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 За рубежом
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Все про:США (15174) Манафорт (148) Мюллер (60)

 Расследование вмешательства России в выборы обошлось США почти в $32 млн

При этом один только штраф, уплаченный Полом Манафортом, компенсировал эту сумму с лихвой.

Общую стоимость расследования для американских налогоплательщиков подсчитал телеканал CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

Последние полгода работы команды спецпрокурора Мюллера по расследованию вмешательства России в американские выборы 2016 года стоили 4,5 млн долларов, следует из отчета Минюста США. Таким образом весь период расследования обошелся бюджету в 31,7 млн долларов, свидетельствуют результаты подсчетов.

Из-за того что финальный отчет подготовили с запозданием, самого Мюллера не спрашивали о стоимости работы во время его выступления в Конгрессе в конце июля. Стоимость работы спецпрокурора неоднократно критиковали республиканцы и в том числе президент США Дональд Трамп, который еще прошлой осенью оценивал ее в "более чем 40 млн долларов".

Также на Цензор.НЕТ: Янукович дарил Манафорту банку черной икры стоимостью 40 тыс. долл., - отчет спецпрокурора США Мюллера

"В случае одного только Пола Манафорта мы возместили уже 42 млн долларов - стоимость расследования для налогоплательщиков сводится к нулю", - отвечал на это глава юридического комитета нижней палаты Конгресса демократ Джерри Надлер.

Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. Свою работу он окончил к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад.

В итоге она не нашла сговора между президентом и российскими властями, однако нашла такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141097
 
 
 Топ комментарии
 
зачем вы так у нас же есть кум Липецкого .... ГенПрокурор Югик... что-то давно мужа жинки 3-го тысячелетия не слышно.... похмеляется мабудь...
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Нам би такого Мюллера і бюджет би наповнився.
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зачем вы так у нас же есть кум Липецкого .... ГенПрокурор Югик... что-то давно мужа жинки 3-го тысячелетия не слышно.... похмеляется мабудь...
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у зелебобика память как у рыбки гуппи - была новость: на отдыхе он
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Как говорится - хотел громко крикнуть, но издал только негромкий пук. Вот и всё расследование.
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Что касается Трампа, то его сговор с рашкой не доказан.
Что касается вмешательства рашки в выборы то доказано всё.
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Ну прям без передыху... Нук а мне понравилась мысля....А ЧТО ЕСЛИ ЗАВТРА ВЕМ переодется десантниками!!!! интересно что ихняя московская Нацгвардия придумает?А надо то всего лишь одеть СИНЮЮ!!!(не перепутать) тельняшку.
Гы-гы-гы-гы....
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Да...и неплохо плакатик- ОМОН ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ.!!! Синий фурик должен быть набекрень...😂
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Если бы у меня был законный печатный станок для долларов, я бы и больше потратил, истина важнее...
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Соучредители ПР восполнят и расследование вмешательства от Петра Порошенка.
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Американские демократы как порохоботы. Не умеют проигрывать.
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