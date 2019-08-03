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Все про:война (3553) обстрел (8093) перемирие (1108) операция Объединенных сил (1454)

 Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца

Второго августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня, а в ночь на третье число еще два раза обстрелял позиции сил ООС.

Об этом говорится в утренней сводке штаба объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи н.п. Новоселовка Вторая - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды в районе Богдановки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

- дважды неподалеку от н.п. Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

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С начала текущих суток неприятель два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца 01
Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141080
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненим..
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
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забыл добавить
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори уся масковія у пеклі!!!!
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Одужання пораненим..
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
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Як нема?Для наших бійців є "устойчівоє пєрєміріє" імені Зєленского-Кучми-Хомчака.
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забыл добавить
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
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Сейчас веточку почистят.
Поэтому не тратьте время на это.
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зрадник хомчак іловайський вважае,що поки немає сотень обстрілів,то це поодинокі порушення,так кріхтки якісь???????
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Потери есть просто потери,а есть безвозвратные.
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а раніше ..на цензорі писали--що наші воїни дали адекватну відповідь і здохло декілька абізян а інші зализують рани...і що наші воїни не будуть терпіти коли їх життч в небезпеці..
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Теперече ето не в тренде.
Теперече - вернем кашеваров, обязательний просмотр "Слуги народа" и "Сватов", вместо устава сборник зебелизмов...
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То не на ЦН, то прес-центр ООС. Ось цитата

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню."

Все зрозуміло. Не відповідають.

Пораненим - одужання.

Решту не пишу, бо знову нещадно потруть ...
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У нас демократія скінчилася. Тепер цензура, репресії і Царь.
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Боюся навіть уявити що там було, якщо вже замість традиційного одного пораненого передали про двох...
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори уся масковія у пеклі!!!!
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Да блин, хорошо хоть войска не отвели сразу за Днепр!
А насчет перемирия - его можно будет продолжить, если будут расстреляны на глазах противника те, кто его нарушил! Тогда можно поверить в добрую волю... И продолжать и дальше заблуждаться.
Зеленский, разуй глаза и посмотри на Алеппо и Идлиб с убитыми детьми и тогда реши, можно ли верить РФ! Я считаю, что только сделать из Донбасса сектор Газу, или ампутировать нах, как аппендицит. При всем сочувствии к беженцам. У оставшихся или судьба такая, или это их решение.
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Йуля ж давно говорила--колючим дротом огородити Ворог вчора 10 разів порушив перемир'я і двічі - від початку доби: поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 982
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І спалити. Хоч це і не її слова, але по суті вірно.
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Зєлєнскій добре знає що таке РФ. І вона йому так подобається що він веде туди і Україну.
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Тролі розділені на дві групи--і обидві заробляють гроші
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Это ж надо так ненавидеть свой народ, своих бойцов, чтоб подставлять их под вражеские удары без права защищаться.
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у него как в жириновского, мама русская а папа инженер=))
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Да бросьте спекулировать.Какие обстрелы?Какие раненые?Только травмированные.Нет ну я понимаю этих теоретиков-переговорщиков и,как сказал кондратюк,зеленого президента.Там клиника.Но,о чем думает Генштаб?Или пофигу?Главное доказать свою преданность новой власти?Вот такие преданные - Кузьмук,Морозов,Шмаров,Ехануров,Гриценко,соломатин и все,кто были министрами и начштабами,без исключения, и довели ВСУ до того,что воевать было НЕЧЕМ и НЕКОМУ.Теперь опять пришли лизоблюды с ломпасами?
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ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж про це повідомляє прес-центр ООС (ІНФОГРАФІКА)

https://informnapalm.org/ua/obsie-fiksuie-bilshe-obstriliv-z-boku-ok/?fbclid=IwAR13m57haKQzyUnE4u4hJsfCB8oyM5idS12we8CLmL1jlk373e7KzRjDXkk

Лично НГШ зачитывал сводку из ООС, видать офицеры не имеют желания такое зачитывать с листика.
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