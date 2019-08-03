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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2369) Львовщина (1710) медицина (1832) туризм (1133) визовый режим (424) безвизовый режим (1402)

 Зеленский предлагает отменить визы с рядом стран, чтобы их граждане ехали в Украину лечиться

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми стоит отменить визовый режим. Цель - развитие в Украине медицинского туризма.

Об этом государства заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, где он находится с рабочей поездкой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел. Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в комментариях в фейсбуке требует от Иванчука оплатить постройку дороги на 175 миллионов. СКРИНШОТ

Председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время совещания рассказал, что на Львовщине насчитывается 7 бальнеологических курортов, более 200 источников минеральной воды различных типов. В общем Львовщина, по его словам, имеет большой потенциал в развитии пластической хирургии, стоматологии, санаторно-курортного и реабилитационного лечения, офтальмологии и в сферы репродуктивного здоровья. Немало проектов по развитию медицинского и оздоровительного туризма успешно развиваются, но существует и ряд проблем, отметил Мальский.

По его словам, для развития украинского медицинского туризма в настоящее время стоит больше популяризировать его в мире и создать более благоприятные условия для иностранцев, желающих приехать к нам на лечение. "Средний чек иностранного туриста, который оставляет его в Украине, насчитывает 2-2,5 тысячи долларов за курс лечения. Это немалые средства", - сказал председатель Львовской ОГА.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий

Он также рассказал, что раньше большинство иностранных туристов, которые приезжали на оздоровление в Украину, были гражданами России, сейчас ситуация кардинально изменилась. "И мы чувствуем, что регион развивается. Поэтому хорошим шагом было бы расширить безвиз, потому что для граждан многих стран нужна виза в Украину, и некоторые предложения по этому поводу высказываются", - отметил Мальский.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.

Источник: https://censor.net.ua/n3141101
 
   
 Топ комментарии
 
Ага. А як же : «Супрун унічтожила мєдєцину !!!!
?
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Для граждан нормальных стран, для европейцев визы и так в Украину не нужны.

Какие страны имеет в виду зелёная сопля? Что он вообще несёт?

Одно идиотское предложение за другим...какой-то хамчик с Привоза или современный дурачок Манилов.
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Если и арабские, то из самых бедных. зелёная сопля реально идиот.
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Нарыл в архивах 2014-го. "ЛНР2037"

