 Враг вчера 10 раз нарушил перемирие и дважды – с начала суток: ранены два бойца

Об этом говорится в утренней сводке штаба объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи н.п. Новоселовка Вторая - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды в районе Богдановки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
- дважды неподалеку от н.п. Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток неприятель два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Так вже сталось, що для вищого керівництва перемир'я є, а для тих, хто в окопах, його не було і немає.
ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
так ЗЕботики?
Поэтому не тратьте время на это.
Теперече - вернем кашеваров, обязательний просмотр "Слуги народа" и "Сватов", вместо устава сборник зебелизмов...
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню."
Все зрозуміло. Не відповідають.
Пораненим - одужання.
Решту не пишу, бо знову нещадно потруть ...
А насчет перемирия - его можно будет продолжить, если будут расстреляны на глазах противника те, кто его нарушил! Тогда можно поверить в добрую волю... И продолжать и дальше заблуждаться.
Зеленский, разуй глаза и посмотри на Алеппо и Идлиб с убитыми детьми и тогда реши, можно ли верить РФ! Я считаю, что только сделать из Донбасса сектор Газу, или ампутировать нах, как аппендицит. При всем сочувствии к беженцам. У оставшихся или судьба такая, или это их решение.
https://informnapalm.org/ua/obsie-fiksuie-bilshe-obstriliv-z-boku-ok/?fbclid=IwAR13m57haKQzyUnE4u4hJsfCB8oyM5idS12we8CLmL1jlk373e7KzRjDXkk
Лично НГШ зачитывал сводку из ООС, видать офицеры не имеют желания такое зачитывать с листика.