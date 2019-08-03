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 Политика Украины
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Все про:Терентьев (43) Загребельская (45) Офис Президента (35)

 Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает. ДОКУМЕНТ

В Офисе президента сообщили, что причиной увольнения Агии Загребельской с поста государственного уполномоченного Антимонопольного комитета стало представление главы АМКУ Юрия Терентьева. При этом сам Терентьев отрицает внесение такого представления.

Как информирует Цензор.НЕТ, Загребельская опубликовала в фейсбуке официальные ответы двух сторон.

"Читаю два ответа: 1. Офиса президента, о том, что меня уволили на основании представления председателя АМКУ. 2. И главы АМКУ, о том, что никакого представления он не вносил. Внимание, вопрос: кому из них двоих вы доверяете, и кто, считаете, соврал?" - написала она.

Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает 01

Читайте также: С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская

Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает 02

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141091
 
 
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Наш юморной Лукашенко-джуниор узнает в интернете кто прав, кто виноват в этом вопросе и устроит показательное шоу для малоросского быдла с "розбийниками, іди отсюда" и т.д.
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вброс одозначный.
бумага рыжая и голос не тот - не иначе квартальные опять прикалываются над страной.
вброс кароче....
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иди в рыночек,- такой профессионал не пропадёт и везде на расхват в частном бизнесе В ОП говорят, что Загребельская уволена с подачи главы АМКУ. Терентьев это отрицает - Цензор.НЕТ 4864 почему когда увольняют сраного чиновника, то это обязательно трагедия вселенского масштаба? Это при том что по результатам деятельности антимонопольного, всех этих госдеятелей надо к стенке ставить.
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Проблема не в звільненні а в тому що звільняють неугодних ради теплого крісла. Кожна нова вибрана влада звільняє всіх керівників і на їх місце назначає своїх друг-кум-сват-брат.
А те що ви написали говорить про ваш рівень інтелекту.
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Каких неугодных и неугодных в чём? Антимонопольный комитет главмонополиста в упор не видит. На выход в рыночек, который построили.
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все мои знакомые адвокаты знающие Богдана лично, а среди них - один кум Богдана, в один голос говорят: Богдан хороший "решала", наглый, хамовитый, пробивной..
Но как Главный (управляющий) менеджер, способный замкнуть на себя все вопросы Офиса (организации) и точно координировать работу разных служб во времени и по обстоятельствам, то Богдан полный "ноль"..
Это подтверждает и неразбериха с назначением Скрипаль, и с увольнением Загребельской..
Мой вывод: Богдан просто тупо завалит работу Офиса перЗедента.. а мы все еще будем много раз ржать с тупости ЗЕкоманды..
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Все твои знакомые порохоботы? очень важно мнение, спасибо что незамедлительно вбросили)))) поскавчытэ, посмэрдытэ и заспокойитэсь .
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На бланке шапка Администрация Президента, а должен быть Офис))) Первый выходит липовый.
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возникла бюджетна пробоемма: в законе о ГосБюджете есть Администрация Президента, и соответственно есть расходы на неё, но нет Офиса перЗЕдента, поэтому бланки со смайликами еще не напечатали..
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О каком вранье речь!? Наступило время всё называть шуткой...
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