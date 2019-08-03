 Расследование вмешательства России в выборы обошлось США почти в $32 млн

Общую стоимость расследования для американских налогоплательщиков подсчитал телеканал CNBC, информирует Цензор.НЕТ.
Последние полгода работы команды спецпрокурора Мюллера по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года стоили 4,5 млн долларов, следует из отчета Минюста США. Таким образом весь период расследования обошелся бюджету в 31,7 млн долларов, свидетельствуют результаты подсчетов.
Из-за того что финальный отчет подготовили с запозданием, самого Мюллера не спрашивали о стоимости работы во время его выступления в Конгрессе в конце июля. Стоимость работы спецпрокурора неоднократно критиковали республиканцы и в том числе президент США Дональд Трамп, который еще прошлой осенью оценивал ее в "более чем 40 млн долларов".
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"В случае одного только Пола Манафорта мы возместили уже 42 млн долларов - стоимость расследования для налогоплательщиков сводится к нулю", - отвечал на это глава юридического комитета нижней палаты Конгресса демократ Джерри Надлер.
Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. Свою работу он окончил к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад.
В итоге она не нашла сговора между президентом и российскими властями, однако нашла такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.
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Что касается вмешательства рашки в выборы то доказано всё.
Гы-гы-гы-гы....