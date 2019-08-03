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Все про:Львовщина (1710) Нацполиция (9837) пьянство (702)

 Сбежавший из лечебницы на Львовщине алкоголик проник в дом пенсионерки, где пытался зарезать себя и ранил полицейского

На Львовщине 36-летний мужчина ворвался в дом пенсионерки и во время задержания сотрудниками полиции нанес ножевое ранение себе и правоохранителю.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Самборский отдел полиции 2 августа, около 22.00, поступило сообщение о том, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, которая обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно, что представляло угрозу владелицы квартиры.

На требование сотрудников полиции отдать ножи, которые как выяснилось впоследствии он взял в квартире женщины, и выйти из дома – мужчина не реагировал, стал угрожать сотрудникам полиции и неожиданно нанес сам себе ножевое ранение в живот.

Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение.

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Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских заведений области, который он самостоятельно покинул накануне.

Пострадавший во время задержания сотрудник полиции и злоумышленник госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

Источник: https://censor.net.ua/n3141106
 
 
 Топ комментарии
 
яке уголовне? больного бєлки прєслєдовали
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проведал "белок" с ответным визитом... На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського - Цензор.НЕТ 457
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яке уголовне? больного бєлки прєслєдовали
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А очередность не нарушена,вот и доверяй истенности СМИ.Вроде информацию донесли а исказили о-го-го.Что уже говорить про политические события.
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Не одно доброе дело не остается безнаказанным.Дали бы ему сделать харакири и все было бы нормалек.. Сбежавший из лечебницы на Львовщине алкоголик проник в дом пенсионерки, где пытался зарезать себя и ранил полицейского - Цензор.НЕТ 999
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Ну вот, теперь мужик вообще сопьется На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського - Цензор.НЕТ 9865
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Он рвался в Трускавец, облобизать царственную длань.
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Знайомі працюють на скорій і всі говорять одне і те саме,половина викликів це до тих хто в запої і неможе вийти,і тих кого хопив біляк.
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Та з нашими суддями, типу Вовка, може виявитись, шо то пєнсіонєрка увірвалася в дурдом, і порєзала главврача, коли він робив бєлке пєдікюр...

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проведал "белок" с ответным визитом... На Львівщині алкоголік утік із лікарні, заліз до будинку пенсіонерки, де намагався зарізати себе і поранив поліцейського - Цензор.НЕТ 457
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