 Зеленский: Богдан готов сложить полномочия в любой момент по желанию общества

Об этом президент заявил журналистам в Трускавце перед встречей с будущими депутатами от партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наши ребята - мы одна команда, мы не держимся за кресла", - заявил Зеленский, комментируя появление в СМИ написанного Богданом заявление об отставке.

"Он написал заявление, это правда - человек готов в любое время, когда общество захочет", - заверил президент.

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При этом, по его убеждению, то, что официальное подтверждение того факта, что Богдан написал соответствующее заявление появились на следующий день после его появления в СМИ, не подрывает доверия к медиа.

"Я ничего не подрывал", - сказал он.

1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.