 Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00.
По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.
К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.
По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.
Другое дело коты, игривые ласковые и мышей с крысами гоняют)
ВООБЩЕ ПОРА ВВЕСТИ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ СОБАК. ЗАВОДИТЬ СОБАК МОЖНО ТОЛЬКО В ЧАСТНОМ ДОМЕ. ЖИВЕШЬ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ.
Поведение собаки предсказуемо, а подобные вам должны проходить обязательный курс у психиатра
Собаки многие века сопровождали человека, а тех кого устраивает только сообщество тараканов и глистов стоит ограничивать в пропаганде подобного образа жизни как аморального
По данным полиции, на мужчину начала лаять собака.
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А хто із отдихающіх почав гавкать, - мущіна, чи женсчіна?
Шо то нєпонятно...
А може, собака захотіла випить, а їй ніхто не налив.
Мало лі шо буває.