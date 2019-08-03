 С начала суток - обстрелы под Крымским, Майорским и Марьинкой, ранен 1 боец

Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала этих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксировано три вооруженных провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом минометы запрещенных калибров противник не применял ... С начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение, сейчас он получает медицинскую помощь", - отметил Мотузяник.

Так, по его информации, под огнем российских военных формирований находились защитники Крымского, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а также защитники н.п. Майорск - там они совершили несколько выстрелов по позициям ВСУ из подствольного гранатомета.

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Кроме того, по словам Мотузяника, российские войска открывали огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС вблизи Марьинки на Донецком направлении.

Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня, подчеркнул представитель Минобороны.