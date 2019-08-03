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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:выборы (22940) Покровск (7)

 Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск. ФОТОрепортаж

Члены ЦИК сегодня утром доставлены авиацией МВД в Покровск Донецкой области для установления результатов голосования на 50-м округе.

Об этом на странице МВД в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация МВД доставила членов ЦИК в проблемный избирательный округ в Покровске Донецкой области.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – это последний срок установления результатов выборов.

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Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 02
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Ранее стало известно, что ЦИК приняла на себя полномочия окружкома №50 в Донецкой области и будет устанавливать результаты голосования на округе.

Как сообщалось, наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских.

Авиация МВД доставила членов ЦИК в Покровск 04

Источник: https://censor.net.ua/n3141090
 
 
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Это для этого вертолеты покупали?Аваков же говорил:Для помощи людям.Они на свою зарплату на личном самолете могут летать.
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а! так вот для чего надо были вертолетики ))))
членов...ЦИК... возить...в труднодоступные места типа))))
ну правильно! не фиг простаивать такой технике
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списали керосина и расходников на пару лямов)
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Це там де братело Мертвячука балотувався ? .. Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ - Цензор.НЕТ 1851
Ох і крутять су...*як циган ....* !
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авиация мвд ...майже як ракетные войска мвд
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Если есть авиация, то ее надо охранять, да, значит надо и рокетные войська и ПВО, а еще разведка, контразведка.
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ну не работать же вся ета срань туда приехала..... - девчонки де?
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Шибеницю чи гільотинку прихопили з собою???
😇
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На ОВК №50 кандидат у нардепи доставив пару кулеметів MG-42 калібру

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Інший кандидат заправляє пару бронетранспортерів і танк...
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Це "перетік" від колишніх прихильників Пєці..

котрі зрозуміли ,як Барига їх наї..ав...
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вчіться писати заголовки ,школота Цензора :

Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ.Також планується зняти кілька танкових підрозділів з фронту.
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Делать не хер ? Поездом или автобусом паны ЦИК не ездят?.... а в это время сотни людей для которых важна каждая секунда ,кто как может добирается до операции,сколько из них не доедут?
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Це мєнтовська авіація...

ВІД ЖИРУ БІСИТЬСЯ АВАКОВ(Квота НФ)...
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Щодня з Києва йдуть на Покровськ через Дніпро два потяги Інтерсіті+ ..З Києва в Покровськ - десь сім годин.. Ганяти літак - вважаю невиправданим тринканням бюджету воюючої країни..
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