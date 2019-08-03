EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Фоторепортаж
  9730  73
Материалы по теме:
Все про:выборы (22943) Покровск (10)

 Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж (обновлено)

Члены ЦИК сегодня утром доставлены авиацией МВД в Покровск Донецкой области для установления результатов голосования на 50-м округе.

Об этом на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация МВД доставила членов ЦИК в проблемный избирательный округ в Покровске Донецкой области.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – это последний срок установления результатов выборов.

Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 01
Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 02
Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 03

Смотрите также: Неизвестные в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в нардепы от 50-го округа и разгромили пресс-центр "Укринформа". ВИДЕО

Позже в МВД сообщили, что ЦИК осуществляет приемку избирательной документации, а подразделения полиции обеспечивают общественный порядок.

Ситуация спокойная и контролируемая.

Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 04
Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 05
Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 06

Ранее стало известно, что ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе.

Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.

Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 07

Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 08

Источник: https://censor.net.ua/n3141090
 
 
 Топ комментарии
 
Щодня з Києва йдуть на Покровськ через Дніпро два потяги Інтерсіті+ ..З Києва в Покровськ - десь сім годин.. Ганяти літак - вважаю невиправданим тринканням бюджету воюючої країни..
 показать весь комментарий
 
Это для этого вертолеты покупали?Аваков же говорил:Для помощи людям.Они на свою зарплату на личном самолете могут летать.
 показать весь комментарий
 
а! так вот для чего надо были вертолетики ))))
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это для этого вертолеты покупали?Аваков же говорил:Для помощи людям.Они на свою зарплату на личном самолете могут летать.
 показать весь комментарий
 
 
Французьких гелікоптерів Авакова досі не видно, а між тим гелікоптери ЕС225 дозволяють перевозити до 25 осіб, а в результаті двох-трьох людей возять цілими літаками Ан-26, що катастрофічно невигідно!!!! Так навіщо були французькі гелікоптери Авакову, в якого авіапарк більше 10 літаків та десятки гелікоптерів Мі-8???? Це була корупційна оборудка і за це прийде час відповідати!
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно делает Сабаков -
члены комиссии десантировались в Покровск с парашютами в затяжном прыжке Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 3793
 показать весь комментарий
 
 
а! так вот для чего надо были вертолетики ))))
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
 показать весь комментарий
 
 
зато ніхто по дорозі не загубиться.
 показать весь комментарий
 
 
списали керосина и расходников на пару лямов)
 показать весь комментарий
 
 
Це там де братело Мертвячука балотувався ? .. Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 1851
Ох і крутять су...*як циган ....* !
 показать весь комментарий
 
 
авиация мвд ...майже як ракетные войска мвд
 показать весь комментарий
 
 
Если есть авиация, то ее надо охранять, да, значит надо и рокетные войська и ПВО, а еще разведка, контразведка.
 показать весь комментарий
 
 
как ...?
членов комиссии на парашютах сбрасывать?
тайга?
пожар?
потоп?
 показать весь комментарий
 
 
ну не работать же вся ета срань туда приехала..... - девчонки де?
 показать весь комментарий
 
 
Шибеницю чи гільотинку прихопили з собою???
😇
 показать весь комментарий
 
и твои внуки шо бы в кандалах - видел твой лайк скоту...
дешевки вонючие - ничего в жизни не можете
кроме как через детей обидеть и таки обидели...
 показать весь комментарий
 
 
ШаКАЛадом знудило??
Це добре!!!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
На ОВК №50 кандидат у нардепи доставив пару кулеметів MG-42 калібру

7,92 і гранатомет Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 362

Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
 показать весь комментарий
 
 
Підтримка президента Зеленського за липень зросла на - 76,7%

Як інформує replyua.net, український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
 показать весь комментарий
 
Це "перетік" від колишніх прихильників Пєці..

котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
т.е. ты настолько идиот, что даже не задумываясь над этим бредом, кидаешься его комментировать? реально ЗЕбилы, это биомасса, с глубочайшей степенью умственной отсталости! какой то "Мирослав", явно не учился даже в школе, брякнул фуфел для быдла, согласно которому поддержка евревафли уже перевалила за 100%)))) подтянулась Африка или Тель-Авив?
 показать весь комментарий
 
 
Щось доводити оптимісту щодо побєди Рошен якось впадлу ))))
 показать весь комментарий
 
"впадлу"? а ты опущенное чмо знаешь значение этого слова, ты отдыхала? курица! потому что у вас в башке перепуталась реальность с вашей тупостью и телевизором, мы имеем ситуацию называющуюся "революция быдла". когда в кабину пилотов залезла кодла шутов идиотов, без знаний, интеллекта и опыта. пока играет музыка и в иллюминаторе солнышко, вам типа как весело, можно насрать соседу в чемодан, нарыгать прямо под сиденье, закурить и поджечь занавеску. но впереди полоса, посадка. вы, гниды черные, способны только гадить, выбирать сердцем или жопой, но именно януквича или клоуна, а за вас разгребать дерьмо и отдавать жизни должны почему то другие. почему?
 показать весь комментарий
 
Новий Генпрокурор розбереться )))Недовго чекати... )


