Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал избранный народный депутат от "Слуги народа", ответственный за налоговую политику советник президента Данил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - отметил он.
Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
Предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали завозить уголь марки Т 0-50, согласно подписанному новому договору. И "официально" якобы закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является нонсенсом, ведь раньше у проклятых оккупантов и террористов уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине. Так с такими продажными "Слугами " оккупантов и сепаратистов -террористов а не "Слугами" украинского народа и до капитуляции скоро дойдём.....