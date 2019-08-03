 Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Об этом президент заявил журналистам в Трускавце перед встречей с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Наши ребята - мы одна команда, мы не держимся за кресла", - заявил Зеленский, комментируя появление в СМИ написанного Богданом заявление об отставке.
"Он написал заявление, это правда - человек готов в любое время, когда общество захочет", - заверил президент.
При этом, по его убеждению, то, что официальное подтверждение того факта, что Богдан написал соответствующее заявление появились на следующий день после его появления в СМИ, не подрывает доверия к медиа.
"Я ничего не подрывал", - сказал он.
1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.
Ангелів ви не знайдете.
а сынок порошенко вас не напрягал, или оно герой ото ?
https://biz.liga.net/all/transport/novosti/zelenskiy-predlagaet-vernut-kolomoyskomu-investitsii-v-aeroport
Якого тоді воно не йде з посади ?
Але все правильно. Ви і надалі смачно харкайте у пики вашим 73% - вони тішаться, як ви їм "служите".
Но интернет забит НЕ украинским контентом. А к петициям на сайте,где регистрируються только граждане Украины,он относиться как к шуткам!
"Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом має відбутися у вересні."
Якщо Кличко дозволить і якщо Богдана десь втоплять по дорозі
Енергії у нього поменшало у ножках
Не звязуйся з Кличками ))