 Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбук.
Речь идет о решении Львовского апелляционного админсуда, который оставил в силе решение Львовского окружного админсуда от 28 июля о пересчете голосов на шести участках 119 округа.
Михаил Бондарь - действующий парламентарий от Народного фронта, ветеран АТО.
Орест Кавецкий - учредитель предприятия "Ламар групп". У его отца Юрия Кавецкого общий бизнес с братом народного депутата от "Оппозиционного блока - За жизнь" владельца нескольких медиахолдингов Тараса Козака.
Жаль що він не має можливості бути присутнім на цьому форумі.
але хіба це змінює твою козлячу вдачу ?
до того ж якась істота дописувала з твоїх засвічених обліківок
Я так понял, что отчитались все сто процентов!
Ведь не зря же у вас такая уверенность
Львівська область УСЬО.
Виправилась щодоЗРАДИЛА БаригуПАТРІОТА
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" 23,09 234732
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 22,03 224007
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 19,87 202022
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"9,44 96036
в априори не может Порох победить
Там или вбросы
или мертвые души
и то, и то отслеживается
Зеленые, обращайтесь, помогу
Через поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик - садять сад,
Він поміг скінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж три ряди.
Рій із пасіки пішов -
Помагай його знайшов,
Обходивши луг і ліс,
Він в село його приніс.
відрив невеликий по області,то цілком природно,що перемогло кілька(всього двоє по Львівщині та Україні -навіть Гончаренко йшов як самовисуванець) представників "ЄС"..А ще ,врахуйте,що інший переможець - Княжицький Вбухав до фуя коштів для реклами на центральних каналах(другий по Україні)......
кілька по списку.І АТОШНИКИ,Волонтери.
Котрі не усвідомили,щоїх взяли суто у ролі "димової завіси"
ось ця сентенція -глузування з України і українців.
Про корупцію
Симульовані світи Петра Порошенка
Інтерв'ю Петра Порошенка «Українській правді» справляє важке враження, оскільки яскраво демонструє, як далеко людина може зайти в несприйнятті реалій і самоомані. І якщо у випадку з пересічною особою до цього можна і потрібно ставитись поблажливо, то ситуація з Порошенком має стати сигнальним кейсом для всіх українців, так чи інакше дотичних до політики. Безумовно, Порошенко - надто важлива і контраверсійна в історичному вимірі особа, щоб давати йому однозначні оцінки з точки зору позитиву або негативу. Але не реагувати на брехню - це підсилювати її позиції, легітимізувати в дискурсі. Саме тому я пропоную вам побіжний контент-аналіз сказанного екс-президентом.
«Я це [дії ДБР] розцінюю як позицію упередженості людини, яка ставиться необ'єктивно до слідства.(...) незалежність судової гілки влади і незалежність ДБР, без прізвищ, сьогодні недостатня. Влада може використовувати правоохоронні органи для політичного тиску. Що вона зараз і робить. Я наголошую, що Порошенко жодного разу ні в ДБР, ні в будь-які інші правоохоронні органи (...) не використовував вплив президентського офісу для вирішення питань, в тому числі політичних».
Саме такі претензії обґрунтовано висуваються до призначенців самого Порошенка в СБУ і прокуратурі - Луценко, департамент Кононенка-Грановського, Демчина, Семочко, а також до Ситника і лояльних Банковій суддів.
«- Ви заперечуєте вплив Грановського і Філатова на судову систему і на правоохоронні органи? - Так, я заперечую. (...) цього впливу не існувало. (...) Суди першої інстанції понабирали на себе величезну кількість бруду і є на сьогоднішній день залежними від нової президентської влади».
Ок, а що робити з журналістськими розслідуваннями стосунків Грановського і Філатова з суддями?
«Я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції».
Зловживань у банківській сфері при Гонтаревій-Рожковій було достатньо - скандальні рішення щодо рефінансування Нацбанком комерційних банків, прослушки підозрілих розмов Рожкової з керівниками банків з російським капіталом і бізнес-партнера Порошенка Костянтина Ворушиліна, який займався боргами/активами ліквідованих банків на посаді Фонду гарантування вкладів фізосіб.
«- Ваш допит стосувався продажу заводу "Ленкузня"? - Абсолютно ні. Дивні і дурні запитання: кому належить, кого бачили? Друзі, немає про що говорити!».
Якраз по "Ленкузні" до Порошенка є дуже багато самоочевидних запитань щодо конфлікту інтересів, штучного монопольного становища та фінансових зловживань при виконанні оборонного замовлення.
«Можете пояснити логіку, чому було потрібно продавати завод "Ленкузня" у 2018 році? - Тому що я вирішив сконцентруватися на політиці. Як тільки я знайшов час… - Чому ви не зробили цього раніше? У 2013-2014 році? - Тому що не було покупця».
Без коментарів. Президент України заявляє, що він вирішив зосередитися на політиці лише в 2018 році, тобто на 4 році своєї каденції.
«- Я не коментую ціну. Але гарантую, що він був проданий по ринковій ціні і, як мені повідомили оціночні дії міжнародної аудиторської компанії, вона це підтвердила. Якої? - Не знаю. Це можете спитати в Тігіпка».
Знову без коментарів.
Аж х"ла дячок Петро вдів на голову відро.
Новость как новость...
Второе - почему вы мне желаете смерти?
И, так, между прочим, а почему именно"российская"?
Не Лахта... Не рашист...
Нельзя же так палиться!
1. Бондар Михайло Леонтійович, "Європейська Солідарність" 15,57% (12 790 голосов)
2. Кавецький Орест Юрійович, "СЛУГА НАРОДУ" 15,39% (12 650)
3. Шиба Олег Ярославович, "ГОЛОС" 14,99% (12 321)
4. Сліпець Ростислав Степанович, "Батьківщина" 9,68% (7 958)
5. Івах Сергій Ярославович, самовисування 9,25% (7 601)
Весь список на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=119.html
У Демократії навіть один голос визначає більшість.. тобто перемогу..
Тому підтасовка голосів -один з найтяжчих злочинів..
Тому я за те,щоб членам ОВК №50 впаяти по максимуму(два роки).. І по..уй,що вони "кормільци сєм"ї"...
А абсолютный максимум на округе 200 в Черкасской области, где победил самовыдвиженец Яценко Антон Володимирович с 69,08%.
ПРАОТЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕНДЕРНОЇ МАФІЇ..Антон Яценко: «тендерная мафия», уголовные дела, убийство человека...
Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.
ВОНО МАЄ СИДІТИ.ТОЧНО НЕ В РАДІ.
Клиника.
Тому -судитись були підстави...
НЕСУТТЄВО...
П..ДЄЦ Баризі і мажоритарникам -злодіям(Дубневич,Довгий,Івахів,Кіт,Лопушанський,Кіссе,Балога,Герега,Єфімов,Балога, Петьовка, Деркач) настане коли знімуть недоторканість..
П..єц всім сподіванням.
НА "ДАХ".
а мож с кичи?
хіба що кількох УНІКАЛЬНО ЦІННИХ КАДРІВ пОРОШЕНКО (ПАРУБІЯ,ГЕРАЩЕНКО,СИНЮТКУ) ЗЕ ПРИЗНАЧИТЬ МІНІСТРАМИ