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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:выборы (22943) Княжицкий (159) Львовщина (1710) суд (22404) пересчет (25)

 Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов

Пересчет голосов на 119 округе во Львовской области с центром в Бродах совпал с предварительными результатами и подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно", - написал Княжицкий на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о решении Львовского апелляционного админсуда, который оставил в силе решение Львовского окружного админсуда от 28 июля о пересчете голосов на шести участках 119 округа.

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Михаил Бондарь - действующий парламентарий от Народного фронта, ветеран АТО.

Орест Кавецкий - учредитель предприятия "Ламар групп". У его отца Юрия Кавецкого общий бизнес с братом народного депутата от "Оппозиционного блока - За жизнь" владельца нескольких медиахолдингов Тараса Козака.

Кандидат от Евросолидарности Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141093
 
   
 Топ комментарии
 
Чё, зелюки? Будете обращаться в барышевский суд, чтоб он присудил победу зелёному кандидату? да? Кандидат от "Евросолидарности" Бондарь победил на 119 округе после пересчета голосов - Цензор.НЕТ 7624
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Малороссы будут страдать, диджей-фотограф проиграл ветерану АТО
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нормально и это согласно закону
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А може то в тебе від "натужної роботи" вже параноя - кругом Андрюха Смицький ввижається? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 5364

Жаль що він не має можливості бути присутнім на цьому форумі.
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та я знаю, що ти псевдонім взяло..
але хіба це змінює твою козлячу вдачу ?
до того ж якась істота дописувала з твоїх засвічених обліківок
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кацапа,шоб ты оно саображало в украинских реалиях? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 7821
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М. Бондарь, действующий парламентарий от НФ, ветеран АТО? Ну, если Сеня - снайперский стрелок, тогда - да! Однако же себе в лоб ни разу и не попал!
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Набор здесь полный порохоботов бравых, и каждый микроохуительный успех они подносят, как решающий в судьбе Отчизны! Вы, Петей обосранные и обоссанные издалека "патриоты", вспомните, что вас в 10 раз меньше в ВР, чем действительно народных избранников за президента Зеленского! Подотритесь и обмойтесь!
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Респект М.Бондарю! "Имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием". - Аристотель
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та откуда у зеленых даже отвлеченные знания? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2728за две недели в трускавце шоле?
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отвлечонньіе знания про отвлечонньіе знания Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 6726
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Уроды зебильные только ехидничать могут по поводу кули в лоб, а сами суки за Янука всегда голосовали
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А когда это они перед вами отчитались?
Я так понял, что отчитались все сто процентов!
Ведь не зря же у вас такая уверенность Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 1697
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Львовская область осталась единственным островком адекватности... Но площадь этого острова и там сокращается.
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Оцінка адекватності у прихильників Порошенко своя.. )))))))))))))))

Львівська область УСЬО.
Виправилась щодоЗРАДИЛА БаригуПАТРІОТА

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" 23,09 234732
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 22,03 224007
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 19,87 202022
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА"9,44 96036
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Что ж так тупо
в априори не может Порох победить
Там или вбросы
или мертвые души
и то, и то отслеживается
Зеленые, обращайтесь, помогу
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Є така професія ПАМАГАЛЬЩІК. Кто людям помогает, тот тратит время зря...(С)
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Приспів:

Через поле, через гай

Ходить хлопчик Помагай.

Бачить хлопчик - садять сад,

Він поміг скінчити ряд.

Вмить приніс відро води
І полив аж три ряди.

Рій із пасіки пішов -

Помагай його знайшов,

Обходивши луг і ліс,

Він в село його приніс.
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ні.. статистично все правильно...

відрив невеликий по області,то цілком природно,що перемогло кілька(всього двоє по Львівщині та Україні -навіть Гончаренко йшов як самовисуванець) представників "ЄС"..А ще ,врахуйте,що інший переможець - Княжицький Вбухав до фуя коштів для реклами на центральних каналах(другий по Україні)......
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А что там Свиной Потрох? До сих пор прячется заграницей?
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Закатай губу, чернь. Ему боятся нечего, а вот с тебе подобньіх штаньі снимут
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Аха.. Новую землю обетованную ищет... Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 6807
Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 3585
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Ща зелені насєкомиє будуть обурюватись, бо переміг атошник а не якийсь зелений дебіл від слуги урода.
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Апропо...У ЄС є кілька "ідейних депутатів"...
кілька по списку.І АТОШНИКИ,Волонтери.


