ.
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