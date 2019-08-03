 Скандал с увольнением Загребельской: в ОП ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, Загребельская опубликовала в фейсбуке официальные ответы двух сторон.
"Читаю два ответа: 1. Офиса президента, о том, что меня уволили на основании представления председателя АМКУ. 2. И главы АМКУ, о том, что никакого представления он не вносил. Внимание, вопрос: кому из них двоих вы доверяете, и кто, считаете, соврал?" - написала она.
5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.
Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.
Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.
бумага рыжая и голос не тот - не иначе квартальные опять прикалываются над страной.
вброс кароче....
А те що ви написали говорить про ваш рівень інтелекту.
Но как Главный (управляющий) менеджер, способный замкнуть на себя все вопросы Офиса (организации) и точно координировать работу разных служб во времени и по обстоятельствам, то Богдан полный "ноль"..
Это подтверждает и неразбериха с назначением Скрипаль, и с увольнением Загребельской..
Мой вывод: Богдан просто тупо завалит работу Офиса перЗедента.. а мы все еще будем много раз ржать с тупости ЗЕкоманды..