Котрі не усвідомили,щоїх взяли суто у ролі "димової завіси"
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А в Слуге Урода від чого димова завіса з тих 200 депутатів малоросів і відвертих дебілів?
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Назви хоча б ОДНОГО, навіть не двох, а ОДНОГО патріота, українця, АТОшника від "слуг народу". Сам вираз "слуги народу" звучить не просто як прикол, або вий0бування, а як глузування з України і українців.
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Порошенко-Патріот.
ось ця сентенція -глузування з України і українців.
Про корупцію

Симульовані світи Петра Порошенка
Інтерв'ю Петра Порошенка «Українській правді» справляє важке враження, оскільки яскраво демонструє, як далеко людина може зайти в несприйнятті реалій і самоомані. І якщо у випадку з пересічною особою до цього можна і потрібно ставитись поблажливо, то ситуація з Порошенком має стати сигнальним кейсом для всіх українців, так чи інакше дотичних до політики. Безумовно, Порошенко - надто важлива і контраверсійна в історичному вимірі особа, щоб давати йому однозначні оцінки з точки зору позитиву або негативу. Але не реагувати на брехню - це підсилювати її позиції, легітимізувати в дискурсі. Саме тому я пропоную вам побіжний контент-аналіз сказанного екс-президентом.

«Я це [дії ДБР] розцінюю як позицію упередженості людини, яка ставиться необ'єктивно до слідства.(...) незалежність судової гілки влади і незалежність ДБР, без прізвищ, сьогодні недостатня. Влада може використовувати правоохоронні органи для політичного тиску. Що вона зараз і робить. Я наголошую, що Порошенко жодного разу ні в ДБР, ні в будь-які інші правоохоронні органи (...) не використовував вплив президентського офісу для вирішення питань, в тому числі політичних».
Саме такі претензії обґрунтовано висуваються до призначенців самого Порошенка в СБУ і прокуратурі - Луценко, департамент Кононенка-Грановського, Демчина, Семочко, а також до Ситника і лояльних Банковій суддів.
«- Ви заперечуєте вплив Грановського і Філатова на судову систему і на правоохоронні органи? - Так, я заперечую. (...) цього впливу не існувало. (...) Суди першої інстанції понабирали на себе величезну кількість бруду і є на сьогоднішній день залежними від нової президентської влади».
Ок, а що робити з журналістськими розслідуваннями стосунків Грановського і Філатова з суддями?
«Я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції».
Зловживань у банківській сфері при Гонтаревій-Рожковій було достатньо - скандальні рішення щодо рефінансування Нацбанком комерційних банків, прослушки підозрілих розмов Рожкової з керівниками банків з російським капіталом і бізнес-партнера Порошенка Костянтина Ворушиліна, який займався боргами/активами ліквідованих банків на посаді Фонду гарантування вкладів фізосіб.
«- Ваш допит стосувався продажу заводу "Ленкузня"? - Абсолютно ні. Дивні і дурні запитання: кому належить, кого бачили? Друзі, немає про що говорити!».
Якраз по "Ленкузні" до Порошенка є дуже багато самоочевидних запитань щодо конфлікту інтересів, штучного монопольного становища та фінансових зловживань при виконанні оборонного замовлення.
«Можете пояснити логіку, чому було потрібно продавати завод "Ленкузня" у 2018 році? - Тому що я вирішив сконцентруватися на політиці. Як тільки я знайшов час… - Чому ви не зробили цього раніше? У 2013-2014 році? - Тому що не було покупця».
Без коментарів. Президент України заявляє, що він вирішив зосередитися на політиці лише в 2018 році, тобто на 4 році своєї каденції.
«- Я не коментую ціну. Але гарантую, що він був проданий по ринковій ціні і, як мені повідомили оціночні дії міжнародної аудиторської компанії, вона це підтвердила. Якої? - Не знаю. Це можете спитати в Тігіпка».
Знову без коментарів.
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Не народові а бид.о масі яка вірить кремлядським змі більше ніж своїм захисникам.
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Той хто народ України обзиває бидло-масою-є такий,як його нік.
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Это ***** мародерская - защитник? Ну ну... Шыкаладные крыши плавятся и текут...
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Ні, це Членограй Ніагарський - справжній захисник.
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Кацапчику під проксі, це тобі розповів КАЛ омойський, чи твій хозяін, Куйло?
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На персоналії переходять як кацапи,так і холопи-одні-солодка вата ,інші-гірка вата,а разом-це ватний гібрид-брудний та вонючий.Вони якраз і є проблемою України!
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Так не переходь, кацапчику, а то Пригожин тобі пойку зменшить за провал завдання Куйла.

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Х"ло х"лу х"лянуло х"ло ноги протягнуло
Аж х"ла дячок Петро вдів на голову відро.
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Соевые, а почему вы так все возбудились?
Новость как новость...
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У них каждый член на вес золота.
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Тому що всі ЗЕбіли - гуано. Зелене. Як і їхній хозяїн, КАЛ омойський.

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Первое, почему вы решили, что я российская нечисть?
Второе - почему вы мне желаете смерти?

