 Ожидаем, что новый Кабмин до 15 сентября внесет проект бюджета на 20-й год, - избранный нардеп СН Гетманцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал избранный народный депутат от "Слуги народа", ответственный за налоговую политику советник президента Данил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - отметил он.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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