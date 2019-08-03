 Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация МВД доставила членов ЦИК в проблемный избирательный округ в Покровске Донецкой области.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – это последний срок установления результатов выборов.







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Позже в МВД сообщили, что ЦИК осуществляет приемку избирательной документации, а подразделения полиции обеспечивают общественный порядок.

Ситуация спокойная и контролируемая.







Ранее стало известно, что ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе.

Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.