Новые сенсации
Но, как оказалось, у Крючкова все же были припасены козыри в рукаве.
В частности, он заявил, что уже после возбуждения НАБУ дела против него он "передал Сытнику несанкционированный платеж на 500 тысяч долларов", якобы, в обмен на содействие по его делу. Проще говоря, дал Сытнику взятку и задокументировал этот факт. О чем, по его словам, уже возбуждено уголовное дело, которому почему-то не дают ход, хотя, понятное дело, о нем наверняка знают в генпрокуратуре и лично Юрий Луценко.
Сенсация №2 - возможное подтверждение личного участия Порошенко в схемах "Электромережи". "В компании только 25% принадлежит мне, остальные 75%- офшору, близкому к президенту. Что это за компания, знает Юрий Бугла. Он армейский друг Петра Порошенко",- заявил Крючков.
Также он добавил, что Бугла приходил к нему давать указания по оперативному управлению "Энергомережей". К слову, Кононенко также считается "армейским другом" Порошенко.
https://strana.ua/articles/analysis/196782-chto-znaet-o-skhemakh-i-dlja-koho-iz-chinovnikov-opasen-svidetel-dmitrij-krjuchkov.html
 показать весь комментарий
 
Як же ж ви набридли,релігійні прихильники Порошенко ! (
 показать весь комментарий
 
ой беда-беда! грязная чернь, которая 20 лет назад, что бы не подохнуть от голода стояла раком на огородах, теперь уселась возле телевизора, наслушалась идиотизма, напиталась дерьмом, стало чувствовать себя ************* всея Украины. решила что ей кто то должен, ждет манны, и повышения вместе с понижением. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ, шариковы и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы! Общая особенность помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, а главным движущим чувством являются ЗАВИСТЬ, и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ!
 показать весь комментарий
 
український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
так и сказал известнейший порохобот??? Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 8254
 показать весь комментарий
 
вчіться писати заголовки ,школота Цензора :

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
 показать весь комментарий
 
 
я теж не розумію, як можна водночас гатити і поливати вогнем.
 показать весь комментарий
 
Делать не хер ? Поездом или автобусом паны ЦИК не ездят?.... а в это время сотни людей для которых важна каждая секунда ,кто как может добирается до операции,сколько из них не доедут?
 показать весь комментарий
 
 
Це мєнтовська авіація...

ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
 показать весь комментарий
 
 
Перед вторым туром президентских выборов Аваков стал квотой Бени Каломойского т.е. ЗЕбеном
 показать весь комментарий
 
 
А Ще раніше (за часів "Прориву МІХО") про все домовився з Богинею Ю...)))Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 4854
 показать весь комментарий
 
 
Уже поздно списывать на НФ. Фсе. Надо списывать еще с презвыборов на зеленых болотных жаб из цирка зелепупенка.
 показать весь комментарий
 
сколько едет поезд и сколько летит вертолет? им через день надо здавать отчет по всем вьіборам.
 показать весь комментарий
 
Щодня з Києва йдуть на Покровськ через Дніпро два потяги Інтерсіті+ ..З Києва в Покровськ - десь сім годин.. Ганяти літак - вважаю невиправданим тринканням бюджету воюючої країни..
 показать весь комментарий
 
 
Не два, а один, и сегодня он еще не выехал, а в Покровске будет только завтра ночью. Соответственно к выемке документации смогут приступить только завтра утром. К обеду смогут погрузить бюллетени на грузовики и к обеду 5-го числа доставить в Киев. Останется полдня для пересчета. могут просто не успеть.
 показать весь комментарий
 
 
Все успевают, меньше чухаться нужно)))
 показать весь комментарий
 
 
кожен зайвий день ,зайва година продовження роботи "схем" Порошенко -це суми на порядок-два більші...
 показать весь комментарий
 
Негайно зкидайте з самольотов на сільради зелену десантуру Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено) - Цензор.НЕТ 8990


бо соєві усі "схеми" зжеруть !
 показать весь комментарий
 
Аваков обустроил государство в государстве и дал вассальную клятву зелебобику.
 показать весь комментарий
 
 
Авиация МВД .....

Быть Авакову премьером!
 показать весь комментарий
 
Это тот смелый Сабаков, который во время Майдана в Италии отсиживался ?
 показать весь комментарий
 
Ну, я бы в этом его не обвинял - его Янукович присудил посадить....
 показать весь комментарий
 
..ну да, конечно, в то время, когда майдановцы с деревянными щитами на снайперов шли.
 показать весь комментарий
 
Может быть, в сложившейся ситуации виноват не Аваков, у которого оказались возможности оперативно доставить для решения проблем нужных людей в нужное место (если бы это была авиация МНС, например, что бы поменялось?), а члены окружкома, не выполнившие своих обязанностей?
 показать весь комментарий
 
ну ты уже троллям непосильную задачу по логике поставил
 показать весь комментарий
 
 
Ой, Сержык, жызнь меняется, да?
Это не ты ли часом раньше исходил на гавно по части Аваков-Рюкзаков?
 показать весь комментарий
 
Вот в этом и вопрос - авиация бы не помешала и МНС, и экстренным медикам....
Почему у МВД?
 показать весь комментарий
 
 
По-моему, не только у МВД, у тех и других тоже имеется.
Встречный вопрос: а что, врачи или пожарники меньше коррумпированы, чем полиция? Почему им нужнее?
 показать весь комментарий
 
Вот за такую херню уже нужно садить. И выборы признавать недействительными.
 показать весь комментарий
 
Напомнило как в 2012-м беркут доставлял протоколы из Первомайска в Николаев, предварительно забрав их у членов комиссии с помощью резиновых дубинок
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх