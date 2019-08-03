 Птица сорвала авиарейс во Львов из Венеции

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Рейсы ERN297/224 ВЕНЕЦИЯ-ЛЬВОВ-БЕРГАМО отменены по технической причине - столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - сказано в сообщении.

Пассажирам предложили гостиницу.

"Информирования пассажиров о времени и обстоятельства вылета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были состояться в пятницу, 2 августа. Рейс Венеция-Львов был запланирован на 19.15, Львов-Милан (Бергамо) - на 21.45.

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