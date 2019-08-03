EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Экономика
  816  12
Все про:Кабмин (11065) Гетманцев (10)

 Ожидаем, что новый Кабмин до 15 сентября внесет проект бюджета на 20-й год, - избранный нардеп СН Гетманцев

В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал избранный народный депутат от "Слуги народа", ответственный за налоговую политику советник президента Данил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", - отметил он.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Читайте также: Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3141102
 
 
 Топ комментарии
 
кабмин назначает рада, рада начнет работать с сентября, то есть кто будет в кабмине еще не известно. но бюджет должен быть подан уже в середине сентября, или кабмин ручной будет или в кабмине будут супермены, вот дела.
 показать весь комментарий
 
поначалу ожидали, что клоун после вручения ему булавы что-то скажет, наметит курс страны в будущее... Напрасно ждали, ничего умного он не сказал. Потом ожидали, что вот пройдут 30 дней его президентства - тогда он что-то скажет толковое... Опять ничего. Потом стали ждать, что от что-то сокровенное скажет после избрания нового состава Верховной Рады... Опять молчок. Теперь фантазии, что будет бюджет... Ха-ха-ха..., только что избранные неофиты-недоросли с начальным образованием, которых только начали учить где какие кнопки существуют - и эта пустышка составит бюджет??? Да они кнопки в туалете будут путать с кнопками для голосования... Боже, спаси Украину!!!
 показать весь комментарий
 
Обалдеть! За 2 недели, не имея ни малейшего понятия, что такое бюджет? Стадо "Трускавец-2019" имени 73%. Это не депутаты. Это дрянь какая-то.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кабмин назначает рада, рада начнет работать с сентября, то есть кто будет в кабмине еще не известно. но бюджет должен быть подан уже в середине сентября, или кабмин ручной будет или в кабмине будут супермены, вот дела.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, вісімсот томів бюджету - за десять днів. Реальніше було би сказати: три місяці.
 показать весь комментарий
 
 
Или они УЖЕ знают, кто будет премьером и членами Кабмина, и те уже готовят проект бюджета...
 показать весь комментарий
 
а може його вже приготують і кабміну просто покладуть на стіл.
 показать весь комментарий
 
Даже если предположить что кабмин сформируют в первый же день, до 15 сентября они смогут внести только проект бюджета составленный старым Кабмином, а вернее Минфином. Правда это всего лишь проект и цифры смогут менять в уже новой раде.
 показать весь комментарий
 
Обалдеть! За 2 недели, не имея ни малейшего понятия, что такое бюджет? Стадо "Трускавец-2019" имени 73%. Это не депутаты. Это дрянь какая-то.
 показать весь комментарий
 
 
Обличчя депутата нової Верховної ЗРади Татяна Грищенко стала депутатом від партії "Слуга народу" по 66-му округу, повідомляє Національне бюро розслідувань України, яке цитує видання Вголос. І це Слуга народу Тетяна Грищенко
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала). У минулі вибори раптом від бандитів ригоАналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що ростійно спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, оргії, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Виборці Малина в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її непорядних подружок і рідних", - пише видання. А тепер зрозуміло, що виходячи із результатів виборів до парламенту, пропрезидентська партія українофобів с таких як Грищенко «Слуг народу» отримає однопартійну і скоріше що антиукраїнську більшість у Верховній ЗРаді.
 показать весь комментарий
 
поначалу ожидали, что клоун после вручения ему булавы что-то скажет, наметит курс страны в будущее... Напрасно ждали, ничего умного он не сказал. Потом ожидали, что вот пройдут 30 дней его президентства - тогда он что-то скажет толковое... Опять ничего. Потом стали ждать, что от что-то сокровенное скажет после избрания нового состава Верховной Рады... Опять молчок. Теперь фантазии, что будет бюджет... Ха-ха-ха..., только что избранные неофиты-недоросли с начальным образованием, которых только начали учить где какие кнопки существуют - и эта пустышка составит бюджет??? Да они кнопки в туалете будут путать с кнопками для голосования... Боже, спаси Украину!!!
 показать весь комментарий
 
 
А новые руководители крупнейшей энергогенирирующей компании "Центрэнерго", поставленные командой украинофобов ЗЕбилов сразу после прихода эксклоуна ..резидента к власти, тут же принялись за возвращение старых преступных схем, связанных с закупкой угля у наших проклятых врагов -коллаборационистов. Продажные ЗЕбилы впёрли своего генерального директора "Центрэнерго" В.Потапенко. Директором по материально-техническому обеспечению компании стал его кум А.Уваров. Именно они и начали игнорировать закупку угля у украинских государственных шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Вместо этого начали покупать уголь добытый из оккупированной кремлём бандитской резервации "лугандония - днр". Об этом уже вовсю хвастаются кровавые нелюди сепаратисты - террористы которые откровенно заявляют что вырученные бабки от "укропов" теперь идут на войну с этими же "укропами"
Предприятия "Центрэнерго" силами фирмы "Нафта Форс" начали завозить уголь марки Т 0-50, согласно подписанному новому договору. И "официально" якобы закупают этот уголь в Кемерово, а отгружают с ООО ГОФ Прокопьевская", что само по себе является нонсенсом, ведь раньше у проклятых оккупантов и террористов уголь этих марок не покупали, обходясь добытым в Украине. Так с такими продажными "Слугами " оккупантов и сепаратистов -террористов а не "Слугами" украинского народа и до капитуляции скоро дойдём.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх