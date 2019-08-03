 Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Авиация МВД доставила членов ЦИК в проблемный избирательный округ в Покровске Донецкой области.
Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – это последний срок установления результатов выборов.
Позже в МВД сообщили, что ЦИК осуществляет приемку избирательной документации, а подразделения полиции обеспечивают общественный порядок.
Ситуация спокойная и контролируемая.
Ранее стало известно, что ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе.
Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция.
23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.
По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.
члены комиссии десантировались в Покровск с парашютами в затяжном прыжке
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
Ох і крутять су...*як циган ....* !
все гаразд.
Так и повиино бути
членов комиссии на парашютах сбрасывать?
тайга?
пожар?
потоп?
😇
дешевки вонючие - ничего в жизни не можете
кроме как через детей обидеть и таки обидели...
Це добре!!!
🤣🤣🤣
7,92 і гранатомет
Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
Як інформує replyua.net, український блогер Мирослав Олешко в своєму блозі пише про те, що пояснити феномен популярності Володимира Зеленського дуже складно, а точніше сказати, практично неможливо.
котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
Новые сенсации
Но, как оказалось, у Крючкова все же были припасены козыри в рукаве.
В частности, он заявил, что уже после возбуждения НАБУ дела против него он "передал Сытнику несанкционированный платеж на 500 тысяч долларов", якобы, в обмен на содействие по его делу. Проще говоря, дал Сытнику взятку и задокументировал этот факт. О чем, по его словам, уже возбуждено уголовное дело, которому почему-то не дают ход, хотя, понятное дело, о нем наверняка знают в генпрокуратуре и лично Юрий Луценко.
Сенсация №2 - возможное подтверждение личного участия Порошенко в схемах "Электромережи". "В компании только 25% принадлежит мне, остальные 75%- офшору, близкому к президенту. Что это за компания, знает Юрий Бугла. Он армейский друг Петра Порошенко",- заявил Крючков.
Также он добавил, что Бугла приходил к нему давать указания по оперативному управлению "Энергомережей". К слову, Кононенко также считается "армейским другом" Порошенко.
https://strana.ua/articles/analysis/196782-chto-znaet-o-skhemakh-i-dlja-koho-iz-chinovnikov-opasen-svidetel-dmitrij-krjuchkov.html
так и сказал известнейший порохобот???
Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
бо соєві усі "схеми" зжеруть !
Быть Авакову премьером!
Это не ты ли часом раньше исходил на гавно по части Аваков-Рюкзаков?
Почему у МВД?
Встречный вопрос: а что, врачи или пожарники меньше коррумпированы, чем полиция? Почему им нужнее?