 Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце. ФОТО

Глава государства прибыл на место проведения курсов около 14 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Общение проходит без прессы.
По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлится менее часа.
Фото - Юрий Мысягин/Facebook
С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Лекции им читают профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.
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Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.
серия первая - слияние...
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Може набагато розумніше не допускати до влади несамостійних блазнів-придурків, різноманітних авантюристів та інфантілів-зебілів, які не мають ніякого досвіду, знань та вміння? Не голосувати за блазнів, клоунів та перефарбованих ригІв,ні?
Тільки Ваші слова марні ...
Примітивне населення зеУкраїни таке не розуміє.
Воно буде вибирати дебілів на зло усім і всьому (і своїй же країні, в якій вони живуть, і здоровому глузжу), але при цьому корчать з себе великих "борців" і "скидальників": нє то начньот дєлать - винєсєм ...
Винесе воно, одне з другим, "герої".
Чим це обернеться для країни (чи вона лишиться, а якщо так - то в яких межах) і скільки людей складе голову та проллє кров - виродкам наплювати. =ані всєх сдєлалі=.
цей вік вже довше ніж вік і кінця не бачу.......
Почему говнари терпят оскорбления? А потому, что говнари и пришли, думая, что бабосов щас отожмут