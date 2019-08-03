 С начала суток - обстрелы под Крымским, Майорским и Марьинкой, ранен 1 боец

Об этом заявил в субботу на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ.
"С начала этих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции зафиксировано три вооруженных провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом минометы запрещенных калибров противник не применял ... С начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение, сейчас он получает медицинскую помощь", - отметил Мотузяник.
Так, по его информации, под огнем российских военных формирований находились защитники Крымского, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а также защитники н.п. Майорск - там они совершили несколько выстрелов по позициям ВСУ из подствольного гранатомета.
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Кроме того, по словам Мотузяника, российские войска открывали огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС вблизи Марьинки на Донецком направлении.
Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня, подчеркнул представитель Минобороны.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
а вот, что между ними (девочкой и журналисткой) подсказала мама... но этого я не спрашиваю
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
Негативно налаштовані по відношенню до Вашингтону 72% респондентів. При цьому Київ вважають ворожим половина 48% відсотків опитаних кацапів, а Анкару - 29 відсотків.
«Ведомости».
Последние события в армии и вокруг нее не могут не вызывать тревогу. Прежде всего, ситуация на линии соприкосновения в последние дни демонстрирует резкое усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ. Решения ТКГ в Минске о начале разминирования в районе моста около Станицы Луганской и "зеркальное" начало демонтажа оборонительных сооружений означает только ослабление наших позиций на этом крайне важном стратегически направлении.
Уже очевидно, что оккупационные власти не собираются выполнять свои обязательства, зато все боевики в районе Станицы Луганской получили повязки несуществующего Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). И все. Это типичный российский подход, когда в рамках Минских соглашений и интеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нам предлагают просто объявить амнистию и взять боевиков из "Корпусов Народной милиции" на содержание Киева. Фейковые "миротворцы" на российско-украинской границе - из той же серии.
Мало того, последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.
Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить. И это на фоне того, что армия испытывает реальные проблемы с укомплектованностью.
Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. Так, не зря, например, Министерство обороны Украины объявило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Вполне вероятно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?
И еще: для того, чтобы полностью выполнить требования россиян и обезопасить себя от гнева нового президента, генералы решили вопрос с частично контролированными вооруженными формированиями. Очень быстро с фронта был выведен полк НГУ "Азов", командование и личный состав которого имели свои представления о выполнении того или иного приказа.
Михаил Жирохов, военный эксперт, http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000