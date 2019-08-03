 Педофил, насиловавший 10-летнюю неродную внучку, приговорен к 14 годам тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ленинский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины), и назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Полиция на Днепропетровщине задержала деда-педофила, который изнасиловал свою неродную внучку. ФОТО

Как было установлено, мужчина жил в квартире своей 45-летней сожительницой. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, уходя из дома, зачастую оставляла девочку под наблюдением "приемного дедушки". Оставаясь наедине с ребенком, мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям, игнорируя ее отказы и применяя физическое насилие. Чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги. Так продолжалось до декабря 2017 года, когда бабушка девочки, вернувшись домой, увидела, что ее сожитель развращает внучку.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.