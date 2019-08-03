 Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

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К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.