Донбасс-2037
Абсолютно фантастический рассказ о недалеком будущем Свободного Донбасса.
- Ну ты мне скажи, братэла, ну чё вы нас, донбасян, так ненавидите? Не слышите нас по жизни? Ты ж видишь, документы на троллейбус в порядке, так пропускай!
Украинский лейтенант в форме «Службы охраны Донбасской Зоны» на секунду оторвался от бумаг, в которой указывалось, что данный троллейбус списан муниципалитетом г. Никополь за негодностью и передан в качестве гуманитарной помощи народу Лутугинской народной республики.
- Ну что вы, что вы, - на чистом донбасском языке ответил лейтенант, - мы с огромной теплотой и заботой относимся к жителям всех республик Донбасса!
- Не лей тут мне, Жжёного не надуришь! Я вас, хохлов, давно знаю. Ненавидите нас, бо завидуете нашей духовности! Думаете, если автобанов попанастраивали и жрете в три горла, так лучше нас стали? А вот и хрен!
Лейтенант вздохнул, отдал документы и махнул рукой, мол, проезжай, бедолага. Жжёный тут же отдал приказ трогаться, и колонна из БТРа и привязанного к нему троллейбуса отправилась в неблизкий путь вглубь Зоны, до родного Лутугино.
Хохлы остались позади, и на душе Жжёного сразу полегчало. С хохлами всегда тяжело. Хрен поймешь, чего им надо! Например, им жутко не нравилось, что донбасяне ездят на БТРах. Зыркают на тебя, как на прокаженного! А в Донбассе все проще и понятней, по-людски. А то, что убивают почем зря, так и правильно, все равно жрать нечего. Единственно, что человеческого Жженый видел в хохлах - это любовь к футболу, хотя они больше смотрят его в каких-то «тридэвизорах», а не по понятиям, на стадионе.
- Братан Президент, - обратился к Жжёному один из двух его сотоварищей, бывалый бандюган Матвей, - подъезжаем к Макеевскому Паханату! Может объедем его, уж больно они нас, демократов, не любят.
Это была правда. Макеевские страсть как не любили лутугинских и других, у которых были выборы. Сами макеевцы мерялись на кулаках и так выявляли нового Пахана.
Жжёный слегка призадумался. Легко сказать, объехать! По одну сторону от Паханата располагалось здоровенное водохранилище, а по другую змеился наземный тоннель-углепровод, охраняемый чеченами. По тоннелю, уходящему в далекую даль, чечены переправляли в Украину добытый в Донбассе уголь. Охрана была злобная, и при попытке приблизиться к тоннелю стреляла на поражение настоящими пулями. Рискованно!
Но и ехать напрямик невозможно, бо отожмут троллейбус. Три вооруженных мужика - сила немалая, но макеевские считались на Донбассе особо лютыми. Решили все-таки свернуть с трассы и объехать водохранилище, тем более что и трассы никакой не было, только память о ней. Да и ехать через развалины Харцызска не хотелось из-за огромных крыс, которые могли повредить волам, тащившим БТР и троллейбус.
Караван взял курс на север. Места были унылые, малолюдные, и следующие двое суток прошли спокойно. Лишь однажды мимо БТРа просвистела пара стрел, выпущенных местным фермером, владельцем огромного конопляного поля. Фермера быстро порешили, а недозревшей коноплей затарили почти половину троллейбуса.
Больше происшествий не было. Старый Матвей настолько расслабился, что перебрался в троллейбус, где роскошествовал на мягких сидениях, пожевывая ароматную коноплю. Жжёный тоже с удовольствием покинул бы раскаленный БТР, но не по чину Президенту свободной демократической республики передвигаться по Донбассу как лоху. Конечно, раньше он и сам был лохом, и (страшно вспомнить) работал у чеченов на шахте им. Ахмада Кадырова. Но его выгнали по беспределу, после того как он прирезал и пустил на мясо шахтного осла. С тех пор началась настоящая, вольная жизнь, принесшая Жжёному четыре шрама на теле, ожег на лице и роскошную золотую цепку Президента Лутугинской республики.
Но сейчас приближались новые выборы, и троллейбус должен был стать тем щедрым куском, которым он заткнет пасть стремному электорату и позволит вновь отписать сочный щелбан главному конкуренту, Пузану.
Так, без происшествий, они проехали мирные развалины Енакиевского Пацаната, где в давние времена власть захватили малолетние пацанчики и умудрились всего за пару лет перебить всех жителей, а затем и друг друга. Было тихо и безветренно.
А потом пришла беда. Ночью на караван напали волки и крепко погрызли Матвея. Дурень оставил двери открытыми, чтобы не задохнуться ароматом сохнущей конопли, и за это едва не поплатился. Смотреть на умытого юшкой старика было невозможно. Жжёный хотел было пришить доходягу, но второй сотоварищ, Крыса, смекнул, что совсем недалеко, под Дебальцево, работала укропская Миссия, где были настоящие врачи.
Меньше всего Президенту хотелось ехать к заносчивым хохлам на поклон, но и верного подданного терять не хотелось. Тем более, Миссия находилась по пути в родную Республику.
Официально укропский анклав назывался «Гуманитарно-просветительской миссией ЕС» и представлял собой участок земли среди выжженной степи, огороженный высоким железобетонным забором. У металлических ворот охранников не оказалось, но когда Жжёный попытался войти, откуда-то с боку раздался голос невидимого укропа: «Хто вы йе и чёго бажайетэ». Президента передернуло от невыносимого отвращения к «мове», но он нашел в себе силы ответить. Невидимый голос тут же перешел на донбасский и объявил, что они могут пройти, предварительно сдав оружие. Жжёный знал об этом идиотском правиле, но все же покочевряжился немного для понту. Однако оружие снял и положил его в ящик, выехавший прямо из бетонной стены.
- Слышь, сопрете тралик, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но невидимый голос даже не ответил. Испугался, наверное.
На территории Миссии оказалось неожиданно зелено. Вдоль аллеи стояли бюсты каких-то мордатых укропских Президентов, имена которых Жжёный даже не запоминал, потому что они не слишком вмешивались в дела Свободной Зоны. «Подумаешь, памятников понаставили», - ничуть не завидуя, подумал Жжёный. На территории Донбасса тоже было целых два памятника. Первый лежал недалеко от кротоводческой фермы в Луганске и изображал конного Жириновского, автора ненаписанной конституции Новороссии. Второй памятник находился недалеко, в Стаханове, и посвящался героям, сбившим укропский «Град», который, как рассказывали старожилы, некогда подлетал к мирным донбасянам и расстреливал их в упор. Не по-пацански поступал, в общем.
Тут он услышал детский смех. На лужайке сидели донбасские дети в разноцветной одежде и изучали разные языки - донбасский, укропский и пиндосский. Жжёный хотел было выматерить детей-предателей, но в этот момент к нему подъехала самодвижущаяся машина, из которых выскочили дюжие укропы в зеленых халатах и молча схватили Матвея, свисавшего с плеча Президента.
- Слышь, не вылечите пацана, я всех тут урэкаю, - грозно прикрикнул Жжёный, но мужики в зеленом даже не ответили. Испугались, наверное.
Выбравшись с территории Миссии, Жжёный вздохнул полной грудью. Перед ним лежала степь, выжженная и вольная, дарующая свободу и истинную духовность всем, кто не лох.
Поредевший отряд продолжил свой нелегкий путь. Рассусоливать времени не было, успеть бы до выборов! Чтобы волы двигались быстрее, Жжёному пришлось выкинуть нахрен коноплю, тем более что кайфу от нее почти не было. Крыса попытался было вякнуть, но тут же получил прикладом в зубы и затих.
А когда от троллейбуса отодрали пару тяжеленных деталей, волы пошли еще быстрее. Деталей было жаль (металлолом!), но опоздать на выборы было западло!
И они успели!
Народ уже вовсю кучковался на центральной площади Лутугино, готовясь к свободному волеизъявлению. Наконец показалась красочная кавалькада: ревущие волы, Жжёный на броне, в сияющей золотой цепке Президента, и диковинный, почти новый троллейбус, расписанный непонятными укропскими словами навроде «Житлобуд» и «Нікопольські ласощі».
Колян из его бригады подбежал к БТРу и сунул Жжёному маляву. Жженый мельком прочел и сунул бумажку за пазуху, так как приметил Пузана, гордо стоявшего в окружении нескольких старух. Настроение Президента тут же улучшилось: возле Пузана лежал лишь одинокий серый мешок. И больше ничего предложить электорату он не мог! Победа была у Жжёного в кармане.
По праву Президента он выступал с выборной речью первый.
- Любимый мой, дорогой народ Лутугинской народной республики! Пять лет я заботился о вас, защищал от успенских уродов, взорвал их мост и почистил наш колодец! А теперь я дарю народу ЛНР этот роскошный подарок - настоящий троллейбус, отбитый с боями у хохлов! Теперь вы не будете ютиться в сырых копанках и землянках, а сможете ночевать на его мягких сиденьях! Голосуйте за меня!
Народ яростно захлопал Вождю, но, к удивлению Жжёного, Пузан не только не пришел в уныние, но даже стал улыбаться.
Взойдя на возвышение, торжествующий конкурент произнес:
- Люди ЛНР! Если вы изберете меня, я подарю вам этот мешок гречки! Каждому достанется по килограмму настоящей российской гречки, и еще разыграем в лотерею четыре банки северокорейской тушенки! Это говорю вам я, ваш будущий Президент!
Дальнейшую речь Жжёный уже не слушал. Шансов на победу не было. Это был крах, провал, катастрофа!
Только одно в этой безнадежной ситуации согревало душу Жжёному. В маляве за пазухой луганская братва звала его на товарищеский матч «Зари Новороссии» с «Бока Хуниорс». Впервые в жизни Жжёного на Авангарде состоится международный матч! Этому многое препятствовало. Нижнетепловская станция WOEL (ВОЛ - всемирного орбитального лифта) уже неделю на реконструкции. Однако несмотря на продолжающиеся обстрелы Счастья бумерангами, аргентинцы после часового путешествия из Буэнос-Айреса благополучно спустились с орбиты на счастьинской станции WOEL и уже через полдня на дилижансах приехали в Луганск.
Но несмотря на
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Только одно в этой безнадежной ситуации согревало душу Жжёному. В маляве за пазухой луганская братва звала его на товарищеский матч «Зари Новороссии» с «Бока Хуниорс». Впервые в жизни Жжёного на Авангарде состоится международный матч! Этому многое препятствовало. Нижнетепловская станция WOEL (ВОЛ - всемирного орбитального лифта) уже неделю на реконструкции. Однако несмотря на продолжающиеся обстрелы Счастья бумерангами, аргентинцы после часового путешествия из Буэнос-Айреса благополучно спустились с орбиты на счастьинской станции WOEL и уже через полдня на дилижансах приехали в Луганск.
Но несмотря на это, голова стремительно наливалась раскаленным свинцом. Теряя от жары и отчаяния остатки сознания, он даже не почувствовал, как Крыса снимает с него Золотую цепку Президента, чтобы отдать ее новому лидеру Лутугинской народной республики, оплоту демократии Свободного Донбасса.
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Я думал шоб в Украину лечица ехали нужно технологии, науку, медицину развивать, а у ЗЕкловуна оказываеца нужно просто визы отменить...И граждане каких стран поедут лечица в Украину?? Чад? Судан? Зимбабве??
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ого...аж три страны осилили....
-может вам с глухой деревни прокатится в городском трамвае возле украинских медвузов,-там в десяток раз больше стран увидете..
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Медвузы в Украине не занимаются лечением. Возможно, где-то в другой параллельной реальности.
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В итоге подорожает вся медицина...для всех.
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...кто нибудь там это понимает..? А им пофиг они в Феофании за детьми народа лечатся
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Да тогда это выглядело весело и смешно.
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Наша медицина достигла того высоко уровня что наладила на прямую сотрудничество с всеми похоронными организациями !!!
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Напрямую - слитно. Налагодіть, пане, свій зв'язок з рассєянським Ізиком та грамотою.
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Учитель кацапского языка а не пошел бы ты бродить в сад !?
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А насчёт изЫка, игореша, так ти ж ніякого нормально не знаєш, ні рассєянського койне, ні мовою не володієш. Чи просто соромишся?
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я владею Украинским почти досконально - но писать на нем не умею т.к. не учил его в школе..
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так вам же не о правописании заметили,а о тугоумии...
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володію українською майже досконально)

це дуже добре. пробуйте також писати, нехай навіть спочатку з помилками, тоді буде зовсім чудово. Всіляких гараздів, пане.)
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Так оно так и есть, врачи скорой продают за 500-1000 гривен каждого покойника похоронной конторе, к которому их вызывают засвидетельствовать смерть. А в больницах вообще конкретными "похоронками" прикормленный морг.
А то что на тот свет отправляют "лечением", так то уже вообще мелочи жизни!..
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Готовьтесь к вспышкам спида, лихорадки, собачьего гриппа, эболы ,туберкулеза и так далее, все вам привезут
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сплю и вижу как германцы, швейцарцы,австрийцы и другие рвуться лечиться в Украину )
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Секс туризм.всем выше перечисленным красоты Украины с совковым сервисом нах не вперлись.
Все старые извращенцы в гости к нам,Зе рекомендует
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Что не говори хорошо когда ты владелец клиники , а твой друг президент ))
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Сам пиз*дит на Супрун и тут же предлагает лечиться в Украине. Сам пи*дит на Порошенко, а на саммите ЕС хвастался достижениями Порошенко. Придурок....
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Едут лечиться из развитых стран, так как у них цены в 10-20 раз выше. Особенно по стоматологии с их пломбами по 1.5 тыс долларов. А из развитых стран и так виз к нам не нужны. К чему этот очередной пук зеленского?
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К тому, что частные клиники хотят лечить арабов и африканцев.
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..а заразиться от них "экзотикой"не хотят?
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Вообще то клован должен думать про здоровье украинцев, ну или как минимум про здоровье зебилов.
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В Одесі багато машин з номерами не визнаної ПМР (Придністровської Молдавської республіки). Це ж те саме що і ДНР та ЛНР.
Як ви думаєте, коли будуть в Україну пускати ЛДНР?
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А яка проблема для України з такими сраними номерами не впускати? Не зрозуміло.

Нехай прорашистське лайно з дИр їде у молдовські органи та вравляє номери на нормальні, молдовські. Що, хіба Україна визнає рашистські сепаратистські анклави? Чому тоді пропускає з такими номерами та документами? якась негарна, непослідовна позиція.
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От еще за 2013-й го нарыл в архиве

Рисовый сок
Жила-была страна Украина. Многие люди живут по принципу все купить и порешать. Жители западной части страны ездили на заработки на запад, а восточной на восток. При

этом эти две части недолюбливали друг друга по простой причине. По их мнению, если начнется сближение с какими-то из соседей (на востоке или на западе), соответственно

ухудшатся отношения с соседями на противоположной стороне. Поэтому тем, кто ездил на заработки на "ухудшившуюся" сторону, придется ездить на более дальнюю

"сблизившуюся", а это дополнительные расходы на железнодорожные билеты. Так и жили до 24-го августа 2013 года.

В этот день в Киеве произошло ДТП на ул. Крещатик. Большой внедорожник новой модели под управлением генерального прокурора, двигаясь на высокой скорости, пробил

ограждение и совершил столкновение с танком "Оплот", который двигался в колонне военной техники в составе военного парада. В результате столкновения танк отбросило на

гостевую трибуну, где погибло 308 человек. Стоявшие на трибуне президенты России и США практически не пострадали, отделавшись ушибами и ссадинами, от госпитализации

отказались и вскоре уехали из Украины вместе со своими посольствами. Водителя внедорожника спасли сработавшие подушки безопасности, а экипаж танка - броня и

современная динамическая защита. По словам свидетелей, первыми оказавшихся на месте ДТП, от водителя внедорожника исходил сильный запах алкоголя. ДТП получило большой

общественный резонанс. Президент поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки провести беспристрастное расследование и наказать виновных.

В результате расследования выяснилось, что танк был технически исправен и экипаж танка существующие правила проведения военных парадов не нарушал. Экспертиза

определила, что непосредственной причиной ДТП стал износ двух сайлентблоков верхнего стабилизационного рычага подвески заднего правого колеса внедорожника, из-за чего

машина потеряла управление. Содержание алкоголя в крови водителя внедорожника вызвано приемом противопростудных препаратов, что подтверждается медицинской справкой. На

водителя наложен административный штраф 255 грн. за то, что он не включил указатель поворота, когда выезжал на Крещатик (это зафиксировали многочисленные телекамеры).

Результаты расследования вызвали у общественности недоумение и начался исход из страны. Исход продолжался 40 недель. Уехали все, кто был способен к какой-либо

умственной или физической работе. Остались три категории населения - гаишники, прокурорские и копатели. Первые две категории нужны, так как в любой европейской стране

во главе угла закон и порядок. Последние остались по экономическим причинам - цена ведра угля выросла до ста долларов. Нужно отметить, что для экономики страны все это

имело определенный положительный эффект. Впервые за многие годы принят бездифицитный бюджет. Ноль доходов - ноль расходов. Жилье стало доступнее - квартиру в центре

Киева можно купить за 50-60 долларов, а пентхауз за 90-100 долларов. Проблемы с продовольствием и электроэнергией были быстро решены. Электричество бесплатно

поставляет Россия, руководствуясь геополитическими причинами, а продуктами помогает Северная Корея. Были и проблемы. Например, для того, чтобы купить для президента

билет на самолет Минск - Нью-Йорк (для участия в саммите мировых лидеров), бойцы из личной охраны президента полдня тормозили проезжающие машины на ул. Банковой и

собирали деньги.

Через некоторое время из страны стали уезжать и копатели. В конце концов в Украине остался один копатель - Петро. Он жил в небольшом поселке южнее г. Снежное. Каждое

утро на своей "Таврии" он выезжал на копанку. Вернувшись вечером с углем домой, Петро смотрел по телевизору любимые "Пусть говорят" и "Программа Время", ужинал икрой,

заедая ее консервированной фуагра (за бочку которой пришлось отдать последнего домашнего гуся), запивал это дело двумя-тремя стаканами хенесси передайз, ящик которого

он выменял на полтора ведра угля и крепко засыпал, восстанавливая силы перед рабочим днем.

Однако такое планомерное и неспешное течение жизни Петра изменилось. За неуплату коммунальных платежей у него отсудили дом в Киеве и передали посольству Науру. Чтобы

выкупить все 385 квартир в этой высотке, Петро вкалывал на копанке почти 7 меяцев. После этого и Петро решил свалить.

В один прекрасный день Петро проснулся, умылся, позавтракал, завел машину и поехал на работу. Дорога длиной 9 километров занимала много времени. Приходилось снижать

скорость на постах ГАИ и пропускать множество переходящих дорогу прокурорских на многочисленных пешеходных переходах. Петро всегда старался соблюдать все правила, но

несколько кусков угля на постах все равно приходилось оставлять. Подъхав к копанке, Петро закрыл машину, хлебнул для храбрости хенесси и нырнул под землю. Через

заранее прокопанный проход он перебрался на российскую территорию. Сейчас работает в Таганроге водителем маршрутки и зарабатывает в месяц больше всех гаишников и

прокурорских Донецкой области, вместе взятых.
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После " танк отбросило", этот трэш можно не читать.
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Кажлый день этот недоумок несет всякую херню. Может ему самому нужно подучитьсяили подлечиться?
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Ідея непогана але медицина ще в жахливому стані.
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идиот, моя соседка приезжала из Штатов лечить зубы, стосуй визы з Штатамы
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у граждан США давно безвиз с украиной, доброе утро
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гражданам США и так не нужна виза. тут другое...
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Если у них нет 30 евро на визу, то откуда возьмутся деньги на медицину?
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Согласно «Правилам оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию» от 01.03.2017 года для всех типов виз есть минимальный набор, который так или иначе придется предоставить дипломатическому учреждению Украины или другому уполномоченному принимать документы органу:паспортный документ с минимум двумя чистыми страницами, и который будет действителен не менее 3 месяцев после выезда в Украины;заполненная визовая анкета;полис медицинской страховки с покрытием затрат минимум на 30 000 евро;цветную фотографию 35х45 мм;документы, подтверждающие наличие достаточного финансового обеспечение на период запланированного пребывания на территории Украины (либо же подтверждение возможности получить достаточное обеспечение законным способом на территории Украины);подтверждение оплаты консульского сбора.
Далее нужно уже отталкиваться от типа визы. В зависимости от него, будет варьироваться разновидность дополнительных документов.
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Господа, наслаждайтесь медовым периодом. Ещё ж не холода. А мелким шалостям полагается вызывать умиление. Нам же сказано - мы все президенты. Вот только президентский соцпакет всего один и не про ваши свиные рыла...
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Богатые арабы имеют личных врачей, мене богатые африканцы лечатся в Европе. Кто же к нам поедет, в наши частные клиники, и вернутся ли они домой? Зеленський пропонує скасувати візи з низкою країн, щоб їхні громадяни їхали в Україну лікуватися - Цензор.НЕТ 2502
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А сам Зеля ездит лечиться в Израиль, даже в баночку поссать идёт к Ребе....
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это винницкие насморк летают в изгаиль лечить..Кривой Рог имеет гордых жителей!
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зачем сразу безвиз? слямзайте "мед-визу".
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Далее нужно уже отталкиваться от типа визы. В зависимости от него, будет варьироваться разновидность дополнительных документов
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ну так нага виза, наш набор доков. можноо воопще без. приглашение от стоматолога )))) украинского.
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А как вы думаете - бурят Быгдын дает Зельцману позатыльники за кадром? Бо шото он головой чудить начал.
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Три главные сраны это наверное:
паРаша,
ЛыНыры и
ДыНыры
... мышыбратья же страдают
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в тексте статьи есть рашка, в коментах есть польша. и в коментах есть Европа, только им к нам виза не нужна, у них свободньій вьезд.
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Даже интернет и гугли не знают, что такое "медицинский безвиз".
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Лечение, как удачная попытка суицида..Приезжайте,уморим гарантированно.
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Действительно Зеленский больной на голову! Какая в Украине медицина и кто сюда приедет?
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Зелена шмаркля мабуть і досі не знає, що у нас безвіз з усім цивілізованим світом.
Чи він хоче, щоб до нас переїхала вся Африка, Середня Азія в Близький Схід?
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Больше выезжает по медицинским вопросам, чем въезжает, не из-за визовых вопросов, а из-за качества медицинских услуг. За границей оно в ряде случаев выше, особенно в вопросах высокотехнологической медицины.

Нет, согласен, что визы для краткосрочных туристических или деловых поездок - это вообще пережиток феодализма, котрый стоит сокращать и отменять, но это не главная проблема нашей медицины, точно.
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он хочет запустить сюда мигрантов с сирии итд итп..... шо оно тварь делает.... мало нам преступности
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Я тобі зараз перелічу країни, з яких саме більше буде їздити до нас лікуватися, якщо ти цю херню приймеш: Лівія, Сірія, Єрітрея, Бангладеш і т. п. - там таких набирається десь штук із сорок.
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