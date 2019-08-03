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 Общество
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Все про:педофил (412) прокуратура (3582) суд (22400) тюрьма (642) Харьков (4379)

 Педофил, насиловавший 10-летнюю неродную внучку, приговорен к 14 годам тюрьмы

Ленинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который, используя физическое насилие, почти год склонял к половым отношениям 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ленинский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины), и назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

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Как было установлено, мужчина жил в квартире своей 45-летней сожительницой. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, уходя из дома, зачастую оставляла девочку под наблюдением "приемного дедушки". Оставаясь наедине с ребенком, мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям, игнорируя ее отказы и применяя физическое насилие. Чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги. Так продолжалось до декабря 2017 года, когда бабушка девочки, вернувшись домой, увидела, что ее сожитель развращает внучку.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141088
 
   
 Топ комментарии
 
Не хочу ничего сказать в защиту ублюдка, однако, давайте, займёмся арифметикой. Бабушке - 45. Если учитывать, что внучке - 10, значит, бабушка стала "бабушкой", в 35. Во сколько же, тогда, она сама дочку родила, и во сколько начала дочка половую жизнь? Так что, "Яке їхало, таке й здибало...". Рядом с педофилом и маму с бабушкой, сажать нужно...За то, что дочери и внучке жизнь, сломали...
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Семейка ещё та, бабушке 45 лет, минус внучке 10 лет и 9 месяцев, минус 9 месяцев вынашивания дочки и делить на два (бабушка и дочка) получится, что родили в 17 лет, т.е. забеременели лет в 16...
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В Украине есть "ленинские суды"? Закон о декоммунизации у них в туалете, вместо туалетной бумаги висит? Немудрено что всякая нечисть будет творить беззаконие в стране, когда власти сами подтираются законом.
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Ничего. На себе теперь испытает как оно....
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А сколько невинных расстреляли по ошибке вместо Чикотило?
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В Украине есть "ленинские суды"? Закон о декоммунизации у них в туалете, вместо туалетной бумаги висит? Немудрено что всякая нечисть будет творить беззаконие в стране, когда власти сами подтираются законом.
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Рiк два може протягне пiд шконкою..тримаючи поблизу банку з вазелином ..
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смысл его держать живым? - прижмурить забыть.
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Не хочу ничего сказать в защиту ублюдка, однако, давайте, займёмся арифметикой. Бабушке - 45. Если учитывать, что внучке - 10, значит, бабушка стала "бабушкой", в 35. Во сколько же, тогда, она сама дочку родила, и во сколько начала дочка половую жизнь? Так что, "Яке їхало, таке й здибало...". Рядом с педофилом и маму с бабушкой, сажать нужно...За то, что дочери и внучке жизнь, сломали...
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Семейка ещё та, бабушке 45 лет, минус внучке 10 лет и 9 месяцев, минус 9 месяцев вынашивания дочки и делить на два (бабушка и дочка) получится, что родили в 17 лет, т.е. забеременели лет в 16...
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Такие взаимоотношения, ранние роды, за деньги детей подкупать, в среде лиц национальности , как они себя зовут "Ромы", скорей всего "дед" был не совсем их , иначе бы бабка не "сдавала" бы, или круто приревновала. У них там свой мир и сами все решают без посторонних. А замуж их девушки выходят все поголовно до 16 лет
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Не знаю, только у нас "Ромы" живут в частных домах, а не в квартирах...
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А чи не може так статися що 45-річна жінка жила в квартирі 36-річного коханця, а коли запахло кінцем кохання, стала власницею квартири?
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Тоже для тетки неплохой вариант, а нового дядька с концом всегда найти можно. Старый же дядька, имел право воспользоваться добровольной кастрацией, это был бы аргумент , что он "не при делах", но не точно
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Тех, кто насилует детей необходимо кастрировать хирургическим образом, а тех кто убивает детей в любом возрасте - необходимо отправлять на тот свет!!!!
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кстати, вот именно эту "новость" можно было бы и не публиковать... а для этого стоит создать прецедент, что публикация такой информации является подстрекательством к совершению преступления... суд выносит нужное решение... и все... а то читать такую галиматью надоело... до сентября писать нечего...
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Порошенковское МИД ещё втихаря работает...
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Ленинский район Харькова три с половиной года назад переименован в Холодногорский. Почему районный суд до сих пор называется «Ленинским»? Судебная власть в Украине не подчиняется закону о декоммунизации?
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У вас за убийство до 15. На практике получают 6-9 лет.
Так что, если бы "дед" её не насиловал, а убил, то однозначно получил бы меньше.
Я так понимаю, большинство считает, что изнасилование - более тяжкое преступление, чем преднамеренное убийство?
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Надіюсь, мерзота не доживе навіть до середини строку. Такі виродки жити не повинні.
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