И, так, между прочим, а почему именно"российская"?
Не Лахта... Не рашист...
Нельзя же так палиться!
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В чем спор то? Видно же что не зря за него люди голосовали...наверняка дюжину полезных законов сочинил и ещё за многое голосовал...а то что Украина за 5 лет в плпне коррупции пасла задних так то папередники винауваты!!
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Одним псом больше, одним меньше. Какая разница? Всё равно, они на свалке.
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Ну вот и ладненько ,, стоит ли вам так волноваться ,зебня .!? Чего это у вас такая , прям эрекция случилась . ? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2382 .
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У зебликов эрекции не бывает, тока истерики, как и у зеленого презика.
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Вот нравится мне, когда псинки подтяфкивают. Нравится, чёрт побери! Спасибо.
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і шо це дасть?.. все одно ПЕСики як і в попередньому складі парламента працювати не будуть..
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Действующий кандидат от НФ у которого рейтинг 0%.))
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"слуги зеленского"какие позорники опозорилися своей брехней что победилИ на 119 округе во Львовской обл Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 9875
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Жесть, победил, набрав 15,57% голосов! Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 2242

1. Бондар Михайло Леонтійович, "Європейська Солідарність" 15,57% (12 790 голосов)
2. Кавецький Орест Юрійович, "СЛУГА НАРОДУ" 15,39% (12 650)
3. Шиба Олег Ярославович, "ГОЛОС" 14,99% (12 321)
4. Сліпець Ростислав Степанович, "Батьківщина" 9,68% (7 958)
5. Івах Сергій Ярославович, самовисування 9,25% (7 601)

Весь список на сайте ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=119.html
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более жестко, как по мне, что отрыв был в целые 140 голосов
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Самое смешное, что больная на всю голову Гадя набрала аж 8 (восемь) голосов. Видимо, за нее проголосовала вся палата из дурдома, в котором Гадю лечат от мании величия.
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а победитель там сколько голосов набрал?какие то сотни голосов вроде
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Мама, сестра, ще трохи родичів, та, може, покорила своєю красотою ще когось із охорони.
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не важливо.
У Демократії навіть один голос визначає більшість.. тобто перемогу..

Тому підтасовка голосів -один з найтяжчих злочинів..

Тому я за те,щоб членам ОВК №50 впаяти по максимуму(два роки).. І по..уй,що вони "кормільци сєм"ї"...
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Если бы победил член слуги народа, Вы бы тоже самое написали бы?
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Легко. Округ 124 (тоже Львовская обл.), победил Камельчук Юрій Олександрович, "СЛУГА НАРОДУ", с показателем 16,17%. А абсолютный минимум, что забавно, тоже во Львовской области, округ 122, где победил Бакунець Павло Андрійович, "САМОПОМІЧ", с результатом 14,84% Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 8642
А абсолютный максимум на округе 200 в Черкасской области, где победил самовыдвиженец Яценко Антон Володимирович с 69,08%.
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Народный депутат Украины Антон Яценко известен широкой общественности как «крестный отец» «тендерной мафии». То есть как разработчик и создатель масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен.
Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.

ВОНО МАЄ СИДІТИ.ТОЧНО НЕ В РАДІ.
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И шо, ЗЕсоплю опрокинул, надо звонить Бакланову.
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Зеполеон думал, что никто не посмеет голосовать против его воли.Судился.
Клиника.
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на виборчих дільницях на Київщині,Донеччині,Вінничині,Львівщині(при обробці результатів статистично) були дільниці дуже з сумнівними результатами..В першому турі Президентських виборів..
Тому -судитись були підстави...
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Радует хоть львовяне зесоплями не изошли.
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И как ты думаешь, удмурдъ, кто во Львовской победил? Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 3223
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ну хоть какая то перемога для порохоботов Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 5568
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перемога..не перемога...
НЕСУТТЄВО...

П..ДЄЦ Баризі і мажоритарникам -злодіям(Дубневич,Довгий,Івахів,Кіт,Лопушанський,Кіссе,Балога,Герега,Єфімов,Балога, Петьовка, Деркач) настане коли знімуть недоторканість..

П..єц всім сподіванням.
НА "ДАХ". Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів - Цензор.НЕТ 361
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Дураки заголовок. победил. победил, єто если он при первом подсчете не побеждал. а А если при первом уже победил, тто при повторном подсчете єто назьівается - ПОДТВЕРДИЛ ПОБЕДУ.
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харя бандита. член бандформирования нф. ато стало прикрытием для многих бандюков.
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барыга капут. интересно будет он с мальдив дрищатикам башлять?
а мож с кичи?
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Господи помилуй! Ще й з в'язниці пишуть на "фене". Ото демократія.
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Ну хоть одна относительно хорошая новость на фоне этого зеленого дерьма, что происходит сейчас в Украине.
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А Андрей Полтава прошел в парламент ?
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ні.
хіба що кількох УНІКАЛЬНО ЦІННИХ КАДРІВ пОРОШЕНКО (ПАРУБІЯ,ГЕРАЩЕНКО,СИНЮТКУ) ЗЕ ПРИЗНАЧИТЬ МІНІСТРАМИ
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Сотник Мадану пішов відразу в АТО-поважна людина,спражній патріот.Петюшки на цьому хотіли попіаритися-з Львова не вилазили,щоб уся країна бачила,хоча насправді такі їм у Парламенті,що кістка в горлі.Люди добре зробили,що віддали тут Бондарю перевагу,бо в цілому ПЕС програв народові.Цукрова вата заляпує все навколо,але чи надовго?Намародерне прийдеться віддавати раніше чи пізніше.
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