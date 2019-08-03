EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Киевские новости
  11900  222
Все про:Киев (17786) пьянство (702) стрельба (2483)

 Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки. ФОТО

Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

Смотрите также: Обвалилась часть железобетонной конструкции на опоре №3 пешеходного моста на Труханов остров в Киеве. ВИДЕО

К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки 01
Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки 02
Пьяный мужчина в Киеве открыл огонь по посетителям кафе из-за лая собаки 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141095
 
   
 Топ комментарии
 
Мужик прав,собачники идут нах со своими собаками.
 показать весь комментарий
 
Таки да. Все місто засрали собаки, тільки і дивись щоб не вступити.
 показать весь комментарий
 
Слушай внимательно собачий адвокат, собака - источник повышенной опасности,собака гавкает значит проявляет агрессию,агрессия собаки по отношению к вам означает - ваша жизнь в опасности,зверь прокусит артерию - и ты уже у ворот ада через несколько минут,соответственно хозяева гавкающей собаки тоже представляют опасность для жизни,возможно на вас специально натравливают собаку,так что применение оружия в данном случае это мера по защите своей жизни,вердикт - мужик невиновен по причине правоты и логичности своего поступка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
От псов и псятников одни проблемы..
Другое дело коты, игривые ласковые и мышей с крысами гоняют)
 показать весь комментарий
 
 
ни один кот не погонится за великом или авто.
 показать весь комментарий
 
 
бойцовый пес и пистолет это равнозначные орудия убийства
 показать весь комментарий
 
 
нет. пёс примитивное хищное животное. пистолет в руках хоть и дебила может быть, но мыла тот не ест. агрессивные животные должны уничтожаться
 показать весь комментарий
 
 
Где информация что пёс бойцовский? Или по вашему только они лают, а остальные мяукают? Всё собаки ненавидят пьяных и лают на них, но это не значит что в ответ надо стрелять по людям.
 показать весь комментарий
 
 
Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим. -- НЕ ПОНИМАЮ, ТО ПИШУТ "ПИСТОЛЕТ", ТО ПИШУТ "ПРЕДМЕТ, ПОХОЖИЙ НА ПИСТОЛЕТ". НЕЛЬЗЯ ЛИ КАКИЕ-ТО СТАНДАРТЫ ОПИСАНИЯ ВВЕСТИ? П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки - Цензор.НЕТ 9257
 показать весь комментарий
 
 
Пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями снарядами несмертельної дії (в простонародье травмат)
 показать весь комментарий
 
 
резюмирую - масса возмущённых псом и его псарями рассуждает абсолютно логично и адекватно. несколько шариковых, которых преображенский не успел назад превратить, несут бред собачий. что с них взять - свора брехливая. собакам не место в человеческом обществе. держи и нюхай её смрад дома и на площадках выгула в наморднике и на поводке КОРОТКОМ и жёстком. агрессивный пёс должен уничтожаться сразу. брехливые псы подлежат спецоперации на гортани. предполагаю что особые любители псов - чекистские вертухаи гулага и их выродки. там собачки послужили людям славно. н5е одного разорвали
 показать весь комментарий
 
 
СОГЛАСЕН СО ВСЕМ, КРОМЕ УНИЧТОЖЕНИЯ.
ВООБЩЕ ПОРА ВВЕСТИ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ СОБАК. ЗАВОДИТЬ СОБАК МОЖНО ТОЛЬКО В ЧАСТНОМ ДОМЕ. ЖИВЕШЬ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
Еще момент: если газ и вода в доме без счетчика - пока такая ситуация сильно распространена - за варево похлебки и мытье лап после вывода пса гадить на улицу платят нормальные люди - не псари.
 показать весь комментарий
 
Агрессивный Шариков уверенный в своей исключительности и вседозволенности несёт бред, смердящие двуногие должны нюхать свой смрад дома, агрессивные неадекваты и тихие помешанные должны ходить в смирительных рубашках, неагрессивные также( мало ли) брехливым похотливым обязательные операции на гортани и половых органах , мало ли орудие преступления же в наличии!

Поведение собаки предсказуемо, а подобные вам должны проходить обязательный курс у психиатра

Собаки многие века сопровождали человека, а тех кого устраивает только сообщество тараканов и глистов стоит ограничивать в пропаганде подобного образа жизни как аморального
 показать весь комментарий
 
нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих - двух женщин и мужчину.
По данным полиции, на мужчину начала лаять собака.
*******
А хто із отдихающіх почав гавкать, - мущіна, чи женсчіна?
Шо то нєпонятно...
А може, собака захотіла випить, а їй ніхто не налив.
Мало лі шо буває.

П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки - Цензор.НЕТ 5642
 показать весь комментарий
 
 
Може час для собачників збільшити штрафи і відповідальність?? Бо їх реально скоро масово почнуть кривдити...
 показать весь комментарий
 
 
такие заголовки всегда из-за травмата как будто там он открыл огонь из ппш или томсона или рембо с пулеметом м60 высадился на вертолете............................))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
От этих собак, уже и в кафе нет покоя, неужели хоть там нельзя запретить их приводить, что за дебильные люди, наверное и спят в обнимку с собакам, ужас.
 показать весь комментарий
 
 
У таких собаки для того, что бы распугивать прохожих. Когда введут короткостволы все эти бультерьеры пропадут.
 показать весь комментарий
 
 
Прочел недавно постановления Киеврады насчет шума. Оказывается запрещены даже одиночные громкие выкрике посреди дня. А уж лай собаки ночью с позволения его хозяев - явное нарушение. Только когда новая полиция за такое штрафовала? Вот доведут прохожего, до того что он будет стрелять в собака - тогда да полиция прибудет. Но опять же не для того чтобы оштрафовать тех, кто нарушил закон первым - владельцев собаки.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда в этом гребаном ЦЕНЗОР столько серых писак???-"стрелял из пистолета и никого не убил..." из какого пистолета стрелял, может из травмата,так это-*** не пистолет, а устройство для стрельбы резиновыми пулями...
 показать весь комментарий
 
Как он мог стрелять из пистолета, если пистолеты в Украине запрещены?! Это, видимо, полицейский или военный. Других вариантов быть не может. Гражданам не дозволяется иметь и носить короткоствольное оружие!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх