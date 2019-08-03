 Европа выдвинула болгарскую экономистку Георгиеву на пост главы МВФ. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.

Приветствуя Георгиеву с выдвижением, Юнкер отметил, что у нее "есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ".

Как отмечает DW, кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства. Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатуру Георгиевой теперь вынесут на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.

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Отметим, что главой МВФ всегда выбирают представителя Европы, потому, что штаб-квартира фонда находится в Вашингтоне. Такая традиция стала своеобразным консенсусом между Европой и США относительно их ролей в деятельности фонда.

16 июля Кристин Лагард подала заявление об отставке с поста директора-распорядителя МВФ.