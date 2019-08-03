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Все про:авиация (1804) Венеция (23) Львов (3496) авиасообщение (456)

 Птица сорвала авиарейс во Львов из Венеции

Самолет, который должен был отправиться во Львов, столкнулся в аэропорту Венеции с птицей. Рейс пришлось отменить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Рейсы ERN297/224 ВЕНЕЦИЯ-ЛЬВОВ-БЕРГАМО отменены по технической причине - столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - сказано в сообщении.

Пассажирам предложили гостиницу.

"Информирования пассажиров о времени и обстоятельства вылета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были состояться в пятницу, 2 августа. Рейс Венеция-Львов был запланирован на 19.15, Львов-Милан (Бергамо) - на 21.45.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141096
 
 
 Топ комментарии
 
На такій швидкості повітряного потоку її просто розріже об ту решітку і шматки всеодно потраплять в двигун.
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Опять конченый оператор Ernest что то мутит...
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А что нельзя какую-то решетку на двигатель придумать? А то как-то странно что самолет и людей могут угробить маленькие птицы.
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На самом деле турбина самолёта выдерживает попадание птицы и не только. Контейнер льда туда высыпать можно. Но есть нюансы. Птица может при взлете и трещинку в стекле пилота сделать, а лететь самолёту уже нельзя.
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На такій швидкості повітряного потоку її просто розріже об ту решітку і шматки всеодно потраплять в двигун.
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птицы они такие,,,
птица однажы сорвала нашу жизнь - ее звали Аня.....
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Зустріч з птахом особливо трагічна якщо ти черв'ячок
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ето по грузински - заскучала, шо не при тямі і в хаті прибралась - де ж ти мій андрійка...
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Дешевле отменить птицу, так нет - отменяют рейс.
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