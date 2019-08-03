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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2369) Трускавец (33) Слуга народа (200)

 Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посещает будущих парламентариев от своей партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят интенсивные обучающие курсы.

Глава государства прибыл на место проведения курсов около 14 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Общение проходит без прессы.

По информации некоторых представителей партии, ожидается, что встреча продлится менее часа.

Зеленский проводит встречу с депутатами партии Слуга народа в Трускавце 01

Фото - Юрий Мысягин/Facebook

С 29 июля по 4 августа будущие парламентарии проходят курсы в Трускавце. Лекции им читают профессора Киевской школы экономики и специалисты из разных сфер.

Также на Цензор.НЕТ: Американская компания отчиталась о расходах на улучшение имиджа Зеленского, его команда говорит, что никого не нанимала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 21 июля. Ожидается, что парламент нового созыва проведет свое первое заседание в начале сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3141104
 
   
 Топ комментарии
 
Я еще не сложил для себя окончательного мнения ни о Зеленском, ни о его депутатах, но наличие среди них таких типов, как Бужанский и Дубинский являются ложкой дегтя в известной бочке, даже если все остальные херувимы и ангелы. Зеленский проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа" в Трускавце - Цензор.НЕТ 2690
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предполагаю, что в таком составе 95 квартал ещё не гастролировал)
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Ещё когда начали всплывать имена бывших рыгов, бандюков, прожённых напёрсточников -- Разумкова, Портнова, Бабломойского, Богданчика..Где явно была видна связь этой кодлы..любому кто не ЗЕбил стало ясно что будет тупо ротация свиней у корыта. Причём не только на таких же воров, но ещё и на прокремлёвско сепарских ЗЕсвинарчуков.
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Сегодня в программе обучения тренинг от преЗЕдента. С роялем.
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идиот раз новый сериал.
серия первая - слияние...
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Вий різноманітних 🐷прикоритників, вже реально задовбав. Вони начибто не бачать що вже зроблено (а може і бачуть і перелякані з того, що корито від них забирають), зате кожний перший з них містечковий ностардамус, який вже усе знає як буде погано.

🤑
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Будет не очень здорово, как минимум. Про себя: у корыта не стоял, на Мальдивы не ездил. Но читал историю, и знаю, как не очень здорово доверять тем, кому доверять нельзя. И чем это заканчивается.
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Будем посмотреть...вынесем и этих...
😁
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А вот это и есть то, о чем говорил раньше и говорю сейчас. Нельзя выносить, только уж в совсем крайнем случае. Начнем выносить, получим удар от России как минимум по югу: Херсон, Одесса и т.д. под видом защиты от тех, кто решил вынести законную власть. Это то, что было на Донбассе и в Крыму. Они, заодно, получат воду в Крым. В пылу борьбы со свинарчуками совсем забыли про Путина, а напрасно. Мы сами себя посадили на шпагат и встать с него будет очень непросто.
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Для чого виносити кожен раз через кров, страждання, майдани і ставити країну перед ризиком розвалу на радість обісРашки? А вона тоді допоможе, це точно.

Може набагато розумніше не допускати до влади несамостійних блазнів-придурків, різноманітних авантюристів та інфантілів-зебілів, які не мають ніякого досвіду, знань та вміння? Не голосувати за блазнів, клоунів та перефарбованих ригІв,ні?
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+++++
Тільки Ваші слова марні ...
Примітивне населення зеУкраїни таке не розуміє.
Воно буде вибирати дебілів на зло усім і всьому (і своїй же країні, в якій вони живуть, і здоровому глузжу), але при цьому корчать з себе великих "борців" і "скидальників": нє то начньот дєлать - винєсєм ...
Винесе воно, одне з другим, "герої".
Чим це обернеться для країни (чи вона лишиться, а якщо так - то в яких межах) і скільки людей складе голову та проллє кров - виродкам наплювати. =ані всєх сдєлалі=.
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иногда кажетеся - век идиотов никгда не закончится - нашествие какое то... Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 2685
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дуже надіюся але не впевнений,,,
цей вік вже довше ніж вік і кінця не бачу.......
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Пане , без метушнi... Все буде чiкi-пiкi, без шума и пыли... Хлопцi пройшли суворий вишкiл. Не зтерплять свавiлля, та й стерновий вихвалявся, шо если шо, сам уйдет...
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згоден - депутати пройшли курс до вступу до дідсадку - це не може не всіляти надію.... Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 1463
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когда этих говнарей обозвали пустышками, почему хотя бы одни не встал и не скзал: мы - говнари и никто, значит и ********** говнарь и ничто?
Почему говнари терпят оскорбления? А потому, что говнари и пришли, думая, что бабосов щас отожмут Зеленський зустрічається з депутатами партії "Слуга народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 1318
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блин, какой там более часа . По фото видно , шо чел - в кроссовках, джинсовой тужурке, явно не представительский вид - а вид отпускника-грибника... Горе-горе... До чого ми (як електорат) докотилися, вибрали того , який не мае навiть в этикетi тями... Ще б прихватив з собов свою половину в босонiжках..
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Господи! Якиц там етикет, коли воно борщ виделкою їсть?!
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Фото справа налево, ноги под столом: самый правый ноги держит как девчонка - романтик, следующий , как бы тужится-тужится, да ничего у него не получается, третий ваапше присел на бутылку, крайний слева и того похлеще - так ноги скленчивает тока тютя матютя, одним словом, макух, та й годi.
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ЗЫ... макух, або кульковальцювальник...
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Теж звернув увагу на ноги: щонайменше двоє учасників не впевнені в собі.
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а мо, 2 крайних "игриво расслабленных", Богдан шо бык, зе готов "истерично стартануть", шо Анатолий Барыгин-Амурский ( Гайдай по Михаила Зощенко)
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Рамки металлоискателей, вскрытые канализационные люки, будущие депутаты проходящие рамки без обуви - президент Зеленский встречается со своими депутатами.в Трускавце. 😀
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Фото депутатов решили не публиковать
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А Лєнці вже доповіли, з ким він там зустрічається?
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Всё правильно делают. Нехай 8% лопнет от злости.
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